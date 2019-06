Miloš Jakeš: Rodina si prošla peklem. ČR koupili Němci za halíř. To kolem Babiše, trapné!

„Za pár haléřů to tady mají v rukou Němci a Američané. Vše je více méně rozkradeno.“

„Nejhorší, když do politiky vstoupí slavomani (míní tím Dubčeka). Pro slávu udělají cokoliv. Poddávají se těm, kteří jim k pocitu slávy dopomůžou. To je jedna z nemocí, která způsobila, že vývoj šel tou cestou, kterou šel. A u Gorbačova to bylo podobné. Celý svět ho opěvoval. Kam přišel, samá sláva. To je ten problém. Dubček – byl jsem s ním 3 roky v Moskvě ve vysoké stranické škole. Když jsme chodili do přednáškových sálů, on denně do přednáškového sálu přicházel pozdě. Profesor začal výklad, otevřely se dveře. Všichni zvedli hlavu, vkročil Dubček, den co den. Chtěl být viděn. Chtěl být středem zájmu,“ říká v rozhovoru pro Sputnik ČR bývalý generální tajemník ÚV KSČ soudruh Miloš Jakeš

Jak jste prožíval dobu po roce 1989? Čemu se věnujete? Píšete knihy?

Jakeš: Člověk leccos snese, pokud se to týká jeho. Ale pokud se to týká rodinných příslušníků, je to odporné.

Děti zažívaly útoky?

Byl jsem obviněn z vlastizrady. Probíhal soud. Přijeli sem reportéři až z Japonska. Když jsme promluvili my a naši obhájci, rozsypalo se to už první den. Prokuratura to prohrála. Nic nedokázala. Když ale vezmu tento moment: moje sestra dělala ve Vimperku dělnici. Nad pracoviště ji pověsili mně jako oběšenou figurínu. Sesypala se, když to viděla. Nevědělo se, co se bude dít dál. Lidi jsou zlí v takových případech. Nejen zlí, ale i útoční. Všichni rodinní příslušníci byli postiženi. Nejvíce to odnesl můj vnuk, kterého dohnali k sebevraždě. Proč? Protože těžce onemocněl. Ve škole mu do 14 let stavěli uličku hanby. Musel jí procházet. Kopali do něj běžně a tloukli; hrál dobře tenis. Na hřišti na něj volali „Jakeše do koše!“ Nevydržel a podřezal si žíly. Bylo mu osmadvacet let. Sestřin syn studoval Vysokou školu zemědělskou, dělal na Státním statku Šumava. Musel odtamtud odejít. Sesadili jej z funkce, zemědělského inženýra. Pracoval na vedoucí pozici. Můj bratr Jan, laureát Státní ceny Klementa Gottwalda, vynálezce, již volený ředitel fabriky. Těžce onemocněl. Byl na intenzivce. Přišel nějaký odesák z fabriky. Oznámil mu, že byl sesazen. Předtím byl za velkého potlesku zvolen. Prodali závodní jídelnu a dotyčný (odesák?) si koupil onu fabriku. Syn byl ředitelem Krátkého filmu, absolvent FAMU. Okamžitě jej vyhodili.

Prý jste prodali vilu v Praze?

Vilku v Praze jsme prodali, protože jsme neměli peníze na její další opravu. Okamžitě, když došlo k převratu, bývalý vlastník zemřel. Ale jeho syn na mě podal trestní oznámení, že jsem tu vilku podvodně získal. 10 let pak trval soud. Ten vlastizrádný (Jakeš musel čelit obvinění z vlastizrady) mě stál 70 000 korun.

Soudy jste vyhrál. Újma vám nebyla nijak kompenzována? Náklady? Výloha?

Já se s nimi nehádám.

Jak vypadá současná politika?

Společnost je roztříštěná. Nikdo neví kudy kam, neví s kým. Podle toho to vypadá. Druhou věcí je chod ekonomiky. Je doba, kdy se výroba více méně daří. Ale co také předtím bylo zničeno? Za pár haléřů to tady mají v rukou Němci a Američané. Vše je více méně rozkradeno. Trapné záležitosti dnes kolem Babiše.

