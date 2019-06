„Lůze se ustupovat nemá.“ Klaus mladší ponížil české novináře

Portál Forum 24 a novinář Jaroslav Kmenta zveřejnili informace o takzvané „ruské Trikolóře Klausů“. Obviňují Václava Klause mladšího z toho, že jeho nové hnutí sídlí v budově, která patří člověku s adresou v Moskvě.

„A Václav Klaus jr. si zase v celé Praze jako sídlo své strany, která je mmj. proti NATO - neomylně vybere barák, který vlastní oligarcha z Moskvy,“ napsal Kmenta na svém Facebooku. Ke svému komentáři připojil fotografii, kde Klaus podává hlášení do Moskvy. Označil to za vtip.

Klaus upozornil na vysokou míru nenávisti, se kterou se setkává on i ostatní členové vznikajícího politického subjektu.

„Míra nenávisti, které jsme terčem, nás může těšit (bojí se a myslí, že budeme mít úspěch), ale často útočí na nevinné lidi a zhoršuje to demokratické prostředí,“ napsal Klaus a dodal: „Zatím jsme neudělali ještě nic, krom toho, že jsme (a už je nás 5500 lidí) využili ústavního práva se sdružit v politickém uskupení. To jsme si dovolili dost a hodně "ochránců demokratických hodnot" ztrácí jakékoli zábrany. Mj. jsme všichni "ruští agenti" a Trikolóra sídlí u ruského oligarchy.“

Václav Klaus mladší následně vysvětlil, jaká je situace okolo sídla nového politického hnutí Trikolóra.

„Trikolóra probíhá procesem registrace na Ministerstvu vnitra, tj. zatím nikde nesídlí. Funguje Přípravný výbor, který uvedl jako korespondenční adresu Vysočany, kde sídlí jeden spolek (think-tank) Centrum pro občanské svobody, který jsem založil. Jedná se o velkou kancelářskou budovu (8 pater), kde sídlila mj. Hospodářská komora ČR a sídlí zde desítky firem a organizací. Centrum tam je 2 roky (našel jsem to někde na sreality.cz) z důvodů, že to je na metru, blízko mého tehdejšího bydliště, chodil jsem 10 metrů tam odtud na základku, byla-je slušná cena (není to moc moderní budova), přes ulici je marketingová agentura, se kterou spolupracujeme. Majitelem budovy je česká firma, kterou vlastní nějaký Armén (nic proti Arménii nemám, jsem mj. člen poslaneckého klubu přátel Arménie), který podnikal i v Rusku.Výsledek - "Trikolóra sídlí u ruského oligarchy, tudíž je jasné, že jsou to všechno agenti..." Původně jsme měli pro Trikolóru přichystanou jinou adresu, ale teď mám sto chutí si tam ty kanceláře pronajmout u pana Erdynyana. Protože ustupovat lůze se nemá,“ napsal na svém Facebooku Klaus

Zakladatel hnutí Trikolóra následně poukázal na dvojí metr mnohých novinářů a politických aktivistů, kteří si všímají útoků na migranty, pokud jde o Araby či lidi tmavé pleti. Útokům na jiné národnosti ale nevěnují žádnou pozornost.

„Jsou snad Ukrajinci, Arméni, Gruzínci či Rusové - kteří u nás legálně bydlí, pracují, jejich děti chodí do českých škol, lidi nižší kategorie?? Chcete mít atmosféru jak ve třicátých letech, že se u někoho nenakupuje? Xenofobní jsou jen útoky na cizokrajného lumpa, který znásilní nezletilou, ale tohle naopak je cool?“ ptá se Klaus politicky motivovaných aktivistů.

Klaus následně pokládá rétorickou otázku, zdali by měl přestat chodit poslouchat Českou filharmonii kvůli tomu, že ji vede Semjon Byčkov, či zdali má přestat chodit do ruského obchodu v Praze, který příležitostně navštěvuje kvůli místnímu kvalitnímu čaji.

„NE, ani náhodou! Nebudu vaší nenávisti ustupovat. A doufám, že slušní lidé téhle země - taky ne,“ uzavřel zakladatel Trikolóry svůj příspěvek na Facebooku.

Václav Klaus mladší nedávno představil nové politické hnutí Trikolóra – hnutí občanů. Hnutí bude hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a zájmy pracujících lidí. Prioritou pro hnutí budou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Subjekt Klaus představil v zaplněném sále kongresového centra Erbia v Praze, akci moderoval herec Marek Vašut. Členkou přípravného výboru strany je také další bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

Klaus ml. je český politik a bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG a syn českého exprezidenta Václava Klause. Donedávna byl také členem ODS, ale v polovině března byl ze strany vyloučen. Stejně tak byl v dubnu zbaven i funkce předsedy školského výboru.