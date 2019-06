Mediální analytik o odhalení identity podezřelého ze znásilnění na Litoměřicku: „Ten člověk si zaslouží naše opovržení.“

Uvádí se, že ke znásilnění došlo tento týden na poli u Lukavce na Litoměřicku. Policisté pachatele zadrželi ihned po činu a bylo zahájeno trestní stíhání. Konkrétně se má jednat o Afričana, který byl v úterý v sedm hodin ráno propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech. Do Česka se prý dostal vlakem. Šestnáctiletá dívka skončila s poraněním v nemocnici a Okresní soud v Litoměřicích poslal cizince do vazby.

Nečekané důsledky incidentu

Jako první o incidentu informovala regionální média. Litoměřický deník přitom hned v názvu uvedl totožnost podezřelého: „Policie vyšetřuje znásilnění dívky z Terezína. Podezřelým je Afričan.“ Dále tuto zprávu šířil místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura, a to na jeho facebookové stránce, což způsobilo bouřlivou reakci. Okamura totiž nejen, že hovořil o dané tragédie, ale také ve svém příspěvku zaútočil na ministra vnitra Jana Hamáčka a tvrdě se pustil do migrantů.

„Hamáček místo toho, aby chránil české občany před zvěrstvy imigrantů, obviňuje odpůrce imigrace a islámu z šíření „předsudečné nenávisti,“ stálo v jeho postu.

Skutečný skandál však nastal po rozhovoru, který Okamura poskytl novinářce Českého rozhlasu Zdeňce Trachtové. O něm se totiž také zmínil na sociálních sítích. V této souvislosti Okamura poznamenal, že předpokládal, že v rozhovoru tento čin odsoudí a budou se bavit o příčinách a návrzích řešení. Ale rozhovor byl prý veden ve zcela jiném duchu. Novinářka se ho ptala, proč se Okamura ve svém postu zaměřil na skutečnost, že byl podezřelý Afričan. Politik dále uvádí, že ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu.

„Ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu. Ani jedno slovo ohledně příčin. Ani jedno slovo ohledně návrhů řešení,“ napsal politik.

Ke svému příspěvku navíc přiložil fotografii novinářky a v komentářích se následně objevily různé výhrůžky na její adresu. Do Tomia Okamury se kvůli jeho příspěvku pustil novinář Českého rozhlasu Ondřej Golis, který na Twitteru uvádí, že místopředseda Poslanecké sněmovny a jeden z českých nejvyšších ústavních činitelů rozjel lynč novinářky. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek dokonce prostřednictvím sociální sítě vyzval šéfa SPD, aby odstoupil z funkce místopředsedy Sněmovny. Ministr Jan Hamáček uvedl, že Okamurův příspěvek již prověřují orgány činné v trestním řízení.

​K celé kauze se vyjádřil také mluvčí prezidenta České republiky Jiří Ovčáček. Ten označil všechno, co se nyní děje, za zvrácenou morálku.

„Místo, aby politici odsoudili znásilnění šestnáctileté dívky migrantem a projevili soucit k oběti, pořádají doslova zběsilý hon na Tomia Okamuru,“ uvedl Ovčáček na svém učtu v Twitteru.

Existuje národnost zločinů?

Nyní, když již bulvární média zveřejnila fotografie a videa s daným zločincem, na kterých je viditelná jeho tvář, zatímco jiné portály reprodukovaly každý jeho krok od odchodu z vězení v Drážďanech až ke spáchání násilí, už není záhadou, zda je cizinec nebo ne. Potvrdila to šéfka Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích Kateřina Doušová. Nevyřešena však stále zůstává jedna otázka. Musí média v takových případech skrývat identitu pachatele před veřejností? Nepřispěje takové odhalení k růstu etnické nenávisti a strachu z migrantů

Sputnik se na to zeptal mediálního analytika Jiřího Fencla.

