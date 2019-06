Babiš: Česko musí prosadit své zájmy v Evropské unii

Dnes na zahájení Konference ekonomických diplomatů v pražském Černínském paláci premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko by mělo aktivněji prosazovat své vlastní zájmy v Evropské unii. Hlavní česká témata v Evropě jsou podle Babiše vnitřní trh, obchod a zahraniční politika. Také promluvil o klimatu.

„Je důležité, abychom prosadili naše zájmy. Paradoxně to funguje tak, že Evropa nám určí svoje témata místo toho, abychom my určili naše potřeby. Potom to dopadá tak, že některé programy nečerpáme,“ řekl dnes Babiš.

Finanční prostředky z fondů EU, jak věří premiér, by měly jít na rozvoj silniční a dopravní sítě republiky, národního vzdělávacího systému a obnovy historických a kulturních památek.

Praha podporuje rozvoj vnitřního trhu EU a realizaci společné zahraniční politiky koordinované členskými státy. Zejména je podle názoru Babiše nutné posílit vliv situace EU v regionu Blízkého východu.

Premiér také mluvil ve prospěch zavádění mezinárodních programů na snížení emisí skleníkových plynů do atmosféry. Česká republika a další členské státy EU v rámci Pařížské dohody z roku 2015 snižují emise.

„Podle mého názoru je nenormální, když Evropa minulý rok snížila emise o 20 milionů tun a emise byly jen devět procent, že na druhé straně zbytek světa navýšil emise 51krát vůči našemu snížení, o 1020 milionů tun,“ řekl Babiš.

Zdůraznil také, že je nutné, aby za tímto příkladem následovala Čína, Indie, Rusko a další země mimo EU.

Včera proti premiérovi proběhla jedna z největších demonstrací v Česku. Organizátorem protestů, které probíhají již od dubna, je iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Demonstranti požadují rezignaci premiéra. Důvodem pro ně byl trestní případ proti Babišovi, který je podezřelý z podvodu s prostředky z fondů Evropské unie.