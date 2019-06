Kyberúřad vytvoří speciální projekt na boj proti hackerům

V článku se uvádí, že ruští a čínští hackeři údajně roky sledovali v přímém přenosu citlivou komunikaci českých diplomatů a ministerstvo zahraničí se to dozvědělo jenom díky jednomu nadšenému „ajťákovi“.

Systém by měl fungovat tak, že „ajťáci“, kteří mají za úkol bránit Česko před hackery, okamžitě spouštějí krizový plán, když systém hlásí, že ze serverů hned několika ministerstev začalo unikat podezřelé množství dat, poté informují týmy na úřadech a útočníky od citlivých informací odstřihávají.

Unikátní projekt za téměř sto milionů korun bude v budoucnu umožňovat právě tohle. Speciální detektory rozmístěné v sítích státu budou sloužit jako „pasti na hackery“.

„V minulosti se ministerstva chránila zejména firewally, což se dá přirovnat k tomu, že si kolem střeženého domu postavím plot. To už dnes ale zdaleka nestačí. Je naivní si myslet, že jde postavit plot, který nikdo nepřeleze či nepodkope,“ vysvětlil Viktor Paggio, který má projekt za NÚKIB na starosti.

„Uživatelé si nosí do práce vlastní počítače, telefony nebo otevírají zavirované maily. Útočník se tak může dostat dovnitř mnoha cestami. Proto krom plotu nyní na našem pomyslném pozemku i v domě instalujeme také detektory pohybu,“ dodal.

Americká zkušenost

Příkladem byl například útok na americký úřad, který uděluje bezpečnostní prověrky. Hackeři z jeho serverů ukradli detailní formuláře s mimořádně citlivými osobními údaji těch, kteří o prověrky požádali. Kdyby američtí experti sledovali provoz v síti, zjistili by mnohem dříve, že jim masa tajných dat odtéká pryč.

V pilotním provozu za 92 milionů, který mimochodem z většiny zaplatily evropské peníze, chrání úřad sítě ministerstva financí, ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce i podřízené instituce. Spolu s nimi budou experti hlídat i soudní spisy, dokumenty Nejvyššího státního zastupitelství, daňové formuláře či údaje o tom, kdo pobírá sociální dávky.

Do budovaného systému detekce brzy přibude Hrad, Sněmovna a ministerstvo zemědělství. Připojit by se postupně mělo i ministerstvo zahraničí.

Údajné „kyberzásahy“ v minulosti

Po prezidentských volbách v roce 2016 v USA bylo Rusko obviněno z zasahování do voleb. Moskva opakovaně popírala obvinění z pokusů ovlivnit volby ve Spojených státech a tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrije Peskova je označil za „naprosto neopodstatněné“. Ministr zahraničí Sergej Lavrov hovořil o údajném ruském zásahu do voleb v různých zemích a uvedl, že neexistují žádné důkazy, které by to potvrdily.

Čína také opakovaně odmítla své zapojení do jakékoli formy nelegálních akcí v kyberprostoru a uvedla, že naopak probíhá americká aktivita v čínském segmentu internetu.