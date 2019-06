„Ani voliči ČSSD to nechápou.“ Proč sociální demokraté míří do pekel, i když vláda hlasování ustála?

Cesta byla hrbolatá, házelo to, ale kára dojela do cíle. Asi tak by se slušnou mluvou dalo popsat zasedání Poslanecké sněmovny, na kterém se řešila nedůvěra vládě Andreje Babiše. Po sedmnácti hodinách vláda ANO a ČSSD ustála i druhé hlasování o nedůvěře. Opozici tvořené ODS, Piráty, křesťanskými demokraty, TOP 09 a STAN, která schůzi iniciovala kvůli unijním auditům na téma střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, se podobně jako před půl rokem nepodařilo sehnat ve Sněmovně potřebných 101 hlasů proti kabinetu. Kromě poslanců ANO a ČSSD podpořili vládu také poslanci KSČM, kteří se zdrželi hlasování.

Babiš označil opoziční snahu o svržení vlády za legitimní nástroj politického boje. Dodal ale, že jí nerozumí a chápe ji jako pokus o destabilizaci Česka. Věří tomu, že kabinet vydrží do konce volebního období. Premiér odmítá, že by hrozilo vracení peněz z dotací, a takzvaný Demokratický blok obvinil z toho, že stupňuje napětí, vnáší mezi obyvatele nejistotu a chce Česko poškodit.

Opoziční strany označily výsledky především za selhání ČSSD. Strana vedená Janem Hamáčkem byla vystavena tvrdé kritice. Nejen od Demokratického bloku, ale také od SPD. Právě sociální demokraté měli nakročeno k tomu, aby bodli svého silnějšího koaličního partnera do zad. Prezident Miloš Zeman totiž dal těsně před hlasováním najevo, že nevymění ministra kultury, jak ČSSD požaduje.

Sociální demokraté se skřípotem zubů společný vládní projekt s ANO podpořili. Výměnou za to, že předseda vlády Andrej Babiš by mohl podat kvůli výměně ministrů na Zemana kompetenční žalobu.

Jak zaznělo ve sněmovně, opozice je připravena hlasování vyvolat znovu, pokud se nějak posunou případy kolem předsedy vlády. Bez hlasů sociálních demokratů, pouze s podporou ulice v podobě demonstrací Milionu chvilek pro demokracii, se bude jednat o další marný boj.

Co se bude dít dál? Sputnik o dalším vývoji politické situace v České republice hovořil s Filipem Zachariášem, politickým expertem a předsedou OV KSČM Vyškov.

Co říkáte na výsledek hlasování o nedůvěře vlády? Čekal jste, že by Babišův kabinet nemusel dostat podporu?

Nečekal. Od začátku bylo jasné, že pánové Kalousek, Fiala, Rakušan, Bartoš a Výborný - bohužel za přispění SPD a Okamury - hrají pouze divadlo s jasným koncem.

Znamená to, že Babišova vláda má jasnou legitimitu navzdory demonstracím?

Vláda vzešlá z většiny v Poslanecké sněmovně zvolené v demokratických volbách má rozhodně mnohem silnější mandát než celá Letná.

A co vůbec bude s protivládními protesty? Umlčí je to, nebo se příště sejde ještě více lidí než nedávno na Letné?

Myslím, že se nikdo nesnaží umlčet protesty. Podle mě až tak nezáleží na počtu demonstrantů v ulicích jako spíše o jejich schopnosti získat hlasy ve volbách, protože jen tak mohou přímo ovlivňovat chod věcí. Takže ať chlapci a děvčata z Milionu chvilek založí politickou stranu a jdou poměřit síly s ostatními stranami ve volbách.

Dá se očekávat, že Demokratický blok v brzké době iniciuje nové hlasování o nedůvěře? Třeba kvůli některým včerejším prohlášením?

Odmítám označovat strany ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL jako Demokratický blok. Demokratické jsou všechny strany, kterým podle zákona Ministerstvo vnitra ČR nezrušilo registraci, protože by porušovaly mj. Ústavu založenou na demokratickém principu.

Mimochodem myslím, že Marie Benešová je jen zástěrka k protestům. Kdyby nebyla ona, našli by si Pražáci někoho jiného.

Pochopil bych, že demonstrují proti lékařce, která nepomohla malému Adámkovi z Pardubic. Pochopil bych, kdyby demonstrovali proti dennodenním kolonám v podstatě na kterémkoli dopravním tahu. Rozuměl bych, že budou davy volat proti nemravným cenám bydlení, nenažranému bankovnímu sektoru, drahému volání, nekvalitním šuntům v českých obchodech. Nebo že budou žádat na vládě, ať se zabývá otázkou 1 milionu občanů, kteří žijí v bídě nebo na její hranici. To je ale zřejmě příliš nezajímá.

A co Hamáček? Co když se mu nepodaří přesvědčit prezidenta Zemana k výměně ministra kultury, shodí vládu?

Myslím, že ani samotná členská základna ČSSD nechápe, proč Hamáček otočil a nepodpořil pana Staňka. Je jasné, že odvolaní ředitelé se brání - zvláště mají-li co skrývat. Sociální demokracie jde tímto krokem zkratkou na smetiště dějin.

