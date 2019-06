Průzkum: Evropané podporují digitální daň na americké internetové giganty

Agenturu Sputnik zajímalo, jaký názor má veřejnost v Evropě a USA na zavádění digitální daně na giganty ze Silicon Valley. Postoje obyvatel Francie, Německa, Británie a USA zjišťoval průzkum, který pro Sputnik provedla společnost IFop, nejstarší agentura pro výzkum veřejného mínění ve Francii.

Průzkum veřejného mínění ukazuje, že převážná většina Britů, Francouzů a Němců se domnívá, že je nutné uvalit digitální daň na internetové giganty. Ve Francii, kde digitální daň zvaná GAFA již platí, podpora dosahuje 79 %, zatímco pouze 13 % se vyslovilo proti.

© Sputnik / Z průzkumu vyplynulo, že většina respondentů ve Francii podporuje dodatečné daně.

Zavedení daně podporuje i 72 % Němců a 71 % Britů. Ve Spojených státech situace není tak jednoznačná. Dodatečné zdanění velkých internetových korporací podporuje 53 % obyvatel, zatímco 33 % dotázaných se vyslovilo proti.

© Sputnik / Z průzkumu vyplynulo, že většina respondentů v Británii, Německu a USA dodatečné daně podporuje.

Z průzkumu, který se konal v období mezi 9. a 15. dubnem 2019, vyplývá, že ve třech zkoumaných evropských zemích digitální daň více podporují muži a lidé starší 35 let. Naopak ve Spojených státech je digitální daň oblíbenější u lidí mladších 35 let. Co se týče politického spektra, tak digitální daň v USA má větší podporu u demokratů než u republikánů a u katolíků než u protestantů.

Digitální daň

Evropská unie po měsících vyjednávání neuspěla a neprosadila celounijní digitální daň na americké internetové giganty. Proti dani vystoupily některé členské země včetně Irska, Malty a třech pobaltských států, jež prosazují atraktivní daňové režimy pro IT společnosti.

Proto se celá řada zemí odhodlala uvalit digitální daň samostatně. Mezi nimi je i Francie, která v dubnu zavedla tříprocentní daň. Tu pojmenovala GAFA, což je akronym pro Google, Apple, Facebook a Amazon. Daň cílí na společnosti, jejichž celkové světové tržby dosahují 750 milionů euro a alespoň 25 milionů euro ve Francii. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si slibuje, že tak získá dodatečné zdroje na financování ekonomických a sociálních opatřeních, která avizovala v prosinci loňského roku, kdy vrcholily protesty žlutých vest.

V České republice se rovněž chystá zdanění velkých internetových korporací. Ministerstvo financí navrhuje zavedení sedmiprocentní digitální daně na internetové giganty s globálním obratem 750 milionů eur. Podle resortu financí by státní rozpočet mohl získat až pět miliard korun ročně. Zákon by měl být účinný od poloviny příštího roku.

Podle návrhu vlády by se měly danit digitální služby, a sice cílená reklama, online zprostředkování (např. ubytování, taxi nebo další služby, ze kterých si internetová firma bere provizi) a prodej dat o uživatelích těchto služeb.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda ale varuje, že České republice by ze strany internetových gigantů mohlo hrozit podání arbitráže. Podle něj mohou argumentovat, že se jedná o dvojí zdanění nebo o diskriminační opatření, neboť cílí pouze na velké společnosti.