Zeman o článcích novináře Peroutky: „Článek Hitler je gentleman byl docela nevinný.“ Ostatní jsou prý horší

Český prezident Miloš Zeman uvádí, že se článek s názvem Hitler je gentleman, jehož autorem by měl být novinář Ferdinand Peroutka, nepodařilo dohledat. Pátrání po publikaci tak zřejmě nepomohla ani odměna ve výši 100 000 korun. Zato se však dle Zemana se podeřilo najít jiné Peroutkovy články na toto téma, píše portál irozhlas.cz.

Na portálu se uvádí , že články, které se podařilo najít, byly ještě mnohem „horší“ než původně hledaný článek. Jak sám Zeman tvrdí, diskutovaný článek byl proti nim docela nevinný. Oznámil to ve středu při setkání se zaměstnanci firmy Fraenkische CZ, která se nachází v Okříškách na Třebíčsku.

K dalším novinářovým článkům Zeman přiřadil například článek „Češi, Němci a Židé“. Ten podle všeho při projednávání označil za antisemitský i soudce Tomáš Novosad. Další publikace „Dynamický život“ pak podle českého prezidenta oslavuje Adolfa Hitlera, stejně jako příležitosti jeho narozenin. V neposlední řadě prezident zmínil dílo „Naše ústava“, jenž dle jeho mínění opěvuje velkoněmeckou říši.

„Tak bych mohl pokračovat dál a dál. Pokud si vzpomínám, tak naproti tomu ten článek Hitler je gentleman byl docela nevinný, protože akorát říkal: Věřme Adolfu Hitlerovi, on je to přece gentleman a on splní dané slovo,“ vysvětlil Miloš Zeman.

Spor se táhne již několik let

Celá věc se táhne již více než čtyři roky, a to od ledna roku 2015. Tehdy český prezident při projevu k výročí konce holokaustu měl na Peroutkovu adresu prohlásit, že v časopisu Přítomnost napsal článek s názvem Hitler je gentleman. Kromě toho mu přivlastnil i výrok, který se v něm uváděl, a to: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“.

Telička: Zeman a Babiš se od sankcí vůči RF distancují jen před svými podporovateli, ale v zahraničí za nimi pevně stojíhttps://t.co/X43jTGx09k — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 21. června 2019

​Nakonec však vyšlo najevo, že autorem citátu není Peroutka, ale Jan Stránský. Stejně tak se daný článek nepodařilo Pražskému hradu dohledat. Historici se navíc domnívají, že neexistuje.

Omluva za výroky Zemana

S prezidentovými výroky však nesouhlasí Peroutkova vnučka Terezie Kaslová. Ta po nejvyšším představiteli české země požaduje omluvu. Uvádí se, že původně žalovala i prezidentskou kancelář. Nicméně, po zásahu Nejvyššího soudu musela Kaslová svou žalobu přesměrovat na resort financí. Dle informací má být Zeman na vlastní žádost vedlejším účastníkem sporu.

Soud Kaslové nárok na omluvu od prezidentské kanceláře za to, že Zeman označil jejího dědečka za autora článku, přiznal. Co se týče zmiňovaného výroku, v tomto případě se Česká republika podle verdiktu omlouvat nemusela.

Nakonec to ale dopadlo tak, že se Hrad i přes pravomocný rozsudek neomluvil. Stalo se tak i navzdory tomu, že prezident již v dubnu roku 2015 slíbil, že se omlouví, a to v případě, že nebude zmiňovaný článek nalezen. Poté se ale nechal slyšet, že se omluví jen za nenalezení textu, nikoli za výrok samotný.

Zeman u Soukupa bránil Noční vlky: Oslavují vítězství nad nacismem. Je třeba jim poděkovat, že se zastavili v Lidicíchhttps://t.co/P7Sh0eTdfj pic.twitter.com/KnZkAXHkFP — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 21. června 2019

​Pěkně odznova

Uvádí se, že nakonec Nejvyšší soud svůj verdikt zrušil a celý dlouholetý spor vrátil na začátek. Obvodní soud pro Prahu 1 by se tak měl celou věcí začít veřejně zabývat dne 7. října.

Ferdinand Peroutka (1895–1978) byl český spisovatel, dramatik a publicista, jenž bývá považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů české předválečné demokratické žurnalistiky. Svou novinářskou kariéru odstartoval ihned po maturitě v roce 1913. Poté, co došlo v únoru roku 1948 k převratu, odešel do exilu.