ČSSD podpoří Babišovu vládu, má ale podmínky

Předsednictvo sociálních demokratů v pátek rozhodlo o pokračování v menšinové vládě s hnutím ANO. Novinářům to oznámil jejich předseda Jan Hamáček. Všichni poslanci ČSSD budou příští středu hlasovat proti návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě. Sociální demokracie má ale podmínky.

První podmínkou je, aby státní rozpočet naplňoval programové cíle sociálních demokratů. Dále požadují, aby v případě, že by se hledaly finance na tyto programové cíle v rozpočtu na rok 2021, bude se to řešit cestou zvyšování příjmů.

„Aktuální návrh, který je na stole, tyto ambice nesplňuje,“ uvedl Hamáček.

ČSSD rovněž požaduje zaručení nezávislosti justice a vyřešení situace na ministerstvu kultury a jmenování Michala Šmardy místo Antonína Staňka, a to do 30. června. Odvolání Staňka dříve na žádost sociálních demokratů navrhl prezidentovi premiér Andrej Babiš. Miloš Zeman tomu zatím nevyhověl.

„Zatím stále platí, že chceme mít situaci vyřešenou do konce června. Pokud by se tak nestalo, pravděpodobně bychom svolali mimořádné předsednictvo, které by rozhodlo, jak dále,“ komentoval Hamáček situaci na ministerstvu kultury.

Premiér Andrej Babiš se má v sobotu sejít s prezidentem Zemanem v Lánech. Otázka demise Antonína Staňka by podle Hamáčka měla být na programu jednání.

Na předsednictvu se v pátek mimo jiné jednalo o návrhu ústeckých delegátů na vystoupení z vlády. Jejich návrh získal pouze 10 hlasů ze 41 přítomných.

Poslanecká sněmovna bude ve středu hlasovat o nedůvěře vládě. O svolání schůze ve středu předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) požádali zástupci pěti opozičních stran, a sice zástupci ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a hnutí STAN. Důvod pro vyslovení nedůvěry opozice vidí v obvinění v dotační kauze Čapí hnízdo, kterému čelí premiér Andrej Babiš, a návrhu auditní zprávy Evropské komise, ze které vyplývá že Babiš je ve střetu zájmů.

Babiš má podle auditní zprávě nadále vliv na koncern Agrofert, který v únoru 2017 vložil do svěřeneckých fondů, a současně z pozice předsedy vlády má vliv na využívání dotací. Pokud se zjištění Komise prokážou, Česká republika bude muset do unijního rozpočtu vracet zhruba 450 milionů korun, které Agrofert získal z unijních dotací.