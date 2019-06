Těžké období: Vondráčková a její synové balí kufry do Česka, kde na ně čeká těhotná Šafářova

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková už balí kufry do své rodné vlasti. Na svém Instagramu však naznačuje, že přání jejího (zatím ještě) manžela, hokejisty Tomáše Plekance, aby se herečka s dětmi přestěhovala do Česka, není tak snadné splnit. A podle portálu Blesk teď čeká rodinu Vondráčkové po návratu do Prahy další překážka…