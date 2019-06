Babiš musí dostat důvěru, jinak Kalouska trefí šlak. Názor

Bude to nervák? Ne, nebude. Opoziční poslanecké kluby volně sloučené do takzvaného Demokratického bloku ve středu zkusí v Poslanecké sněmovně svrhnout vládu Andreje Babiše. Pravicové strany psychologicky nabuzené demonstrací chvilkařů na Letné jdou do marného hlasování proti vládní koalici. ODS, TOP 09 plus STAN, KDU-ČSL, Piráti versus ANO, ČSSD s tichou tolerancí KSČM.

Matematika hovoří jasně. Vládní blok má díky toleranci komunistů pohodlnou většinu. Jeho odpůrci mají jistých pouze 66 hlasů. Ale! Většinu měl v březnu 2009 kabinet Mirka Topolánka také, a jak to dopadlo? Překvapený předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek sestřelil vládu země předsedající Evropské unii. Pěkně jsme si to tehdy osladili.

Čeká nás ve středu překvapení? Nejsme Sibyly, ale zdá se, že nikoli. Když se to vezme kolem a kolem, tak ani jedna parlamentní politická síla nemá zájem na vyjádření nedůvěry Babišově vládě. Snad kromě samotného Andreje Babiše a určitě prezidenta Zemana. Kdyby na to došlo a vláda by přišla o důvěru, byly by vypsány mimořádné volby, hnutí Andreje Babiše by je s přehledem vyhrálo.

Podle volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi by ANO zvítězilo ve volbách před Piráty a ODS. Teoreticky by premiérovo hnutí mohlo obsadit v Poslanecké sněmovně 75 křesel (teď má 78). Koaliční ČSSD by měla ale pouze 11 poslanců, oproti současným 15. Komunisté 12, oproti současným 15. SPD by asi přišlo pouze o jednoho poslance. Z poslaneckých lavic by se odporoučeli TOP 09 a křesťanští demokraté. Co to znamená? Pat v Babišův prospěch. Současný premiér by zůstal premiérem a mohl by si vybrat, jestli půjde do nové vlády s širší koalicí SPD plus KSČM, nebo jen s ODS. Komu by to prospělo?

A proč by případný středeční debakl uvítal Miloš Zeman? Nemá smysl nic lakovat, pan prezident rád ovlivňuje dění ve státě. Pokud by Babišova vláda dostala vale, tak by Zeman mohl jmenovat úřednickou vládu. A do ní si nasázet lidi podle svého uvážení. Tento kabinet by mohl vládnout do předčasných voleb i bez důvěry Poslanecké sněmovny. To už tady bylo.

Takže pokud se někdo má klepat, aby náhodou Babišově vládě nebyla vyjádřena nedůvěra, tak to je právě parta z Demokratického bloku. To by pro ně byla katastrofa. A chvilkaři z náměstí by z toho měli psotník. To by bylo výkřiků o exekuci demokracie. O tom, že svoboda v Česku má oprátku na krku. Je to tak průhledné, že chování takzvaných liberálů a mainstreamových médií můžeme dopředu odhadnout.

O šanci, že vláda Andreje Babiše nedostane ve středu důvěru Poslanecké sněmovny, Sputnik hovořil se známými poslanci. Jak to vidí oni a jak budou hlasovat?

„Současná vláda, která je složená z lidí, jenž zastávají úplně opačné politické názory a vznikla bez důvěry SPD, si nezaslouží naší důvěru. Vláda neustále prosazuje program v rozporu s programem SPD. Největší problém je účast ve vládě ČSSD, která nedělá politiku prospěšnou pro občany, prosazuje program podporující principy globalizace a multikulturní integrace, podporuje politické neziskovky a vyplácení sociálních dávek občanům, kteří nepracují, ač jim to zdravotní stav dovoluje, čímž je zneužívají. Ministři ČSSD po celou dobu trvání této vlády předvádí svou nekompetentnost. Zahraniční politika, kterou vede ministr Petříček, je nestabilní a proti zájmům ČR. Ministr Jan Hamáček nehájí zájmy většiny občanů této země, příkladem toho je zavedení do českého právního systému pojmu tzv. předsudečné nenávisti, který má omezovat na svobodě slova a projevu občany ČR a trestat je za své názory. Ministr zemědělství Toman, který předvedl svou nečinnost a neschopnost v případě zkaženého masa dováženého z Polska a třešničkou na dortu je ministryně Maláčová, která nezná ani kompetence svého resortu," říká Karla Maříková, poslankyně za SPD.

Co to znamená? Sputnik se přímo od paní poslankyně dozvěděl verdikt, který vyřkne poslanecký klub SPD vládě Andreje Babiše. „Všech našich 19 poslanců bude hlasovat pro nedůvěru této vládě stejně, jako tomu bylo 23. listopadu 2018," potvrzuje politička.

„Podle rozložení sil sněmovních stran by měla menšinová vláda ANO a ČSSD podporována komunisty hlasování o nedůvěře vládě ustát, k vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlasů. Vládní strany ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, dále klub KSČM má 15 členů a dále je tu 5 nezařazených poslanců. ČSSD se dle informací z tisku vyslovila, že vládu Andreje Babiše podrží a taktéž KSČM. Jak tedy hlasování o nedůvěře vládě ve středu dopadne, se nechme překvapit," říká Karla Maříková.

Jak na situaci pohlíží Jiří Valenta, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za KSČM? „Koaliční vláda Andreje Babiše, alespoň dle mého názoru, plní většinu toho, co si ve svém prohlášení předsevzala, a tudíž není žádný relevantní důvod, aby ve své činnosti nepokračovala. Na kauzu samotného předsedy vlády spojenou s přidělováním eurodotací jeho firmám je nutno pohlížet doposud jako soudně neukončenou a tudíž se na něj, ostatně jako na každého jiného občana, vztahuje presumpce neviny. Jinak bychom se nemohli nacházet v právním státě. Samozřejmě ideologické rozpory mezi vládou a KSČM tady stále existují, například v zahraniční politice, ale bohužel však pro občany naší země lepší varianta vládně koaličního složení v podmínkách ČR není," řekl známý politik Sputniku.

Poslanec si nemyslí, že ve středu dojde k překvapení. Ale exhibice před televizními kamerami si parta z Demokratického bloku užije

„Očekávám především dlouhou mediální exhibici svolavatelů schůze sněmovny. Dle mého názoru reálná šance a politická síla k vyjádření takovéto nedůvěry není a navrhovatelé tak jen využijí přímý přenos ČT k dalším útokům, osočování a diskreditaci svých oponentů. Vládě s jistotou téměř absolutní nedůvěra vyjádřena nebude,“ říká Jiří Valenta.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce