„Kde je vaše dno? Už jste jednou vytvořili z důchodce teroristu. Kdo bude další?“ Hamáček spustil kanonádu na Okamuru

Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček již nevydržel to, co se nyní děje v souvislosti s případem znásilnění, k němuž došlo nedávno na Litoměřicku. Už i on má nejspíše dost lží Tomia Okamury, a tak mu to dal pořádně najevo.

Hámaček o počínání Okamury

Český ministr vnitra se do šéfa SPD pustil na svém účtu na Facebooku. Na sociální sítí to tak doslova vřelo, jelikož si Jan Hamáček nebral servítky.

„A dost! Už mě neustále dokola opakované lži Tomia Okamury totálně vytáčí. Tomio Okamuro, můžete konečně přestat lhát? Neznáte základy slušného chování, tak vás na ně musím upozornit já! Díky vašim sprostým lžím desítky lidí píšou všude na internetu výhrůžky každému, na koho zrovna ukážete. Sakra, kde je vaše dno? Co všechno jste ochoten ještě udělat pro hlasy? Už jednou jste dokázali v SPD vytvořit z obyčejného důchodce odsouzeného teroristu. Kdo bude další?“ zní v úvodu jeho příspěvku.

Poté se Hamáček snaží uvést celou věc na pravou míru. Hned úvodem zdůrazňuje, že dané znásilnění samozřejmě odsuzuje a nyní je celá věc ve vyšetřování.

„Právo poskytovat informace si vyhradil státní zástupce. Jako ministr vnitra mohu říct, že byl pachatel okamžitě po činu dopaden, je ve vazbě a čeká na soud. Předpokládám, že si odpyká odpovídající trest. Jako člověk ale říkám, že to, co se stalo, je strašné. A je mi to hrozně líto,“ vyjádřil se ke zrůdnému činu, který byl spáchán na mladičké dívce.

Líto však Hamáčkovi rozhodně není Tomia Okamury, na kterého se snesla v souvislosti s případem vlna kritiky. Šéf SPD totiž na svém facebookovém účtu „vystavil mediálnímu lynči novinářku, která dělala svou práci a kladla mu dotazy“, míní Hamáček.

„Pokud na to máte žaludek, tak si to otevřete a uvidíte, co tam lidé píšou. Přečtěte si, co redaktorce přejí, aby se jí stalo. Je to naprosto nechutné,“ vyzývá ostatní k tomu, aby si přečetli, co Okamura rozpoutal.

Lídr ČSSD pak prohlásil, že bezpečnostní složky dělají vše pro to, aby Česko zůstalo bezpečnou zemí. Tomu prý však Okamura zrovna moc nepomáhá.

„Tomio Okamura ale pořád mluví o kontrole hranic. Věřte, že jediný způsob, jak zabránit, aby se člověk do země nedostal, je zavést kompletní kontrolu hranic, zrušit schengenský systém a každému, kdo bude překračovat českou hranici, kontrolovat občanky či pasy. Je evidentní, že to je věc, která v současné době není možná, není ve schopnostech našich bezpečnostních složek a není to ani v zájmu ČR. Škody, které by z toho vznikly, by byly obrovské,“ vysvětluje.

V závěru svého postu se pak opět vrací k tomu, co šéf SPD psal na svém profilu. Dle něj je totiž na jeho profilu i příspěvek, který útočí na Ministerstvo vnitra ČR. A o čem v něm Okamura píše?

„Jak nejsme schopni zajistit bezpečnost. Operuje se tam s pojmem „cizinci někoho zmlátili v metru, nejsme bezpečná země“. Já jsem si dal tu práci a nechal si případ dohledat. Byli jsme vyzýváni, abychom zase zajistili kontrolu hranic. Jednalo se o dva občany Slovenské republiky, kteří zaútočili v metru na občana České republiky. Strážníci Městské policie okamžitě zasáhli a věc vyřešili. Byl jsem vyzýván, abych přijal opatření a zabránil vstupu cizinců do ČR. To tedy znamená, že máme snad postavit dráty na česko-slovenských hranicích...?“ táže se závěrem rozčilený Hamáček.

Znásilnění dívky na Litoměřicku

Nečekaný zvrat a Okamura pod palbou kritiků

Ke znásilnění šestnáctileté dívky došlo poblíž Terezína na Litoměřicku. Podle informací byl pachatelem cizinec afrického původu. Uvádí se, že ke znásilnění došlo tento týden na poli u Lukavce na Litoměřicku. Policisté pachatele zadrželi ihned po činu a bylo zahájeno trestní stíhání. Konkrétně se má jednat o Afričana, který byl v úterý v sedm hodin ráno propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech . Do Česka se prý dostal vlakem. Šestnáctiletá dívka skončila s poraněním v nemocnici a Okresní soud v Litoměřicích poslal cizince do vazby.

Jako první o incidentu informovala regionální média, ale celou věc dále šířil i místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura na své facebookové stránce. Okamura totiž nejen, že hovořil o dané tragédii, ale také ve svém příspěvku zaútočil na ministra vnitra Jana Hamáčka a tvrdě se pustil do migrantů.

„Hamáček místo toho, aby chránil české občany před zvěrstvy imigrantů, obviňuje odpůrce imigrace a islámu z šíření „předsudečné nenávisti,“ stálo v jeho postu.

Skutečný skandál však nastal po rozhovoru, který Okamura poskytl novinářce Českého rozhlasu Zdeňce Trachtové . O něm se totiž také zmínil na sociálních sítích. V této souvislosti Okamura poznamenal, že předpokládal, že v rozhovoru tento čin odsoudí a budou se bavit o příčinách a návrzích řešení. Ale rozhovor byl prý veden ve zcela jiném duchu. Novinářka se ho ptala, proč se Okamura ve svém postu zaměřil na skutečnost, že byl podezřelý Afričan. Politik dále uvádí, že ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu.

Okamura sdílel na své stránce novinářčinu fotografii a začal na ni útočit kvůli dotazům, které mu pokládala. Nakonec celá věc vyústila ve vlnu projevů nenávisti a výzvy k sexuálnímu násilí vůči redaktorce, což odsoudili jak politici vládní ČSSD, tak politici opozičních stran. Na základě toho tak nyní někteří politici požadují, aby byl Okamura odvolán z funkce místopředsedy Sněmovny.