„Zeman je schopen zradit kohokoliv. Co na to Babiš a Petříček?“ Pražská kavárna šílí z výroku českého prezidenta o Krymu

Prezident ČR na TV Barrandov se ke Krymu vyjádřil v souvislosti s tím, že německá kancléřka Angela Merkelová na nedávné schůzce s novým ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským uvedla, že sankce proti Rusku budou platit do té doby, dokud nebude obnovena územní celistvost Ukrajiny.

Moderátor pořadu se tak v této souvislosti Miloše Zemana zeptal, jestli má tato situace ohledně Krymu nějaké řešení. A ten odpověděl následovně:

„Už před nějakým časem jsem řekl, že je to fait accompli, čili hotový fakt. A s tím se dá těžko něco dělat. Jistě kvůli Krymu nikdo nepůjde do války.“

Dle českého lídra by se tak Ukrajina a zbytek světa měl smířit s tím, že Krym již není součástí Ukrajiny, nýbrž Ruska. A právě tento jeho názor vyvolal vlnu emocí na internetu.

Bouře na sociální síti

Na Twitteru celou věc okomentoval například politický geograf UK FSV Praha Michael Romancov . Ten na svém profilu sdílel příspěvek ruských médií o Zemanových slovech a napsal:

„Zeman vyzývá Ukrajinu a tu část světového společenství, která odmítá uznat Krym za ruský, aby se smířili se skutečností... Nemá k tomu mandát a tuto skutečnost neuznal ani jeden člen světového společenství. Je tedy jen Rusko a MZ. Ubohé „spojenectví“.“

​Jeho post pak několik lidí nejen okomentovalo, ale také sdílelo a reagovalo na něj dál. K takovým lidem patřil například místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Ten si totiž celou věc nenechal ujít a okomentoval ji také.

„Ten člověk je schopen zradit kohokoliv a kdykoliv. Co na to @AndrejBabis @CSSD ?“ píše na svém účtu.

​V neposlední řadě reagoval na post Romancova také spoluzakladatel portálu tapolitika.cz Vladimír Foltán. Ten si myslí, že by se k celé věci měl vyjádřit český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„S ohledem na to, že nejde o oficiální stanovisko ČR, bych ocenil, kdyby to oficiálně zopakoval @TPetricek a připomněl tak Rusům, kdo u nás řeší zahraniční politiku,“ píše.

​Zemanova slova tak rozpoutala diskuze. Některé země a někteří lidé totiž s připojením Krymu k RF nesouhlasí. Jiní ho považují za zcela legální.

Znovusjednocení Krymu s RF

Krym se stal součástí Ruska po referendu, které na poloostrově proběhlo v březnu roku 2014. Drtivá většina občanů Krymu a Sevastopolu v něm tehdy kladně hlasovala pro připojení poloostrova k Rusku. Konkrétně se v něm vyslovilo 96,77 % voličů Republiky Krym a 95,6 % obyvatel Sevastopolu pro zapojení Krymu do složení Ruské federace. Krymské úřady dané referendum uspořádaly po státním převratu na Ukrajině, který proběhl v únoru roku 2014.

​Nicméně Ukrajina toto území stále považuje za své a uvádí, že je okupováno. Ruská vláda nejednou prohlásila, že obyvatelé Krymu za nové sjednocení s Ruskem hlasovali demokratickou cestou a v plném souladu s mezinárodním právem a stanovami OSN.

Podle ruského prezidenta Vladimira Putina tím byla otázka Krymu „definitivně vyřešena“. Dokonce celou věc okomentoval tak, že Krymský poloostrov je ruský nikoliv proto, že by Rusové přišli a něco shrábli, ale proto, že obyvatelstvo referendem požádalo o přijetí do složení RF.

„Krym je náš… Proč náš? Ne proto, že jsme přišli a něco shrábli. (…) „Všichni tady mají demokracii. Co je demokracie? Je to vláda lidu. Jak se to dá prověřit? Pomocí referend, voleb atd. Lidé přišli na referendum v Krymu a volili: zaprvé chceme být nezávislí, zadruhé chceme být součásti Ruské federace," řekl tehdy Putin.