„Koho chleba jíš, toho píseň zpíváš, že?“ Koukalová se zúčastnila protestu na Letné a rozzlobila sociální sítě

23. června proběhla jedna z největších demonstrací v Česku. Organizátorem protestů, které probíhají již od dubna, je iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Demonstranti požadují rezignaci premiéra. Důvodem pro ně je trestní případ proti Babišovi, který je podezřelý z podvodu s prostředky z fondů Evropské unie. Demonstrace se také zúčastnila Koukalová, čímž se pochlubila na Faceboku.

„Člověk by se neměl bát říct, nebo dát jakkoliv najevo svůj názor, i když za to může být mnohokrát kritizován. Není mi jedno, co se v naší zemi děje a v jaké politické realitě nyní žijeme. To je ten důvod, proč jsem dnes dorazila na Letnou. Abych dala najevo svůj názor. Stejně jako statisíce lidí z celého Česka,“ napsala k příspěvku bývalá úspěšná sportovkyně.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabriela Koukalova (@gabrielakoukalova) 23 Июн 2019 в 10:26 PDT

Pod příspěvkem na Facebooku se rozšířila bouřlivá diskuse. Vždyť se ještě nedávno Koukalová fotila s premiérem. Babišovy deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny pomáhaly bývalé biatlonistce při propagaci její kontroverzní knihy. Skončilo však PR a zřejmě i spokojenost s Babišem.

„Koho chleba jíš, toho píseň zpívej, že?“ ptá se Ali Markuskova.

„ Líbí se mi váš konzistentní postoj k Babišovi a vzpomínám na fotky , kde se k sobě tulíte, když vám pomáhal s knihou,“ připomněl Pavel Masek.

„Bože můj. Měla jste zůstat jako blondýna. Těm se hloupé řeči dají odpustit. Zrovna vy placená tolik let Agrofertem máte co nejvíce pindat,“ zanechala komentář Miroslava Hustáková.

„Hlavně že sponzoring v podobě Agrofertu nevadil, a reklama na Hamé taky něco hodila, měla jsem vás ráda, jako sportovce...., ale..........názor nevyvracím,“ píše Dáša Vrzalová.