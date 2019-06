Ultimátum ČSSD: Pokud Zeman nejmenuje Šmardu ministrem, bude na něj podána kompetenční žaloba. Hamáček to ale popírá

Uvádí se, že kauza kolem odvolání českého ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) se začíná vyhrocovat. Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý totiž uvedl, že pokud prezident Miloš Zeman do konce června neodvolá stávajícího ministra kultury a nejmenuje novým ministrem Michala Šmardu, bude na něj nespíše podána žaloba. Jan Hamáček to však popřel.

Veselý na portálu idnes.cz uvádí, že pokud k odvolání Staňka a jmenování Šmardy do stanoveného termínu nedojde, pak premiér Andrej Babiš od šéfa ČSSD Jana Hamáčka obdrží dopis, podle kterého by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Termín, který Hamáček stanovil, je ale poměrně dost šibeniční, jelikož Zeman nyní čerpá dovolenou na Vysočině.

Dle informací by však o takové žalobě , kterou by podával premiér, musela rozhodnout vláda na svém nejbližším jednání, a to nejspíše v pondělí.

Hamáček by sice premiéra o svých plánech mohl informovat ve Sněmovně, ale má v úmyslu mu poslat dopis, a to z toho důvodu, že to chce mít strana „černé na bílém“.

„Pan prezident nikdy kategoricky neřekl, že nechce odvolat pana Staňka, či potažmo jmenovat pana Šmardu, pan prezident chce o té situaci dále jednat,“ prohlásil Hamáček poté, co se Zemanem mluvil po telefonu.

Odvolání Staňka z postu ministra je pro ČSSD důležité, jelikož se strana nechce dostat do situace, kdy jako vládní strana nemůže rozhodovat o vlastních ministrech.

Dle posledních informací však má být vše jinak. Hamáček totiž informace o podání žaloby popřel.

„Je to jedna z možností řešení, ale není to tak, že stojí v nějaké rovině ultimáta, že bychom požádali premiéra, aby tu žalobu podal. Pan prezident vyjádřil ochotu jednat, takže my jsme připraveni jednat, do té doby nemá cenu něco dalšího řešit," řekl.

Hlasování o nedůvěře vládě

Vše se přitom odehrává na pozadí dění, kdy Sněmovna od rána řeší jediné téma, kterým je hlasování o nedůvěře vládě

V této souvislosti šéf ČSSD Hamáček řekl, že sociální demokraté nebudou hlasovat s opozicí pro nedůvěru vládě, což potvrdil i Veselý.

Dle zdrojů však dnes ve Sněmovně nejsou přítomni celkem tři poslanci ČSSD – Václav Votava, Kateřina Valachová a Jiří Běhounek. Poslední z nich doprovází prezidenta Zemana na jeho cestách.

Nyní se tak sociální demokraté pokusili přesvědčit opozici, aby hlasování o nedůvěře vládě neprobíhalo ve středu. Chtějí, aby bylo odloženo do té chvíle, kdy bude jasné, jak se prezident Zeman rozhodne.

​Již nedávno bylo uvedeno, že se opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN dříve domluvily, že vyvolají hlasování o nedůvěře. Nicméně, k tomu, aby byla vládě vyslovena nedůvěra, je zapotřebí 101 hlasů. Je tak tedy jasné, že aby byl tento krok úspěšný, potřebovala by pětice stran i hlasy dalších sněmovních frakcí.

Dle portálu by však opozice neměla dostatek hlasů pro svržení vlády, ani kdyby se k jejich plánům přidalo dalších dvanáct poslanců ČSSD.