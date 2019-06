Hanba! Africký migrant měl znásilnit dívku a Milion chvilek mlčí

Víte, jaký je rozdíl mezi Babišem a africkým migrantem? Tím by mohl začít nějaký povedený vtip. Ale stalo se něco, co k smíchu rozhodně není. Ta aktivní, pravdu milující a nad osudy lidí se dojímající část české společnosti neprotestuje proti násilníkovi, ale proti premiérovi, který asi okradl Evropskou unii o dotace. Tomu se říká chvilkařská schizofrenie.

Uprchlík z africké země, snad z Mali nebo Libye, minulý týden na Litoměřicku znásilnil šestnáctiletou dívku. Jak to vypadá podle předběžné rekonstrukce události, která se postupně objevuje v médiích, migrant přijel cíleně do Česka. Bez peněz. Aby je získal, oloupil dívku. A ještě ji znásilnil.

Došlo na nejčernější scénář, před kterým nás varovali někteří politici. Mávnout rukou, že jde jen o jeden příklad a na Češích visí několik stovek znásilnění ročně, je jen účelový alibismus. Fakta mluví jasně. Trestaný Afričan, který neměl v Německu nárok na azyl, se dostal do Česka. Proč do Česka? A proč mermomocí musel znásilňovat?

Teď se přenesme na Letnou. Na nedělní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Na protestu proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové a také trochu proti prezidentovi Miloši Zemanovi, se sešlo více než 258 tisíc lidí. Přijeli ze všech českých regionů. Určitě nechyběli chvilkaři z Litoměřicka.

​Položme si otázku. Zmínil někdo z řečníků znásilňujícího uprchlíka? Vyjádřil účast rodině dívky, která bude mít do konce života trauma z toho, co jí bylo způsobeno? Vyzval nějaký řečník k demisi ministra vnitra Jana Hamáčka? Přirozeně, že ne. Jede se vyšší liga. Sesazuje se předseda vlády. Tragédie mladé dívky obránce demokracie nezajímá.

Tady je ten problém. Česká společnost čelí opravdovému problému, a co dělají ti, kteří se považují za její svědomí? Přijímají zdravice z Hongkongu, mávají nápaditými transparenty a bojují, hlavně bojují za tu naší havlovskou republiku. A mezitím, zatím co tak srdnatě brání svobodu a právo, jim na poli znásilní šestnáctiletou dívku. K nepochopení.

​Sputnik o situaci hovořil s Janou Volfovou, známou političkou a předsedkyní strany Česká Suverenita. Zeptali jsme se, proč na nedělní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na Letné nebylo slyšet nic o znásilnění šestnáctileté dívky na Litoměřicku?

„Bohužel mě to nepřekvapilo. Těm lidem nejde o správu země, jen o vlastní pocit uspokojení z toho, že oni jsou výjimeční a mohou ovládat dav. Jsou zezadu řízeni k tomu, aby sem přijali za zvuku fanfár co nejvíce migrantů a zničili tak jak naši suverenitu, tak ekonomiku země. Bohužel většině těch, co jim tleskali, tohle vůbec nedochází," říká bývalá vlivná poslankyně.

Síly pokrokových chvilkařů se soustředí jen na Babiše, Benešovou a Zemana. Proč ale ne na Hamáčka? Důvod k jeho demisi, jako ministra zodpovědného za bezpečnost v zemi, je zřejmý. Kde jsou protesty proti němu?

„Několikrát jsem organizovala demonstrace právě proti islamizaci Evropy, jejímž jedním z průvodních jevů je i znásilňování mladých žen. Za vlastní prostředky a bez podpory médií. Bohužel lidé se o takových demonstracích nedozvědí jinde než na Facebooku a to je málo. A navíc dostáváme nálepku nacionalistů a potížistů a řada lidí se bojí přijít, aby to nemělo dopad na jejich život," popisuje vlastní zkušenost paní Volfová.

Měl by se protest proti násilí uprchlíků spojit s protestem proti vládě Andreje Babiše? Známá politička nabízí svůj pohled na takovou variantu.

„Tady si myslím, že lidé si uvědomují, že protestovat proti premiérovi dnes v podstatě znamená podpořit demonstranty z Letné. A ti jsou pro mnohé z nás větší zlo než současný premiér," říká předsedkyně České Suverenity.

