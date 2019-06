Pražská kavárna má smůlu: Útok na Ovčáčkův Twitter má nečekaný účinek

Odborník na sociální sítě Daniel Dočekal ve svém komentáři na portálu denikn.cz píše, že existují celkem dva názory na to, co se nyní na Twitteru Ovčáčka odehrává.

„Jedni říkají, že je to skvělý happening, a tajně doufají, že tím nějak přispějí k odchodu Jiřího Ovčáčka z Twitteru. Jiní upozorňují, že několik dní trvající aktivita, spočívající v komentování jeho tweetů záplavou nesouvisejících věcí, je kontraproduktivní a vede k zviditelnění,“ píše úvodem.

Trolling Ovčáčkova účtu

Podle Dočekala je „první skupina“ bytostně přesvědčena o tom, že dělá dobrou věc, a ty druhé považují za škůdce. Podle odborníka však čísla a algoritmy sociálních sítí hovoří poměrně jasně.

Dočekal na samém počátku zdůraznil, že účet s názvem @prezidentMLUVCI není účtem mluvčího prezidenta republiky, ale jedná se o soukromý účet státního úředníka Jiřího Ovčáčka. Na to, že je tento profil soukromý, několikrát poukazovala i Kancelář prezidenta republiky, a to i přesto, že se na daném profilu občas objevují i informace o hlavě státu.

Hlavním problémem je však to, že Jiří Ovčáček doslova leží mnoha lidem v žaludku. Ti jej pak bedlivě sledují, komentují jeho příspěky, a hlavně tím vším přispívají k jeho dalšímu zviditelnění. Někdy jsou však jeho statusy českými médii prezentovány jako vyjádření hlavy státu.

"Milion chvilek nenávisti přistoupí k násilí, vstupuji do politiky" – Ovčáček https://t.co/x2bGVoKsrk pic.twitter.com/mQasIRDdTV — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 25. června 2019

​Jaké důsledky má tento happening?

Podle odborníka lze jen stěží říci, kdo tento slušný happening, který by neobsahoval vulgární a sprosté komentáře, dokázal vymyslet a aktivovat. Stejně tak je těžké odhadnout, co od něj iniciátoři vlastně očekávají.

„Určité náznaky lze pochopit z toho, jak aktivitu obhajují. Vypadá to, že si myslí, že se Ovčáček snad zalekne, znechutí a přestane na Twitteru existovat. Špatná zpráva je, že tato a každá podobná aktivita Ovčáčka naopak posílí. Žije z toho, že má prostor, viditelnost a možnost se vyjadřovat,” uvedl.

Dle Dočekala Ovčáček nedávno ve stejném duchu začal tvrdit, že je to on, kdo zastupuje prezidenta republiky. „Je zkušený z působení v Haló novinách, ovládá manipulaci, využívání všech dostupných dezinformačních nástrojů a prostředků. Nemá svědomí ani čest,“ pokračuje.

Upozorňuje však na to, že skutečnost, že někteří lidé nyní zaplavují účet mluvčího komentáři a zmínkami, má vliv na posílení pozice účtu v rámci algoritmu Twitteru. Iniciátoři akce tak nejspíše nedosáhli toho, co požadovali – naopak se jim podařilo zajistit Ovčáčkovi nebývalé zviditelnění.

„Twitter ho ještě více doporučuje novým uživatelům a ukazuje stávajícím. Je to dané tím, že algoritmy sociálních sítí považují zapojení (engagement) vždy za zásadně pozitivní! Pokud by Ovčáčkův účet všichni ignorovali, postupně by pro Twitter přestal být zajímavý a brzy by o něm nikdo nevěděl. Happening dělá pravý opak,“ vysvětluje situaci odborník na sociální sítě.

Kampaň proti Ovčáčkově Twitteru prospívá i…Sputniku

Deník N také poukazuje na to, že mluvčí Hradu aktivně nabízí prostor Sputniku a dalším alternativním mediím.

„Dělá to proto, že právě tato média jsou zásadně vhodná pro jeho cílovou skupinu, tedy Zemanovy voliče. Ovčáček se v nich ukáže jako oběť, napadený; kavárna jako útočníci, kteří se neštítí ničeho,“ vysvětluje.

Z twitterového účtu lifestyle blogem

Již dříve jsme informovali o tom, že celý plán odstartoval uživatel Twitteru, který je známý pod přezdívkou Jie. Ten má na sociální síti velký dosah, jelikož jej sleduje až jedenáct a půl tisíc lidí. Na svém účtu se pak prezentuje jako „glosátor českého bizáru“. A právě Jie přišel s myšlenkou, aby byl Ovčáčkův Twitter přetvořen na jakýsi lifestyle blog.

​Jeho slova tak okamžitě měla odezvu a pod Ovčáčkovými příspěvky se začaly objevovat stovky komentářů různého typu. Lidé si tak pod posty mluvčího například vyměňují recepty, ukazují si fotografie svých domácích mazlíčků, domlouvají si schůzky a tak podobně.

To všechno se tak nyní děje kvůli jedné „nevinné“ výzvě, v níž výše zmiňovaný vyzval uživatele sítě, aby pod posty mluvčího diskutovali o tipech na výlety a cestování, zkušenostech s telefony nebo automobily. Portál píše, že Jiovu výzvu již sdílely tři stovky uživatelů a téměř tři tisíce lidí jí daly svůj „palec nahoru“. Do akce se zapojili nejen obyčejní lidé, ale také různé společnosti a osobnosti.

Jiří Ovčáček na komentáře, které se objevují u jeho příspěvků, neodpovídá. „Ono je to zase přejde. Teď je horko, a to mnohé zmáhá,“ vyjádřil se tehdy k věci.

​I přes všechny tyto pokusy je ale Ovčáček na sociálních sítích stále velmi aktivní. Zmiňme tak například, že na Twitteru jej sleduje téměř 47 tisíc lidí. Dle informací navíc od založení svého twitterového účtu, k němuž došlo v únoru roku 2015, již napsal skoro čtrnáct tisíc tweetů.