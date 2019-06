Telička: Zeman a Babiš se od sankcí vůči RF distancují jen před svými podporovateli, ale v zahraničí za nimi pevně stojí

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička na svém účtu na Twitteru okomentoval skutečnost, že se Andrej Babiš na summitu v Bruselu, kam se vydal včera, postavil za prodloužení sankcí vůči Ruské federaci. Co se mu na premiérově kroku nelíbí?

Jednou tak, podruhé jinak

Telička ve svém postu na internetu naráží na to, že Andrej Babiš odsouhlasil prodloužení sankcí i přes to, že prezident ČR Miloš Zeman se proti nim veřejně staví.

„Premiér na summitu bez váhání souhlasil s prodloužením sankcí EU vůči Rusku. Předpokládám, že jde o krok sladěný s prezidentem. Nelze než ocenit, že od sankcí se distancují pouze před svými podporovateli, ale v zahraničí za nimi pevně stojí. Hoši, děkujeme!“ napsal Telička na sociální síti.

Naráží tak na to, že Zeman se sankcemi nesouhlasí, ale nyní byly prodlouženy. Včera, ve čtvrtek 20. června, prezident republiky v pořadu Týden s prezidentem, komentoval mimo jiné i právě sankce proti Rusku. V pořadu se dotkl toho, že německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno uvedli, že je nutné normalizovat vztahy s Ruskem. Miloš Zeman to ve vysílání okomentoval slovy, že oba poznali, že sankce nezapůsobily ani na ruskou ekonomiku, ani na ruskou politiku tolik, aby se podstatně změnily.

„Když sankce nemají účinek, je třeba je zrušit,“ dodal tehdy prezident.

A dle Teličky je nyní vše jinak. Navíc jeho post na síti vzbudil diskuzi a lidé na jeho slova okamžitě reagovali. Vyjadřovali se například na adresu premiéra Andreje Babiše. Někteří psali, že je „komediant“ či „bezpáteřní had“.

„Babiš je chameleon. Těžko říci, co je lepší, jestli se jako Zeman bez okolků přidá na stranu Moskvy, nebo když dělá jednou to a podruhé ono, takže člověk neví, co na konci očekávat,“ stojí v jedné z reakcí.

Summit v Bruselu a nová strategie

Nezůstalo však jen u Babiše a uživatelé se vyjadřovali i k samotnému Teličkovi. „Objektivita z vás stříká. Když @AndrejBabis udělá něco špatně co se vám nelíbí, tak ho zkritizujete. Když udělá něco, za čím se shodne celý summit , tak ho taky zkritizujete, ještě si přiberete na pomoc ohranou berličku Zeman. Jste mimořádně hloupý,“ psal jeden z nich.

Premiér Andrej Babiš se na konci tohoto týdne vydal do Bruselu, kde probíhá již zmiňovaný summit. Uvádí se, že na čtvrtečním jednání byl schválen dokument s názvem „Nová strategická agenda 2019-2024, jehož cílem je popsat základní směřování EU na dalších pět let.

Podle informací daný dokument pojednává o potřebě ochrany občanů i jejich svobod či o rozvoji silné a životaschopné ekonomiky. Mimo jiné je však jeho součástí i prodloužení protiruských sankcí o další půl rok, na které se jednomyslně shodli lídři zemí EU. Daná opatření jsou prodlužována již po deváté a soustředí se na bankovní, finanční a energetické oblasti.

​Současné vztahy s Ruskem

Vztahy mezi Ruskem a západními zeměmi se zhoršily v důsledku situace na Ukrajině a kvůli Krymu, který byl po referendu znovu sjednocen s Ruskem. Západ, který obviňuje Rusko ze zasahování, vůči němu uložil sankce. Moskva na tento krok reagovala odvetnými opatřeními a opakovaně prohlásila, že vést s ní rozhovor v jazyce sankcí je kontraproduktivní. Rusko také několikrát uvedlo, že není stranou konfliktu na Ukrajině a předmětem minských dohod.