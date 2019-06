Ve středu se má hlasovat o nedůvěře vládě: Podrží ČSSD Babiše nebo mu zavaří? KSČM už v tom má jasno

Dle informací má začít středeční jednání v 10.30 hod dopoledne. Zmiňovaná pětice opozičních stran dnes požádala o svolání schůze předsedu Sněmovny Radka Vondráčka, jak o tom informovala již dříve. Pokud jde o množství podpisů, které se této pětici podařilo pod žádost sesbírat, hovoří se o 66 podpisech. Tyto strany mají ve Sněmovně sice 68 mandátů, ale dva poslanci (STAN, Piráti) tento týden nebyli přítomni.

Nicméně, k tomu, aby byla vládě vyslovena nedůvěra , je zapotřebí 101 hlasů. Je tak tedy jasné, že aby byl tento krok úspěšný, potřebovala by pětice stran i hlasy dalších sněmovních frakcí.

Vypadá to zatím tedy tak, že by menšinová vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty mohla toto hlasování přečkat. Dle informací pětice opozičních stran a SPD dávají v součtu stále jen 87 poslanců. Iniciátoři hlasování si však stojí za tím, že by se poslanci měli jasně vyslovit k podpoře českého premiéra Andreje Babiše, který je dle návrhu auditní zprávy Evropské komise ve střetu zájmů.

ODS o tom, že již má opozice hlasy a vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, informovala na svém účtu na Twitteru.

​„Pokud se ukáže, že nemáme dostatečnou podporu a vláda bude pokračovat, my budeme pokračovat také, situace je neúnosná a vidíme to nejen my,“ prohlásil k hlasování předseda ODS Petr Fiala.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek celou věc okomentoval tak, že „nemůžou odmítat svou politickou odpovědnost.“

O události na sociální síti informoval i šéf Pirátů Ivan Bartoš. Ten se ve svém příspěvku zmiňuje také o tom, kdo všechno své hlasy odmítl připojit.

„Právě jsme odevzdali 66 podpisů k svolání schůze k vyslovení nedůvěře vládě. Ta neplní své závazky a v jejím středu se neustále vrství další a další korupční kauzy a závažná podezření. Podpisy odmítlo přidat KSČM, SPD, stejně jako nezařazení poslanci, včetně Klause,“ píše Bartoš.

​Bartoš navíc tvrdí, že zatím není jisté, zda hnutí ANO získá podporu sociálních demokratů.

A co ČSSD?

Již dříve v tomto týdnu proběhlo jednání daného klubu a šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka uvedl, že ani jeden z poslanců ČSSD nejspíše nemá v plánu hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. Tehdy také uvedl, že by na věci nemělo nic změnit ani páteční jednání.

„Já si nemyslím, že za týden se to nějak změní. Myslím, že tam bude 15 našich hlasů možno garantovat,“ prohlásil tehdy Chvojka a dodal: „Na druhou stranu v pátek máme předsednictvo strany, tam určitě nějaká diskuse bude. Budou tam zástupci regionů, krajů, okresů, je možné, že někteří z těchto zástupců možná budou proti tomu, abychom setrvali ve vládě. Myslím ale, že převáží názor ve vládě zůstat.“

Bartoš si však myslí, že výroky ministrů z ČSSD hovoří o tom, že menší koaliční partner není v podpoře Babiše jednotný.

Hlasování o nedůvěře vládě

Jak již bylo řečeno, k danému kroku je zapotřebí 101 hlasů. Podle informací mají vládní strany ANO a ČSSD celkem 93 poslanců, klub KSČM tvoří 15 členů a pět poslanců je nezařazeno. Dnes proběhlo také jednání komunistů, na němž předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že strana ve středu nepodpoří návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Dle nich totiž opozice nemá alternativu dalšího vývoje ani koncept řešení případné krize.

Nejedná se však o první pokus vyslovit vládě nedůvěru. Celkem takových pokusů proběhlo již čtrnáct, přičemž jen jeden z nich byl úspěšný. Stalo se tak v roce 2009, kdy Sněmovna vyjádřila nedůvěru vládě Mirka Topolánka. Pokud jde o vláda ANO a ČSSD, ta již loni 23. listopadu jeden pokus o vyslovení nedůvěry ustála.

O co opozice usiluje?

Reakce Andreje Babiše

Opoziční strany chtějí tímto svým krokem reagovat na návrh auditní zprávy Evropské komise, která se týká Babišova střetu zájmů . Podle zveřejněného návrhu má mít totiž český premiér i nadále vliv na koncern Agrofert, který v únoru roku 2017 předal do svěřenských fondů. Z dané zprávy také vyplývá, že má navíc jako premiér vliv na použití unijních peněz. Z toho vyplývá, jak již bylo několikrát uvedeno, že Česku hrozí, že bude muset do unijního rozpočtu vrátit asi 450 milionů korun. Právě v takové výši totiž Agrofert čerpal dotace.

Premiér Andrej Babiš úmysl opozice, který se týká vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, již dříve označil za mediální gesto.

„Chápu, že opozice má jen program antibabiš a ráda dělá velká mediální gesta. Bohužel tím podle mě trochu zbytečně paralyzuje Sněmovnu, která má před sebou před létem ještě hodně práce,“ okomentoval situaci premiér.

​Dodal ale také, že na to má opozice právo, což respektuje. „Všichni ministři budou připraveni představit svoji práci. Příští týden to bude rok, co máme naši menšinovou vládu. Poprosil jsem ministry, ať mi připraví statistiku, jak plní programové prohlášení,“ řekl Babiš.

Nyní je Babiš na summitu v Bruselu a nezbývá mu než čekat, jak celá věc dopadne.