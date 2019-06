„Příjemné mi to není...“ Benešová promluvila o demonstrantech, snaží se vyhovět jejich požadavkům

„K těm (demonstracím) se vyjadřuju pořád. Bohužel s tím musím žít, příjemné mi to není. Samozřejmě snažím se, neustále jsem v podezření, ať jsem cokoliv udělala, tak je to špatně. Pokouším se dělat věci tak, aby to bylo chápáno, abych vyhověla požadavkům i těch demonstrantů,” řekla Benešová novinářům po schůzce se zástupci platformy Rekonstrukce státu.

„Chápu i ten kontext doby, že to možná nebylo šťastné, že mě dávali zrovna do té funkce, ale rozhodně jsem neměla nikdy za cíl ubližovat státním zástupcům, já sama byla první oběť toho zákona nešťastného,” řekla někdejší nejvyšší státní zástupkyně s odkazem na současnou podobu zákona o státním zastupitelství, podle které může být žalobce odvolán kdykoli bez udání důvodu. Ministerstvo i poslanci připravili novely zákona, které tomu zamezují.

Také zdůraznila, že nebrání se tomu, aby novela zákona o státním zastupitelství vstoupila v účinnost dříve než v roce 2022. Zakladatel Rekonstrukce státu (RS) Pavel Franc novinářům řekl, že pokud to vyjde, vstoupí v platnost již v červnu 2020.

Demonstrace v Česku

Protesty, které jsou zacíleny na premiéra Andreje Babiše a ministryni Marii Benešovou, organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii.

Původně demonstranti požadovali odchod ministryně spravedlnosti Marii Benešové, která se podle nich staví na stranu premiéra Andreje Babiše a ten podle aktivistů tak získává vliv na justici. Po zveřejnění auditní zprávy Evropské komise, podle které se Babiš dlouhodobě nachází ve střetu zájmů a ČR hrozí, že by musela do rozpočtu EU vrátit dotace, organizátoři demonstrace začlenili do svého programu i demisi českého premiéra.

Sám Babiš uvedl, že odstupovat nehodlá. Nedávno během návštěvy Zlínského kraje řekl, že Benešová již řeší otázku s organizátorem Milionu chvilek. Také podle něj protestující věří lžím.

„Pan (jeden z organizátorů demonstrací Mikuláš, pozn. red.) Minář se potkal s paní Benešovou na kulatém stolu. Nevím, co bych s nimi řešil, nejsem ministr spravedlnosti. Myslím, že ta komunikace funguje. Pokud ti, co demonstrují, žádají sedm požadavků Rekonstrukce státu, tak jsme řekli, že to paní ministryně zapracuje. Neříkám, že všechno, já to neznám, neřeším to, ale vůle komunikovat je a kolegové taky komunikují, dokonce i pan (ministr vnitra Jan, pozn. red.) Hamáček komunikuje,“ řekl dříve Babiš.