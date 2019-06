V Rusku uvedli, že Česko a Slovensko vyrábí sovětské zbraně bez licencí

„Polsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko a další,“ uvedl v odpovědi na otázku, jaké země východní Evropy vyrábí sovětské zbraně bez licence.

Ředitel také poznamenal, že mnohé země bývalého Východního bloku dnes nechtějí přistoupit na kompromis s Ruskem, a to ohledně otázky prodloužení platnosti licencí pro výrobu sovětských zbraní.

„Dnes jsme v právním vakuu – snaží se nám říci: Poslouchejte, čas uplynul, Sovětský svaz je pryč, proč se nás obracíte se svými licencemi, které podle všeho dávno vypršely, a v tomto životě nikomu nic nedlužíme,“ řekl Šugaev.

Zároveň dodal, že Ruská federace byla v této věci schopná dosáhnout dohody o urovnání s Maďarskem.

V rozhovoru Šugaev rovněž uvedl, že Rusko dodává zbraně do 51 zemí světa a v roce 2018 vydělalo více než 15,5 miliardy dolarů.

„Na základě výsledků roku 2018 jsme překročili 15,5 miliardy… 51 zemí,“ upřesnil.

Tři roky za sebou se dařilo ruský vývoz zbraní udržet ve výši 15 miliard dolarů. Na konci roku 2018 však celková objednávka dosáhla přibližně 55 miliard dolarů.

Minulý rok šéf generálního štábu armády České republiky Aleš Opata prohlásil, že jednou z priorit AČR je snížení závislosti na Rusku, a to v důsledku postupného přechodu od ruské, resp. sovětské, výzbroje. Jedná se především o vrtulníky Mi-24, obrněnce BMP-2 a popřípadě i o tanky T-72. Těch má česká armáda v současné době k dispozici celkem 149, z nichž 119 tanků tvoří model T-72M1 a zbylých 30 pak modernizované T-72M4 CZ.

Armáda ČR a nová výzbroj

V poslední době se objevily informace o tom, že se chystají jisté změny ve výzbroji Armády ČR. Česká armáda má například v plánu nakoupit celkem 12 americkýchvrtulníků. Uvádí se, že by Česko mohlo pořídit celkem čtyři útočné vrtulníky Bell AH-1Z a příslušné vybavení, přičemž celková cena má představovat dle odhadů asi 205 milionů dolarů (téměř 4,7 miliardy Kč). Kromě toho by však Armáda ČR měla získat dvanáct vrtulníků UH-60M Black Hawk, a to za dalších 800 milionů dolarů (přes 18 miliard Kč). Podotýká se, že do americké nabídky patří i vrtulníky UH-1 Venom.

Dále v pátek 21. června podepsalo české ministerstvo obrany smlouvu se společností Eldis Pardubice, a to na pořízení 62 obrněných vozidel Titus 6x6. Předmětem dané zakázky má být 42 ks kolových obrněných velitelsko-štábních a spojovacích vozidel a 20 ks kolových obrněných vozidel MKPP. Hodnota zakázky činí 6,072 miliardy korun včetně DPH s tím, že dodávky obrněnců budou probíhat v letech 2022-2023.