Prahou otřásají protesty proti Babišovi. Tentokrát na Letné (ŽIVĚ)

Česká média informují, že do českého hlavního města se v neděli sjíždějí tisíce demonstrantů z celé země. Pražské metro je místy kvůli přílivu protestů ucpané. Několik menších protestů by mělo proběhnout i v regionech.

Podle některých informací by se akce mohlo zúčastnit až 350 tisíc lidí. Kdo bude vystupovat a jaký bude program akce, organizátoři tají.

„Současná situace je stále nepřijatelná. Na současného premiéra, který je v zásadním střetu zájmů, si nesmíme vzniknout,“ prohlásil Benjamin Roll z Milionu chvilek pro demokracii krátce po začátku demonstrace.

Premiér a prezident vytvářejí prostředí, kde bují populismus, vítězí hulvátství a lži, dodal.

„Jedinou starostí premiéra je, jak se vymotat ze svých osobních problémů,“ řekl Mikulář Minář, předseda spolku Milion chvilek s tím, že premiér Babiš nemá čas na řešení „mnohých velkých problémů“ republiky.

Minář vyzval politické strany, aby přišly s relevantními politickými programy a porazily Andreje Babiše ve volbách.

Po Minářovi vystoupil na pódiu písničkář Tomáš Klus ve žluté vestě, kterou používají protestující ve Francii.

„Máme 30 let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní (Marií – red.) Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá,“ prohlásil premiér Andrej Babiš na adresu protestujících, když se účastnil pietního aktu k uctění památky obyvatel obce Ležáky.

Babiš v té souvislosti prohlásil, že mu jeho voliči a příznivci píší, aby vydržel a bojoval. „To samozřejmě udělám,“ dodal premiér.

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský prohlásil, že v souvislosti s průběhem protestů bude zvětšena kapacita vlaků.

Na průběh protestů budou dohlížet desítky příslušníků policie a dobrovolníci Českého červeného kříže, v pohotovosti je záchranná služba.

Podle operátorů mobilních telefonů může v oblasti Letné dojít k výpadkům z důvodů přetížení sítě.

Organizátoři demonstrace také nainstalují stovku přenosných toalet a čtyři cisterny s pitnou vodou. Po obou stranách pódia budou umístěny velkoplošné obrazovky a pět dalších bude instalováno s přibližně stometrovým odstupem ve středové linii směrem od pódia.

Protivládní demonstrace

V České republice probíhají největší demonstrace od roku 1989. Jejich organizátorem je iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Babiše kvůli jeho kauze Čapí hnízdo a kauze evropských dotací.

V úterý 18. června se opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN dohodly, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Jak uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný, vláda v čele s Babišem dlouhodobě poškozuje jméno České republiky.

Důvodem je zveřejnění předběžného návrhu auditní zprávy Evropské komise, ze které vyplývá, že Babiš má stále vliv na koncern Agrofert, jenž před dvěma lety vložil do svěřeneckých fondů. Zpráva také uvádí, že mohlo dojít k neoprávněnému čerpání evropských dotací. Pokud se to potvrdí, tak České republice hrozí, že bude muset vracet 450 milionů korun.