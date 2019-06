“Petříček je ostuda zahraniční politiky, Maláčová je sociálnědemokratická fanatička. A Babiš…“ Klaus st. byl v televizi

Václav Klaus starší během rozhovoru několikrát mluvil o frustraci licí, kteří se snaží zviditelnit současnými politickými akcemi, jelikož nejsou schopni vyhrát volby.

„Žijeme v turbuletním světě a ve světě nejistém. Lidé, kteří mají pocit své zneuznanosti, to chtějí rozbourat,“ prohlásil bývalý prezident a následně dodal: „Druhá věc jsou demonstrace organizované, na které se sváží lidi zadarmo autobusy z Moravy a ještě jim je za to něco zaplaceno.“

Podle jeho názoru nejsou tito demonstranti do dnešního dne schopni přijmout výsledky voleb. Připomněl, že s výsledky voleb nebyl spokojen ani on, to ale neznamená, že by kvůli tomu demonstroval.

„Já si dovedu představit, že jsou lidé frustrovaní. I já jsem frustrován. Ta hloubka mé frustrace je, troufám si říci, větší než u řady lidí, kteří dnes přijdou na Letnou,“ řekl Klaus

Co se týče premiéra Andreje Babiše, tak v jeho případě respektuje výsledky voleb. Kdo je Andrej Babiš a jaké je jeho podnikaní, o tom veřejnost věděla dostatečně dlouhou dobu. Z toho důvodu Klausovi není jasné, co se děje okolo současného objevu jeho údajného střetu zájmů.

Václav Klaus se tázal, proč se Evropská komise rozhodla řešit Babišův střet zájmů právě nyní, když vše je známo minimálně od roku 2013. „Nezneklidněli náhodou soudruzi v Bruselu, že přichází někdo další, kdo se bude vymezovat proti fenoménu Evropské unie?“ ptal se bývalý prezident.

Klaus také dodal, že Babiše vytvořili jeho konkurenti. Opozice je prý dnes frustrována, že již dlouho nebyla na politickém Olympu. O aktuálních událostech prohlásil, že se jedná o „plácnutí do vody“.

„Kdyby nebylo sociální demokracie, a teď to zdůrazňuji a desetkrát bych to zopakoval, kdyby nebylo sociální demokracie, tak pan Babiš tu vládu nemá. A když sleduji ten souboj dvou hlavních dam, sociálnědemokratické fanatičky paní Maláčové a střízlivě uvažující ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), tak ten rozvrat přichází od ČSSD. Ona (Maláčová - red.) chce, aby všechny dávky byly to dominantní a naše práce byla jen přídavečkem k vaší ekonomické situaci. To je zvrácenost a ona je hlavní nositelkou této ideologie. Takže ona je socanka par exellence,“ prohlásil Václav Klaus.

V této souvislosti se divil tomu, že se nepořádají demonstrace proti ČSSD, která drží Babišovu vládu.

Věnoval pozornost i současnému ministrovi zahraničních věcí za ČSSD Tomáši Petříčkovi, jehož označil za ostudu České republiky.

„O panu Petříčkovi radši ani nemluvme. To je taková ostuda naší zahraniční politiky, že jsem to za třicet let neviděl,“ prohlásil bývalý prezident.

Došlo i na Miroslava Kalouska, který Klause staršího opakovaně označoval za ruského agenta.

„Já, zaprvé, ve sporu s Kalouskem nejsem, protože tento člověk mi za to, abych s ním byl ve sporu, nestojí,“ zmínil a následně dodal: „Já myslím, že řada právníků mně píše návrhy na obranu proti křivému obvinění. Tady se zájmem čtu, že pachatel může být odsouzen až na dvě léta.“

„Jde o to, jestli je možné Kalouska a podobné jiné šílené osobnosti české politické scény, aby si dvakrát rozmysleli, než se rozhodnou tento výrok použít. Já jsem byl v Rusku na státní večeři jenom jednou a to ještě se mnou u stolu seděl pan Kalousek a neprotestoval,“ prohlásil ve vysílání televize Prima bývalý prezident.

Závěrem Václav Klaus podpořil úřadujícího prezidenta Miloše Zemana slovy o tom, že Česká republika je naše. Zdůraznil skutečnost, že aby bylo možné žít v demokracii, je potřeba národní stát. Na jiný subjekt, ať už větší či menší, není možné demokracii aplikovat.

„Já jsem primárně názoru, že tato země patří nám a nepatří žádným migrantům, ani žádným cizincům, kteří si sem přišli přivydělávat. Protože lidem, kterým ta zem patří, na ní záleží. Tisíckrát opakuji, ten národní stát potřebují z různých důvodů, ale ten hlavní důvod je ten, že pro demokracii potřebujeme národní stát,“ myslí si Václav Klaus starší.

Na dnešek je naplánována další demonstrace iniciativy Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Babiše kvůli jeho kauze Čapí hnízdo a kauze evropských dotací.

V souvislosti s tím probíhá na portálu Novinky.cz v článku o vystoupení Václava Klause staršího v pořadu Partie televize Prima hlasováni, zdali lidé souhlasí s názorem bývalého prezidenta, že proti premiérovi Andreji Babišovi protestují lidé frustrovaní z toho, že nevyhráli volby. V anketě zatím hlasovalo více než 14 300 lidí, kteří jsou přibližně ze 70 % přesvědčeni, že Václav Klaus má pravdu a proti premiérovi vystupují frustrovaní lidé. Necelých 30 % s tezí Václava Klause nesouhlasí.