Co by nastalo po pádu Babišovy vlády? Opozice má plán

Andrej Babiš a jeho vláda dnes bude čelit dalšímu pokusu opozice o vyslovení nedůvěry. Je to druhý pokus za necelý rok. I když vláda toto hlasování nejspíše bez problémů přečká, tak opozice už má plán, jak by mohla vzniknout nová vláda. Počítá se dokonce i s hnutím ANO.

Českou politickou scénu dnes čeká další pokus opozice o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Aby vláda padla, potřebuje opozice 101 hlasů z celkového počtu 200 poslanců, ale vládní koalice ANO a ČSSD, která může počítat i s hlasy komunistů, má většinu v počtu 108 křesel.

Mimořádnou schůzi, na které se bude hlasovat o nedůvěře vládě, vyvolala pětice stran ve Sněmovně – ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN. Důvodem hlasování je reakce na předběžnou auditní zprávu Evropské komise, ve které se uvádí, že Andrej Babiš je stále ve střetu zájmů. Svoji roli hrají i masové protesty v Česku a výměna na postu ministra spravedlnosti.

Kromě pětice zmiňovaných stran nedůvěru vládě vysloví i hnutí SPD Tomia Okamury, jehož zástupci otevřeně říkají, že je to jen kvůli tomu, že ve vládě je sociální demokracie.

Plán opozice

Šéfové opozičních stran – ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN – se podle Aktuálně.cz shodli, že i případnou novou vládu by mělo sestavovat hnutí ANO, ale v novém kabinetu už nechtějí vidět současného premiéra. Takovou vládu by prý do voleb dokázali tolerovat.

Ivan Bartoš z České pirátské strany uvedl, že Pirátům vadí, že si ANO v kabinetu nárokuje nadpoloviční počet křesel. Spolupráce by podle něj byla možná jen za určitých podmínek.

„Vláda, ve které nejsou, nebo se neopírá o SPD a KSČM, vláda kde nejsou osoby s problematickým profilem ve střetu zájmů, ale i vláda, kde nemá většinu hnutí premiéra Babiše,“ uvedl Bartoš.

Starostům zase vláda ANO bez Babiše nevadí a podle předsedy Víta Rakušana by ji i tolerovali. „Záleželo by na osobě premiéra, zda by to byla osobnost, která se netřese před Andrejem Babišem a nebyla by pouhou loutkou jeho byznysových zájmů. Ale také na našich programových prioritách. Vláda by musela začít hospodařit s veřejnými rozpočty zodpovědně a také začít intenzivně řešit problémy, které se projeví především v budoucnu - tedy reformu školského systému, ochranu krajiny či systémovou důchodovou reformu,“ oznámil předseda Starostů Rakušan.

Koalice s ANO není možná

Marek Výborný z KDU-ČSL možnou vládu ANO bez Babiše nekomentoval, ale stručně uvedl, že si neumí představit vládu s ANO za současné situace, což tedy znamená s Andrejem Babišem v čele.

Mnohem vyhrocenější názor má TOP 09 a její předseda Jiří Pospíšil, který vládu s ANO kategoricky odmítá a říká, že do koalice s ANO by strana určitě nešla.

„Do koalice s ANO bychom na sto procent nešli, protože naše strana má úplně jiné hodnoty než Babišovo uskupení. My na rozdíl od ANO prosazujeme svobodu, demokracii, vládu práva a prozápadní směřování země a odmítáme oligarchický styl této vlády,“ uvedl na dotaz Aktuálně.cz Pospíšil.

Pomůže prezident?

I když všech pět stran, které vyvolaly středeční hlasování o nedůvěře vládě, počítá s tím, že sestavením nové vlády by bylo znovu pověřeno hnutí ANO, protože vyhrálo poslední sněmovní volby. Chtěly by jedinou podmínku. Všichni předsedové stran se shodli, že prezident Miloš Zeman by už sestavením vlády neměl pověřovat Andreje Babiše. Petr Fiala z ODS dokonce říká, že bez pomoci prezidenta by Babiš premiérem už dávno nebyl.

„Bylo by politicky logické, aby pan prezident po nedůvěře vládě Andreje Babiše pověřil sestavením vlády jiného kandidáta ANO. Bez Miloše Zemana by Andrej Babiš premiérem už dávno nebyl,“ uvedl předseda ODS Fiala.

Reakce Andreje Babiše

Premiér Andrej Babiš úmysl opozice, který se týká vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, již dříve označil za mediální gesto.

„Chápu, že opozice má jen program antibabiš a ráda dělá velká mediální gesta. Bohužel tím podle mě trochu zbytečně paralyzuje Sněmovnu, která má před sebou před létem ještě hodně práce,“ okomentoval situaci premiér.

Dodal ale také, že na to má opozice právo, což respektuje. „Všichni ministři budou připraveni představit svoji práci. Příští týden to bude rok, co máme naši menšinovou vládu. Poprosil jsem ministry, ať mi připraví statistiku, jak plní programové prohlášení,“ řekl Babiš.

Kauza kolem Babiše – audit a střet zájmů

V poslední době vypukla kolem českého premiéra obrovská kauza, která řeší jeho možný střet zájmů. Na konci května se v médiích objevil návrh auditní zprávy Evropské komise, v němž stojí, že Babiš má i nadále vliv na společnost Agrofert. Stejně tak se ve zprávě tvrdí, že má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Podle informací tak nyní Česku hrozí, že bude muset vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací. Právě takovou částku koncern Agrofert, který premiér kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů, v rámci dotací čerpal.

Babiš ale se závěry auditu nesouhlasí. „Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Předseda vlády tak audit označil za pochybný. To se však nelíbilo místopředsedovi komise Valdisovi Dombrovskisovi, který si stojí za tím, že jsou auditoři profesionálové a pracují objektivně.