„Jsem absolutně jednoznačně pro to, aby byla zveřejněna jeho identita. Ten člověk si zaslouží naše opovržení, protože udělal opovrženíhodný čin, a ještě zaútočil na nás všechny, co máme děti a milujeme je, tedy na většinu. My jsme jeho oprávnění soudci, nikoli politici, kteří ztratili i ty zbytky politické legitimity, protože se chovají nezodpovědně. Kdyby toho ten násilnický prasák někdy v budoucnu po desetileté práci na galejích začal litovat, může se opět stát člověkem, což platí i o těch, co toto řádění umožnili. V tuto chvíli je to ale nemožné a naštvaní jsou lidé úplně oprávněně. Vždyť je to naše poslední obrana,“ představil Fencl Sputniku svou pozici.

K celé situaci pak dodal: „Drtivě většinová společnost je naprosto oprávněně rozpálena do běla pokusem o otočení problému na naštvané komentáře nebo na to dostat pod tlak obránce tradičního lidského soužití, tedy Tomia Okamuru, a dělat z tohoto oblíbeného politika a dříče extremistu. Až na redaktory živené inzertním oddělením nebo koncesionářským poplatkem je zbývajícím více než deseti miliónům lidí jasné, že horkokrevní zfanatizovaní a vykořenění lidé jsou vrcholným bezpečnostním rizikem pro naše děti, rodiny a evropské země obecně.“

„Chápu, že je to v rozporu s míněním zbabělých politiků a dlouhé řady nekompetentních redaktorů a jejich neziskovkářských zdrojů, ale pachatel odporného zločinu si musí uvědomit, že na svá předchozí zasloužená práva teď nějaký čas zaslouženě právo mít nebude. Protože je sám upřel někomu jinému. Prostě patří na hanbu, do řetězů, do kamenolomu a tam zpytovat svědomí, jak dlouho bude třeba. Naopak slušní lidé, kteří vytvářejí a zachovávají hodnoty pro budoucnost, musejí být znovu pod ochranou úřadů,“ řekl mediální analytik.

Na otázku Sputniku, zda by se mainstreamová média zachovala stejně, pokud by byl pachatelem Rus/Vietnamec/Arab, Fencl odpověděl, že „mainstreamové médium není médium, neboť nezprostředkovává. Jsou naprosto spolehlivá právě v tom, jak překrucují realitu“.

„Mlčí třeba o dlouhodobém skandálním střetu zájmů špičkového vedoucího pracovníka zpravodajství ČT (nejspíše má na mysli ředitele České televize Petra Dvořáka, který si nedávno v Praze pořídil už pátý byt, který ho stál přes 14 milionů korun, pozn. red.), ale příbuzní premiéra a vítěze voleb jim smrdí a léta po nich plivou. Právě taková chucpe vytvářejí problémy,“ uvedl na závěr.

Migrační krize na území EU

V roce 2015 vypukla v Evropě migrační krize. Přistěhovalci, kteří opustili svá původní území, se zpočátku usadili v táborech vytvořených v Turecku, Libanonu a v řadě dalších zemí. Nedostatek peněz, pracovních a sociálních záruk a snížení finančních prostředků z hostitelských zemí však vedly ke zhoršení situace v uprchlických táborech. To vše nutilo lidi, aby opustili svá místa pobytu a zamířili do prosperujících zemí eurozóny.

Podle zpráv Policie České republiky, odhalila policie v roce 2018 na území Ústeckého kraje až 332 nelegálních migrantů. Jde o třetí nejvyšší počet v republice, přičemž na prvním místě je Praha a na druhé příčce pak Jihomoravský kraj. Co se týče počtu znásilnění, policie v celé ČR loni vyšetřovala 651 případů, z toho 85 v Ústeckém kraji.

Noviny Deník odkazují na podobný případ znásilnění, který se odehrál v minulém roce přímo v Drážďanech. V srpnu totiž osmadvacetiletou Češku napadl muž v tamním parku Großen Garten. Když Češka v neděli ráno z Lennéplatzu mířila, muž v bílé košili ji v Großen Garten oslovil, následně srazil k zemi a znásilnil. Dodnes po něm pátrá policie. „Neznámému muži by mělo být asi 30 až 40 let. Byl asi 1,90 metrů vysoký a silný. Měl by mít tmavou pleť a hnědé oči. Měl krátké vlasy a v době zločinu měl bílou košili,“ uvedlo drážďanské policejní ředitelství ve svém prohlášení.