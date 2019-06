Pošle Klaus senior Kalouska na dlouho za katr? „Právníci mi to nabízejí. Jeho hlava už je kvůli alkoholismu někde jinde“

V nedělním televizním pořadu Partie televize Prima bývalý prezident Václav Klaus prohlásil, že zvažuje právní kroky proti Miroslavu Kalouskovi. Ten bývalého prezidenta opakovaně označil za „ruského agenta“. „Whisky Johnnie Walker je jedno vysvětlení,“ řekl prezident. Kalousek může jít až na několik let do vězení.

„Několik lidí mi posílalo SMSky, z nichž jsem vůbec nic nepochopil, co Kalousek řekl. SMSky byly vesměs typu: „Už je čtvrtá hodina, tak Kalousek už má asi dávku alkoholu nesmírně vysokou.“ Druhý člověk mi napsal až z ciziny: „Je vidět, že Kalousek si zase dneska dal dlouhou procházku se svým dlouhodobým přítelem Johnnie Walkerem (známá whiskey – red.)“,“ prohlásil Klaus.

Václav Klaus prohlásil, že podobným způsobem dostal celou řadu SMS zpráv a až teprve po několika hodinách mu bylo vysvětleno, co se vlastně děje.

„Myslím, že v první chvíli ty reakce na ten jeho beznadějný alkoholismus a to, že jeho hlava už je někde jinde, ty byly, myslím, oprávněné. Já jsem si ale říkal, že takhle se to bagatelizovat nedá,“ řekl ve vysílání Václav Klaus.

Bývalý prezident následně prohlásil, že Miroslav Kalousek následně ve stavu „při smyslech“ poskytl rozhovor novinám, kdo svoji myšlenku zopakoval. To je podle soudu bývalého prezidenta vážnější věc.

„Nicméně pan Kalousek, zdá se při smyslech, udělal rozhovor pro sobotní Právo, kde to zopakoval. A to už je vážnější fenomén, který mě nutí, abych se tím nějak zaobíral. Řada právníků mi píše návrhy, že se jedná o trestněprávní spor podle paragrafu 345 trestního zákona o křivém obvinění,“ uvedl bývalý prezident.

Ex-prezident následně poukázal na skutečnost, že pokud někdo někoho lživě obviní, může být potrestán odnětím svobody až na dva roky. Ovšem, spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, bude pachatel potrestán odnětím svobody na dvě až osm let.

„Další spousta lidí mi navrhuje využít občanský zákoník, omluvu a žádat stamiliony. Někdo mi doporučuje (žádat – red.) od Kalouska půl miliardy,“ prohlásil s tím, že kroky zvažuje a přemýšlí o tom, zdali budou skutečně účinné a podaří se něčeho reálného docílit.

„Jde o to, jestli je možné Kalouska a podobné šílené osobnosti naší politické scény alespoň tímto způsobem trošku zastrašit, aby uvažovali dvakrát, než si dovolí výrok tohoto typu použít,“ řekl Václav Klaus a dodal, že na státní večeři v Kremlu byl pouze jednou a to ještě s ním seděl u stolu sám Miroslav Kalousek. V Rusku byl podle vlastních slov jen několikrát, zatímco do USA jezdil daleko častěji.

„On tam dokonce řekl neskutečný blábol, že jsem už dávno byl ruským agentem, a dokonce vytváří fiktivní dojem odborné znalosti. On říká: "Agentem, který byl v roce 2010 znovu aktivován!" Jak na něco takového vůbec ten člověk může přijít! Opravdu, ten Johnnie Walker je jedno vysvětlení,“ prohlásil bývalý prezident.

Řada staromódních lidí podle slov Klause si myslí, že takový útok nemůže zůstat bez reakce. Prezident diskuzi na toto téma uzavřel tím, že „by bylo na místě zastrašit Kalousky a podobné“.

„Jako mladík jsem „hltal” V. Klause a věřil mu (věřím dodnes), že na trhu pracovních sil si každý koupí to nejvýhodnější. Teď od něj slyším, že nejde o trh, ale o „záškodnický multikulturalismus”. Dnes nepochybuji, že V. Klaus byl a je ruský agent, znovu aktivovaný po r. 2010,“ napsal předtím zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek na Twitteru.

​Bývalý prezident Václav Klaus byl hostem TV Prima v pořadu Partie. Kromě debaty o Miroslavu Kalouskovi se opřel i do „soudruhů z Bruselu“, ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka označil za ostudu české zahraniční politiky a ministryni Janu Maláčovou za ženu, jež usiluje o rozvrat českého hospodářství. Malé politické strany, které nejsou schopny v posledních letech vyhrát volby, označil za „zneuznané a frustrované“.