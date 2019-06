„Nehorázné zasahování do vnitřních záležitostí našeho státu.“ Okamura spatřil v návštěvě Čaputové do ČR ruku Sorose

Včera nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Česko a setkala se, mimo jiné, i s prezidentem Milošem Zemanem. Spolu hovořili o zahraničních vztazích, V4 a mnohém dalším. Tuto státní návštěvu zaznamenal také šéf SPD Tomio Okamura, který se k ní vyjádřil pomocí sociální sítě. Co se mu však nepozdávalo?

Okamura o návštěvě Čaputové

Český politik Tomio Okamura ve svém příspěvku poukazoval na to, co je dle něj cílem nové prezidentky Slovenska.

„Chce nabourávat spolupráci států V4 a podpořila Evropskou unii v tažení proti Polsku a Maďarsku, která si jako záminku a klacek na ně vzala, že tyto země porušují principy právního státu. EU tak praktikuje politiku brežněvovské omezené suverenity a Čaputová to podporuje. Celé to nese rukopis zasahování globalisty, který provádí finanční spekulace, George Sorose,“ vyložil si celou věc Okamura.

Dále pak dodal, že Zuzana Čaputová je podle jeho mínění politička, jež otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny, tradičních hodnot a likvidaci suverénních států.

„Je to politik podporující unifikaci Evropy do jednotného státu EU. Čaputová pracovala v neziskovce, která dostávala peníze od Sorosova Open Society Fund,“ poukazuje na fakta politik.

Co však šéfa SPD zvedlo ze židle nejvíce, bylo její chování během státní návštěvy. Narážel tak na to, že komentovala demonstrace, které nyní v Česku probíhají a které jsou zaměřeny na českého premiéra Andreje Babiše a jeho odchod z funkce. K věci se vyjádřil následovně:

„A během své návštěvy předvedla také z mezinárodního hlediska naprosto nehorázné zasahování do vnitřních záležitostí našeho suverénního státu. Řekla, že má pochopení pro lidi protestující na Václavském náměstí proti vládě Andreje Babiše. Hnutí SPD vládu Andreje Babiše se zprofanovanou ČSSD nepodporuje a bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě. Je nutné, aby ČSSD odešla z vlády. Místo toho chceme prosazovat program SPD. Zároveň ale odmítáme, aby do vnitřních záležitostí našeho státu zasahoval kdokoli ze zahraničí a aby Vládu ČR svrhávaly sorosovské neziskovky.“

Reakce na sociální síti

Rozhořčený Okamura pak pokračoval tím, že v minulosti bylo zvykem, že čeští a slovenští státníci nekomentovali vnitřní záležitosti obou zemí. Za příklad uvádí premiéra Nečase z ODS i slovenského Roberta Fico ze Smeru. Poukazuje tak na to, že ačkoli každý z nich zastupuje odlišný politický směr, oba zmínění toto nepsané pravidlo dodržovali.

Pod Okamurovým příspěvkem se okamžitě začaly objevovat rozporuplné komentáře. V nich někteří vyjadřovali souhlas s lídrem SPD.

„Tomio, čteš mi myšlenky,“ stojí v jednom z komentářů.

V další reakci pak uživatelé psali, že Slovensko ještě zapláče, jelikož je nová prezidenta omylem. Jiní doplňují, že Čaputová není političkou, ale spíše loutkou.

Objevili se však takoví, kteří s Okamurou nesouhlasí a píší, že Slováci jsou na tom rozhodně lépe než my v Česku : „Teď jsou na tom Slováci o dost lépe než my, mají normální prezidentku a nemají rasistického Japonce.“

Pár jedinců však na celou věc pohlíželo s humorem a nadsázkou. „Miloši, taková šance, hůl v ruce a nic!“ píší.

Návštěva Čaputové v Česku

Zuzana Čaputová, která se prezidentské funkce ujala v sobotu 15. června a na postu vystřídala Andreje Kisku, ve čtvrtek vykonala svou první zahraniční cestu. Ta tradičně vedla do České republiky. Kromě politických setkání s prezidentem Milošem Zemanem a zástupci Senátu a Sněmovny uctila položením věnců památku Milana Rastislava Štefánika a Václava Havla.

Po dni nabitém politickými jednáními se prezidentka zúčastnila koncertu s názvem Zuzana není sama doma. Ten pro ni organizovali její příznivci. Na akci pak vyjádřila podporu tamním protivládním protestům

„Nehledě na to, že již netvoříme jeden státní celek, dokážeme si přát, dokážeme si držet palce a dokážeme si rozumět. Vždy jsem vám přála a budu vám přát každý mezinárodní úspěch. Držela jsem palce vašim hokejistům, když ti naši vypadli. Dokážu rozumět Václavskému náměstí plnému klidných lidi, jelikož jsem rozuměla náměstím v Bratislavě,“ řekla na úvod koncertu Čaputová,

Svůj postoj k demonstracím však vyjádřila i v rozhovoru pro ČT, v němž uvedla, že by dle ní měli mít čeští politici k takovým akcím úctu. Poté dodala, že by lidé měli mít právo na vyjádření vlastního názoru.

„Mám po třiceti letech velký respekt k tomuto výdobytku listopadu, že lidé mají shromažďovací právo bez následků, a to si myslím, že by všichni politici měli vnímat s velkým respektem a úctou. To je první věc… Zároveň si myslím, že zpětná vazba, kterou veřejná moc dostává od lidí, je zdravý projev demokracie – v tomto smyslu tedy o českou společnost nemám obavu,“ uzavřela věc Zuzana Čaputová.

Čaputová se připravuje na první oficiální cestu do Česka. Jaký dárek od Zemana dostane?https://t.co/O0V7Qp2qUd — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 19. června 2019

​Její slova ale okomentoval i poslanec NR SR Ľuboš Blaha, který její vyjádření označil za skandální a za útok na legitimně zvolenou českou vládu.

Uvádí se, že druhá zahraniční návštěva prezidentky SR bude směřována do Bruselu, kde sídlí EU i NATO.