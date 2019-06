Protesty proti Babišovi a… „ruka Moskvy“?

250 tisíc na Letné! Kolik lidí přijde příště? Scházet se s lidmi stejného smýšlení a požadovat demisi premiéra je jednoduché a veselé, doslova se ponoříš do atmosféry roku 1989.

A vypadá, že není důležité, z čeho obviňují předsedu vlády a jestli odstoupí. Je léto, dobré počasí, hudba a… touha po adrenalinu. Možná je všechno složitější? A všechny ty statisíce lidí jsou skutečně stmeleny velikým cílem, protože oželely neděli a v jedné vlně se vydaly na Letnou, aby se ke kormidlu českého státu konečně dostal čestný, čistý a nezištný politik? Sputnik tyto otázky položil politoložce a předsedkyni hnutí Aliance národních sil Vladimíře Vítové.

Podle ní tyto protesty nejsou spontánními činy.

„Svědčí o tom naprosto profesionální organizace, kterou je možné zrealizovat jen s obrovským placeným personální zajištěním. Dále PR management akcí, detailně zorganizovaný a zaplacený svoz lidí z celé ČR, zajištění autobusů, speciálně vypravených vagónů, perfektní zajištění drahé přenosové techniky, včetně technického zázemí a obsluhy, organizátorská služba atd. atd. Tyto demonstrace nejsou spontánní ani omylem,“ uvedla Vítová.

Politoložka se domnívá, že premiér zatím reaguje na demonstrace velmi dobře a měl by svůj postoj zachovat i nadále a v žádném případě neodstoupit: „Byl legálně zvolen! Je nutné udržet křeslo legálně zvoleného premiéra, stejně jako bylo nutné pro naši vlast udržet křeslo pro českého prezidenta, který hájí české národní zájmy. Počty demonstrantů jsou zanedbatelné proti počtu lidí, kteří Babiše volili třeba i v evropských volbách. A tento počet ještě pokulhává za počtem Babišových voličů v posledních parlamentních volbách. Demonstrující ‚demokraté‘ se snaží zvrátit výsledky demokratických voleb a nastolit ‚jakousi‘ vládu. Rozhodně podporuji Babišův názor: „Ať vytvoří politickou stranu, jasně definují program a pokusí se s ANO a dalšími stranami utkat v demokratických volbách, ať už řádných nebo předčasných. Obcházení demokracie politickými kravály k ničemu pozitivnímu nemůže vést.“

Podle názoru politoložky organizátoři k demonstracím využívají tu část obyvatelstva, kterou skutečně Babiš zlikvidoval – třeba prostřednictvím EET.

„Na demonstracích je ale jasně zřetelné, že se jedná o profesionálně zpracovaný dav, který má ve finále požadovat státní převrat. Organizátoři mají podporu ČT, ČRo. To, co se dělo na Václaváku, na Letné a má se dít i v listopadu přesně popsal nositel Nobelovy ceny Eliase Canetti ve svém díle ‚Masa a moc‘ - o davové psychologii. Demonstranti vlastně vůbec nechápou, součástí jaké hry se stali. Věřím tomu, že Milion chvilek nemá zájem o předčasné volby, má zájem jen o státní převrat, nainstalování vlastní vlády vstřícné k německým požadavkům a předání zbytku ČR do německých rukou. V této souvislosti se jeví jako velmi podivné, že současný ministr vnitra Babišovy vlády Jan Hamáček pustil na střechu svého ministerstva profesionální fotografy, aby byl umocněn počet demonstrantů. Ministr vnitra pak deníku Právo řekl , že podle policie bylo v úvodu protestu na Letné 200 000 lidí, ke konci 250 000," řekla.

Jak Vítová uvedla, objevují se ale i jiné úvahy o počtu účastníků.

„Jedním z důkazů daleko nižšího počtu je rozmístění zvukařských věží. První s mixem a s projekcí za zády se staví okolo 30 – 50 metrů před podiem, což by na šířku Letenské pláně mohlo odpovídat 10ti až 20ti tisícům lidí. A na ten samý úsek se staví další tzv. zpožďovací věže, aby nevznikla časová prodleva zvuku produkce z podia mezi dalšími posluchači. Jde o to, aby lidé slyšeli ten samý zvuk, jako kdyby byli před podiem. Ty věže byly 4 - a z toho logicky plyne, že dav čítal maximálně 120 tisíc lidí,” soudí předsedkyně hnutí Aliance národních sil.

Na otázku Sputniku, proč v protestech nehledají ruku Moskvy, jak to často vidíme, Vítová odpověděla, že ruka Ruska je hledána pouze v těch protestech, které souvisí s podporou národních zájmů.

„Tyto demonstrace jsou však pravým opakem, takže vliv Moskvy zatím nikdo nezmiňuje. Je ale možné, že když bude organizátorům demonstrací ouvej, tak se i tato karta objeví. Organizátorům těchto demonstrací jde o národnostní i ekonomické zničení našeho státu, o nic menšího zájem nemají. Ostatně na nedělní demonstraci oficiálně vystoupil zástupce Sudetoněmeckého landmanšaftu, což je jakási ‚legalizace‘ budoucích nároků sudeťáků. A také jde o budoucí legalizaci nároků německé šlechty – viz soudní prolomení Benešových dekretů minulý týden a legalizace de facto protiprávního požadavku rodiny Walderode na miliardový majetek v ČR. To je ale jen první vlaštovka, a proto se útočí též na novou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Navrhované změny v organizaci justice ale již dávno před ní předkládala řada důvěryhodných odborníkůb včetně lidí z akademické sféry. I ti deklarovali, že současný stav naší justice je více než katastrofální. Za hlavní problém lze považovat skutečnost, že na prokuraturách a soudech jsou převážně jen jacísi političtí aktivisté, kteří by ale ve skutečně demokratickém státě byli z justice vypovězeni. Protože ve skutečně demokratickém státě je justice apolitická. Není přece možné, aby kauzy trvaly i 20 let!“ zvolává expertka.