Babišovi na Václaváku dělali symbolickou šibenici… Když tohle vidíme v proudu času. Jací jsou Češi?

Takové problémy jsou v každém národě.

Co mladá generace? Dá se porovnat život dříve a dnes? Mladí se nezajímají o historii…

Dnes rozhodují peníze. Vidíte to na základních heslech. Točí se filmy o první republice. Dělá se reklama kapitalismu. Dnes se demokracie rovná kapitalismus. Kde není kapitalismus, není demokracie. Prezident Beneš v jedné řeči uvedl, že budeme budovat socializující demokracii, tedy socializující kapitalismus. Mluví o demokracii, myslí kapitalismus. Demokracie může mít různé formy.

Může to být jinak?

To, že to může být jinak, to ukazuje celá éra socialismu.

Mohou vám namítnout, že také ta éra zle skončila.

Ano. Ale proč? Hledaly cesty, jak zvrátit (nepříznivý vývoj socialismu). Kapitalistický svět byl silnější (nikoli nutně lepší).

Byl tu někdo podveden. Po revoluci 89 studenti volali, že šlo o „ukradenou revoluci“.

To nebyla revoluce, ale idea kontrarevoluce.

Kdo je historickým vývojem nejvíce poškozen?

Pracující. Vládnoucí třída i vedoucí ve fabrikách mají (dnes) takové platy, že jsou spokojeni a žijí lépe, než by žili za socialismu. Například poslanec má 85 tisíc. Slyšel jsem, že kdejaký poslanec má půjčku na byt. Stačí mu jedno volební období, aby tu půjčku zaplatil. Kolik měl za socialismu? 2000 Kč. Přitom ještě dělal (pracoval). Tihle mají čas na to, aby rozeštvávali národ.

Dnes dle mediánu nejvíc v ČR bere 24 000 Kč (teto údaj se nyní změnil), při současných cenách.

24 tisíc, co to je? To dáte za nájem ve velkém bytě.

Když hovoříte s lidmi, co vám říkají? Chtějí vrátit staré časy nebo jsou spokojeni?

Máme tu třeba velký obchodní dům (v mé čtvrti). Potraviny. Někdo k vám občas přijde (u oddělení s masem) a řekne: „To koukáš, to za socialismu nebylo, ten výběr (masa).“ Odpovídám – ten problém je pouze v tom, že za socialismu spotřeba byla v průměru o 60 % větší, než je dnes (podzim 2018). Nelze říkat jeden fakt. Je třeba se podívat šířeji. Hovořím o období, kdy srovnáváme konec období ČSSR se současným stavem.

Jak se domníváte, že by se měla dále vyvíjet česká společnost?

Měl by to být vylepšený socialismus poté, co se odstraní minulé přehmaty. Socialismus je totiž společnost pro všechny. Není to jako dnes, kdy lidé jedni nemají na to, aby se pomalu najedli, zatímco druzí buď rozhazují milióny, nebo dají peníze do bank a žijí z úroků.

Co Vás nejvíce udivilo?

Nejvíce mě překvapilo chování lidí ve volbách, dále cenzura, již na mě uvalují. (Sputnik již publikoval text, který Jakešovi nechtěli původně nikde vzít. Sputnik částečně přispěl k tomu, že se text dostal do popředí i v jiných médiích. Šlo o Jakešovo vyjádření k výročí 17. listopadu v roce 2018)

Doufáme, že nás pozvete na oslavu svých 100letých narozenin. Přejeme hodně zdraví.

Osobně nemůžu za svůj věk. To je příroda. Člověk nesmí být obecně nenažraný. V životě jsem nevykouřil jedinou cigaretu, ani tu z bramborové natě. Alkoholu se napiju jen při oficiální příležitosti. Já sám za alkohol neutrácím. Když je parta kamarádů, snad. Ale sám ne. Řekl bych, že pít mě nebavilo. Za třetí musí být člověk v pohybu. Jak se nehýbete, zakrňují možnosti se dožít. Třeba je to dáno biologicky. Před měsícem mi zemřel čtyřiadevadesátiletý bratr. Střídmosti je třeba a životosprávy. Hodně chodit. Pokud možno se nerozčilovat. To je dnes velmi obtížné.

