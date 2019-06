V Británii si už ani nemůžete objednat černou kávu, abyste někoho neurazili. Zlo vítězí nad dobrem - Benjamin Kuras

Jako první se dlouhodobě žijící ve Velké Británii český spisovatel a novinář Benjamin Kuras v rozhovoru věnoval cenzuře.

„Už ji (cenzuru – red.) nevnímají. Už i někteří komici si na to stěžují. Jeden černošský komik, kterého znám, přestal dělat komedii a dává se na normální hraný film, a to proto, že podle jeho slov v dnešní politické korektnosti už neví, z čeho si může dělat srandu a z čeho ne,“ prohlásil spisovatel a následně dodal: „Existuje zákon o urážce osobnosti, náboženství, rasy, věku, tělesné vady, orientace, sexuální orientace. Urážkou, tedy trestným činem, je cokoliv, co kdokoliv pokládá za urážku. To znamená, že kdokoliv se na vás naštve, tak vás udá, že jste ho urazili takovým a takovým výrokem, třeba, že jste mu večer řekli „dobrý den“. Nebo že jste si objednali černé kafe, což už se také nesmí, protože byste tím urazili nějaké černochy.“

Podle jeho slov je již deset let zakázáno objednávat si černé kafe. Aby bylo možné dostat v Británii černou kávu, je potřeba si objednávat kávu „bez“, což znamená bez mléka. Objednat si kávu ve Velké Británii automaticky znamená objednávat si kávu s mlékem.

Kuras podpořil iniciativu Václava Klause mladšího, aby bylo zakázáno mazání příspěvků na sociálních sítích, až na několik výjimek, jako jsou například výzvy ke genocidě.

„(…) nemazal bych ani výzvy k vraždě a genocidě, protože je potřeba vědět, kdo a kde je naším nepřítelem, nepřítelem svobody a demokracie,“ myslí si vlivný autor desítek knih.

Ohledně Klausovy iniciativy také upozornil na skutečnost, že něco podobného by si ve Velké Británii už nikdo nedovolil, jelikož „by ho vypískali“.

Situace se podle Benjamina Kurase v Británii vyhrotila s referendem o brexitu, kdy najednou vznikly velké rozdíly mezi levicí a pravicí.

„Brexitem se to vyhrotilo, věděli jsme najednou, kdo je na pravici a kdo na levici, a několik mých dávných, dlouholetých liberálních přátel se se mnou přestalo stýkat, protože jsem na ně příliš pravicový,“ zmínil spisovatel a v této souvislosti dodal, že Česká televize je levicová organizace.

Kromě České televize zmínil i britskou stanici BBC. V jejím případě upozornil na degradaci kvality mediálních obsahů a na případy, kdy moderátoři napadají hosty.

„Dnes máme příklad interview, které dělala jedna velice svazácky působící moderátorka s maďarským ministrem zahraničí, jemuž de facto nadávala, že Maďarsko je fašistický stát, protože tam nechce žádné migranty,“ řekl Kuras ve vysílání Svobodného universa v pořadu Kupředu do minulosti.

Maďarský ministr ovšem nebyl jediný, kdo se stal terčem útoků moderátorů BBC. Další obětí je Tommy Robinson, jehož si pozvali do vysílání a místo toho, aby ho nechali mluvit fakta, na něho začali útočit jako na islamofoba.

V souvislosti s islámem Benjamin Kuras zmínil i otevřené hranice Evropy, do níž vstupují i osoby, o nichž evropské úřady předtím zjistily, že se jedná o příslušníky teroristické organizace Islámský stát, který zodpovědný za zvěrské vraždění na území Sýrie a Iráku.

„Jsou to lidé, kteří se nepokládají za poražené, ale myslí si, že jejich bitva je pouze odložena,“ dodal spisovatel k členům IS, jež nyní žijí na území Evropy.

Podle názoru Benjamina Kurase hrozí, že na dlouhou dobu vyhraje zlo nad dobrem. Moderátorka Kurase žádala, aby byl konkrétnější a aby personifikoval zlo. Spisovatel prohlásil, že to se již nedá, neboť „v řadách zla a antisvobody jsou již miliardy" lidí. Pokud se v EU nepodaří nic změnit, tak se velmi přiblížíme k „totální porážce“, uzavřel spisovatel své vystoupení v pořadu Kupředu do minulosti.