„Není jasné, kdo je zadržený muž.“ Kavárna se pustila do Babišova deníku kvůli znásilnění dívky z Terezína

Litoměřický deník ve středu uvedl, že znásilnění na poli u Lukavce se měl dopustit muž s migrační minulostí, konkrétně má jít o Afričana, který byl v úterý v 7 ráno propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech a čekal na vyhoštění.

Autorka portálu forum24.cz Johana Hovorková se tentokrát pustila do Babišova deníku Mladá fronta DNES, který k případu vydal článek s nadpisem „Znásilňoval imigrant čekající na deportaci“.

„V textu se dozvídáme, jak vše přesně proběhlo, ač žádný soud reálně neproběhl a muž je teprve ve vazbě. Nejde vůbec o to, že by nebylo naprosto jednoznačně nutné čin odsoudit, ale rolí novinářů opravdu není vynášet rozsudky a vyvolávat paniku a hysterii ve chvíli, kdy ani není doopravdy jasné, kdo je skutečně zadržený muž. Policisté totiž ani nevědí jistě, odkud pochází,“ stěžuje si autorka komentáře na něco, co na zmíněném portálu vidíme často.

Hovorková uvádí, že v případě podobných útoků vždy dojde k tomu, že je zneužijí nacionalisté a populisté, aby vystrašili veřejnost. Podle ní to dokazuje to, co proběhlo na Okamurově profilu, kdy lidé novinářce přáli znásilnění i smrt za to, že pouze dělala svou práci.

„A že podobnou věc udělá MF DNES? Pod Pleslovým vedením je taková věc očekávatelná. Na podzim 2017 například zveřejnil tento deník článek s titulkem „Český chlap by to neudělal“ s výpovědí ženy, kterou měl napadnout migrant. Soud jej ovšem zprostil obžaloby. Z článku bylo zjevné, že redakce Babišových novin s rozsudkem nesouhlasí a snaží se vyvolat dojem, že uprchlíci utíkají do České republiky, kde znásilňují. Reálně ovšem v České republice dojde ke 12 tisícům znásilnění ročně a většina z nich proběhne mezi lidmi, kteří se znají, například v rodině, ve škole nebo v práci,“ hodnotí práci kolegů Johana Hovorková.

Na závěr autorka uvádí, že Pleslovy/Babišovy noviny tak opět našly nové dno.

Autorka textu svůj komentář vydala dnes ráno, ale již včera Tomio Okamura na svém Facebooku zveřejnil nové informace, ve kterých se odkazuje na saskou policii. Ta podle Okamury uvádí, že muži byl v červnu 2017 zamítnut azyl.

„Od té doby se pohyboval na území Německa v rámci takzvaného režimu strpění,“ uvedl soudce s tím, že se pohyboval bez dokladů a nebylo ho zřejmě kam vyhostit.

Podle informací byl pachatel německou policií loni třikrát řešen pro násilnou nebo majetkovou činnost, letos už měl v Německu také záznam. Naposledy měl vykonávat náhradní měsíční trest vězení za jízdy na černo a v úterý ráno měl být propuštěn.

Znásilnění na poli

Litoměřický deník včera uvedl, že znásilnění na poli u Lukavce se měl dopustit muž s migrační minulostí, konkrétně má jít o Afričana, který byl v úterý v 7 ráno propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech a z Německa byl následně vyhoštěn.

Informace, že včera v obci Lukavec došlo k trestnému činu násilného charakteru, potvrdil i policejní mluvčí Daniel Vítek, který uvedl, že podezřelá osoba byla zadržena a nachází se v policejní cele. S ohledem na probíhající vyšetřování se mluvčí nevyjádřil k národnosti pachatele.