Češi rozhazují za dovolenou. Jsou schopni utratit obrovské částky, i když mnoho z nich na radovánky u moře nemá finance

Na dovolenou u moře se těší až každý z nás. Společnost Czech fund však nyní zjistila, že se dovolená u moře Čechům meziročně pěkně prodraží. Ceny stále rostou a vliv na to má hned několik faktorů. I přesto jsou však Češi schopni rok od roku za odpočinek utratit více peněz. Informoval o tom portál Aktuálně.cz.

Dle údajů uvedených na portálu utratí průměrná česká domácnost za letní desetidenní dovolenou meziročně o tisíc korun více. Podle dané společnosti obyvatelé Česka utratili za dovolenou v loňském roce 21 788 korun, letos je tato částka ale už vyšší. Češi tak klidně utratí i 23 tisíc, a to včetně opalovacích přípravků, oblečení a léků, které pořizují speciálně kvůli dovolené.

Kromě této skutečnosti lze ale pozorovat i jiný trend, a to, že ceny za dovolenou stále rostou. Na to má vliv hned několik faktorů. Ceny se například zvyšují i kvůli uzemnění všech problémových boeingů typu 737 Max. Navíc z důvodu nedostatku letadel nyní zdražují i takzvané last minute zájezdy. Těch je v současnosti na trhu méně.

Proč si ale ještě za cestu k moři budeme muset připlatit? Jednou z příčin, která tlačí ceny nahoru, je zvyšování mezd pracovníků v turistickém odvětví. Vliv na ceny má ale i propad síly koruny vůči americkému dolaru a dalším měnám.

„O více než deset procent koruna ztrácí v porovnání se situací v půli loňských prázdnin vůči egyptské libře. Necelých deset procent pak ztrácí vůči thajskému bahtu,“ osvětlil situaci hlavní ekonom společnosti Czech fund, Lukáš Kovanda.

Dle Kovandy by ale lidé neměli zapomínat ani na růst cen, který je k tomu všemu také zapotřebí připočíst. Za příklad pak uvádí vysokou inflaci, která teď panuje třeba v Egyptě. V této turisty oblíbené zemi se tak nyní drží na úrovni přes 14 procent.

Jak to bude v budoucnu?

Místopředseda pro vnější vztahy v Asociaci cestovních kanceláří ČR , Jan Papež, tvrdí, že lidé obecně již od roku 2014 stále častěji cílí na luxusnější rezorty. Stejně tak si velmi často volí místo autobusové dopravy přepravu letadlem . Ta je logicky dražší, což se ve finále odrazí na kratší délce dovolené.

V současnosti však můžeme pozorovat jistý trend, kdy se lidé zaměřují na cenu dopravy. Tráví spoustu času hledáním těch nejlevnějších letenek. Existuje však jedna věc, na které Češi zatím rozhodně šetřit nechtějí.

„Na ubytování lidé nešetří, pokud by měli zhoršit kvalitu. Tady vidím i do budoucna pokračování tohoto trendu,“ uvádí Papež.

Pojedu k moři, ale nemám na to. Nevadí!

Czech fund uvádí, že se v loňském roce vydalo na dovolenou celkem sedm z deseti Čechů. Pětina z tohoto počtu si přitom nechala cestu zařídit od cestovní kanceláře

Zajímavé však je, že nehledě na to, že průměrná tuzemská hrubá mzda činí více než 32 tisíc korun, spousta lidí na radovánky u moře nemá. To jim však nebrání v tom, aby si na dovolenou draze půjčili od nebankovních společností.

„Na dovolenou si musí půjčovat zhruba tři procenta Čechů. Brát si takový úvěr je z ekonomického hlediska holý nesmysl. Nicméně některé domácnosti se opravdu nacházejí pod tlakem svých známých nebo pod tlakem sociálních sítí, na které se s oblibou věší fotografie právě z dovolených,“ vysvětluje trend půjček na dovolenou Kovanda.

A jak jste na tom s dovolenou letos vy? Chystáte se někam?