Lucie Vondráčková zveřejnila video svatby a pusu. Co to bylo?

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková na svém Instagramu zveřejnila video ze svatby, na kterém je vidět i polibek. Uživatelé jsou nadšení jejím oblečením. Ale byla to jen filmová svatba.

Po rozchodu s hokejistou Tomášem Plekancem se Lucie Vondráčková se svými syny Adamem a Matyášem stěhují z Kanady do Česka. Podle Blesku už jsou ale oba kluci v Česku. Deníku to potvrdil právní zástupce zpěvačky.

Na svém Instagramu nedávno zveřejnila video, na kterém můžete vidět Lucii ve svatebních šatech a muže v obleku, pak se líbají. Je to ukázka z nového filmu, který ještě nevyšel.

Vondráčková okomentovala příspěvek: „Svatba… filmová... už brzy.“

Uživatelům se její vzhled líbil.

„Ty šaty jsou nádherné,“ napsala jedna z uživatelek.

Lucie Vondráčková teď má těžké období. Prochází etapou rozvodu s Tomášem Plekancem, jehož současná partnerka Lucie Šafářová je těhotná.

Dříve uživatelé zkritizovali společný snímek Šafářové a Plekance z Paříže. Tehdy tenistce pod příspěvkem napsali, že jednou dopadne stejně.

Vondráčková je po rozchodu se svým manželem stále sama. Plekanec však od minulého roku randí se známou českou tenistkou Lucií Šafářovou. A podle médií si pár před časem již stihl pořídit luxusní bydlení na Praze 6.

V poslední době většina zpráv v médiích ohledně Vondráčkové byla věnována soudu mezi ní a Plekancem. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti vrátily z Kanady do Česka. Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončili školní rok a v těchto dnech se vrátí do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.