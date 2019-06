Kalousek pálil do Babiše i do prezidenta. Prý už v žádné vládě nebude. A Zeman? "Ten je mimo, jako vždy"

Miroslav Kalousek ve vládě

Miroslav Kalousek v rozhovoru publikovaném na portálu Novinky.cz prohlásil, že již nechce do vlády. Vyvádí tím důsledky z kauzy okolo Jany Nagyové, kdy seděl ve vládě Petra Nečase. Ta ve své době, jako milenka předsedy vlády a šéfka sekretariátu premiéra, ovládala některé ministry.

„Já na rozdíl od kolegů z ODS vinen nejsem. Ti jsou vinni, protože o tom věděli a nic nedělali. V té vládě jsem ale seděl a bylo by pokrytecké tvrdit, že nenesu žádnou politickou odpovědnost,“ prohlásil Kalousek.

Politik TOP 09 vyjádřil naději, že po „éře Babiše“ získá Česká republika vládu, která povede zemi k „prosperitě a modernizaci“. Tato nová vláda by podle jeho slov neměla být poskvrněna vzpomínkami na kauzu okolo Nagyové. Důsledky z této kauzy vyvodil také Karel Schwarzenberg , který došel ke stejným závěrům jako Kalousek.

Bývalý ministr financí České republiky prohlásil, že se chce soustředit na práci v poslanecké sněmovně.

Vyjádřil se i o nadcházejícím hlasování o nedůvěře vládě. „Politická odpovědnost opozice je udělat vše, aby někdo, kdo působí České republice takovou strašnou mezinárodní ostudu, nebyl předseda vlády,“ prohlásil.

Miroslav Kalousek o Andreji Babišovi

Kalousek se během rozhovoru vyjádřil i o premiérovi Andreji Babišovi. Ve věci auditu Evropské komise ho označil za zloděje, který krade prostředky všech daňových poplatníků EU.

„Je tam napsáno, že tím, že si pravidla určuje podle toho, jak se mu to hodí, tak vlastně krade. Akorát je to posvěcené zákonem, což je ještě horší. To je stejné, jako kdybyste hrál fotbal a jedno mužstvo by bylo vybaveno praporky a píšťalkou rozhodčích,“ prohlásil Kalousek na komentář redaktora o tom, že v auditu Evropské komise nic není napsáno o tom, že premiér krade.

Politik zatím, podle vlastních slov, neví, zdali se půjde zúčastnit nedělní demonstrace na Letné. „(…) kdykoliv se objevím na nějaké demonstraci, tak se v babišovské propagandě objeví, že to platil Kalousek a Soros,“ dodal.

Lidé chodí na demonstrace proto, aby demonstrovali za férové prostředí, řekl poslanec TOP 09 s tím, že premiér Babiš je člověk, jenž férové prostředí ničí.

Miroslav Kalousek o prezidentech České republiky

Reagoval i na slova prezidenta Miloše Zemana, který vyzývá protestující, aby premiéra Andreje Babiše porazili ve volbách. Na prezidentova slova o tom, že demonstrace jsou ve prospěch opozice a v neprospěch vlády, Kalousek prohlásil, že Miloš Zeman „je mimo jako vlastně vždycky“.

„Je mimo od té doby, co odešel na Vysočinu,“ řekl Kalousek a dodal: “(…) od té doby, co ho jeho vlastní strana nechtěla zvolit prezidentem republiky a poslala ho na Vysočinu, od té doby se neužírá ničím jiným než touhou po pomstě a rozpadá se jako osobnost. Cokoli teď řekne, nepatří k sluchu rozumného a přemýšlivého člověka. To jsou jenom výkřiky pomstychtivého starce.“

O bývalém prezidentovi Václavu Klausovi poslanec TOP 09 v minulosti prohlásil, že se jedná o ruské agenta. Toto své tvrzení znovu zopakoval i při této příležitosti. Kalousek podle svých slov Klause v minulosti podporoval. To se ale v posledních letech změnilo.

„Dnes říká úplně něco jiného a popírá své dřívější zásady. A já jiný důvod, než že je ruský agent, nevidím. Netvrdím, že je, jen říkám, že o tom nepochybuji,“ tvrdí Kalousek o bývalém prezidentovi České republiky Václavu Klausovi.

Klaus podle názoru bývalého ministra financí zpochybňuje Evropskou unii jako globálního hráče a „neustále podporuje Rusko“.

„Pokud se někdo chová, mluví a cestuje jako ruský agent, tak nemám důvod pochybovat, že to je ruský agent,“ dodal Kalousek.

Podle volebního modelu agentury STEM z dubna roku 2019 by politická strana TOP 09 získala 3,7 % hlasů voličů. Strana Miroslava Kalouska by tak ani nepřekonala 5% hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Politická strana ANO premiéra Andreje Babiše by získala 34 % hlasů voličů s obrovským náskokem na druhou ODS, která by získala 13,2 % hlasů.

S ohledem na politický program strany TOP 09 je možné, že volební výsledek této strany bude výrazně menší, neboť nově vzniklá politická strana Trikolóra Václava Klause mladšího bude, podle vyjádření klíčových členů tohoto nově vznikajícího politického subjektu, rovněž hájit tradiční hodnoty a bude představovat pravicové vidění světa, podobně jako TOP 09.