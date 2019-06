17hodinový maratón! Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře

Opozice opět nezískala potřebných 101 hlasů proti kabinetu Andreje Babiše. Poslanci ANO a ČSSD vládu podpořili, svým způsobem ji podpořilo i KSČM, jehož poslanci se hlasování zdrželi. Nakonec 85 poslanců hlasovalo proti vládě a 85 pro vládu, ostatní se hlasování zdrželi, nebo nebyli přítomni. Schůze v Poslanecké sněmovně začala ve středu dopoledne a k hlasování se poslanci dostali až ve čtvrtek okolo čtvrté hodiny ranní.

Před samotným hlasováním o nedůvěře probíhala mnohahodinová diskuze, do které se zapojili i ministři, kteří hodnotili uplynulý rok od jmenování kabinetu. Až po 17-30 se dostalo na poslance bez přednostního práva, těch se do rozpravy přihlásilo přes dvacet. Nakonec debaty trvaly až do 03:50. Následně se 20 minut hlasovalo a 10 minut se sčítaly hlasy.

Nevyužité hlasy opozice

Opoziční strany obviňují ze selhání ČSSD, protože nechápou, kam až povede její tolerance vůči kauzám premiéra. Nicméně opozice je připravena vyvolat nové hlasování o nedůvěře.

Jaroslav Faltýnek ale po hlasování ocenil, že vláda mohla složit účty, což podle něj také mělo vliv na opozici, která nevyužila všechny své hlasy.

Už včera dopoledne Andrej Babiš uvedl, že Fiala chce destabilizovat situaci v zemi, protože jinak nechápe, proč v době, kdy se rozhoduje o tom, jak bude vypadat Evropská komise, chce Petr Fiala vyslovit nedůvěru vládě.

Poslanci ČSSD se ještě včera radili, jak budou postupovat i s ohledem na vývoj kolem ministra kultury. Své setrvání ve vládě prozatím podmínili tím, že situace okolo jmenování Šmardy bude vyřešena do konce června.

Protivládní demonstrace

V České republice probíhají největší demonstrace od roku 1989. Jejich organizátorem je iniciativa Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Andreje Babiše kvůli jeho kauze Čapí hnízdo a kauze evropských dotací.

Největší demonstrace proběhla v neděli na pražské Letné. Akce se zúčastnilo kolem 250 000 lidí a řada českých politiků.

V úterý 18. června se opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN dohodly, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Jak uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný, vláda v čele s Babišem dlouhodobě poškozuje jméno České republiky.

Důvodem je zveřejnění předběžného návrhu auditní zprávy Evropské komise, ze které vyplývá, že Babiš má stále vliv na koncern Agrofert, jenž před dvěma lety vložil do svěřeneckých fondů. Zpráva také uvádí, že mohlo dojít k neoprávněnému čerpání evropských dotací. Pokud se to potvrdí, tak České republice hrozí, že bude muset vracet 450 milionů korun.