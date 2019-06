Části Brna se potýkají s problémem rozmnožení potkanů. Lidé ani nevědí, že napomáhají jejich šíření

V článku je uvedeno, že deratizátoři v nedávné době hlodavce hubili asi v půlce městské části. „Zbytek dokončíme na doporučení firmy v říjnu. Běžně se zabýváme místy, o kterých od lidí víme, že tam potkani jsou. Ale objevovalo se jich čím dál víc. Proto po patnácti letech vyčistíme celou městskou část,“ uvedl bohunický starosta Antonín Crha.

Od středy odstraňují potkany také v městské části Žabovřesky. Práce zde budou trvat dokonce až do půlky srpna. „S potkany je věčný boj. Pravidelně jejich počet regulujeme, ale úplně se nám je vyhubit nedaří,“ řekl místostarosta městské části Filip Leder.

Podle něj za šíření hlodavců mohou lidé, protože vyhazují do popelnic a odpadu jídlo. „Proto spolupracujeme s vědci z Mendelovy univerzity. Chceme zjistit, kolik jídla lidé vyhazují. Pak je budeme motivovat, aby tolik neplýtvali,“ vysvětlil Leder.

Co se týče nejlidnatější městské části Brno-střed, zde mají s hlodavci v současné době největší problém v Čápkově ulici a v ulici Jana Uhra.

Deratizátoři proti zvířatům používají přírodní přípravky. „Používáme třeba vitamín D3 či kofein. Jinak běžně zvířata zabíjíme pomocí různých pesticidů,“ informoval Daniel Honzák z brněnské firmy Deraslužby.

Spláchnuté zbytky jídla končí v potkaních žaludcích

Potkanům se líbí zejména tam, kde je hodně lidí – to totiž znamená dostatek potravinových zbytků. Takže nejvíce postižená jsou především sídliště. A lidé sami výskytu hlodavců nahrávají. „Neměli by se zbavovat zbytků jídla splachováním do toalet. V kanálech už na ně čekají potkani. Když už není pro zbytky jiné uplatnění, je dobré vyhodit je do uzavíratelné nádoby na odpady,“ dodal jeden z deratizátorů.

Potkan je velký myšovitý hlodavec často zaměňovaný s krysou obecnou. Jako synantropní druh žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích zvířat a přenášením chorob a parazitů. Potkani v různých barevných mutacích, někdy i bezsrstí, se změněnou strukturou srsti nebo se zakrněným ocasem, se chovají jako domácí mazlíčci a slouží i k laboratorním účelům. Potkan se v přírodě dožívá 2 let, v zajetí 3 – 4 roky.