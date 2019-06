„Návrat Ruska do PACE bude mít dalekosáhlé následky.“ Komentář třetího ministra zahraničí ČR Jana Kavana

Česká média dnes píšou, že Rada Evropy Rusku vrátila hlasovací právo a podle Ruska je to první krok k uznání Krymu a roztržení sankčního řetězu. Souhlasíte s tímto závěrem? Sputnik se na to zeptal třetího ministra zahraničí ČR (1998-2002) Jana Kavana.

Kavan: „Úplně s tím nesouhlasím. Jistě je to první krok k ukončení toho sankčního režimu, to ano. Ale zatím si nemyslím, že je to krok k uznání Krymu. To bude ještě chvilku trvat.

Proč většina členů Parlamentního shromáždění Rady Evropy hlasovalo za návrat Ruska do svých řad? Jaká je vaše verze?

Protože to k ničemu nevedlo. Většina zemí se domnívá, že bezpečnost, mír a snížení napětí v Evropě je možné jenom ve spolupráci s Ruskem. Já jsem to podporoval už dávno, takže jsem rád, že k tomu konečně došlo, byť s takovým zpožděním. Je to správný krok pro větší klid v Evropě.

Víme, že ukrajinská delegace se rozhodla na protest schůzi PACE opustit a podle agentury Unian se vrací do Kyjeva ke konzultacím, na nichž má být rozhodnuto o dalším postupu. Agentura uvádí, že kromě Ukrajiny nynější schůzi PACE kvůli obnovení ruských hlasovacích práv opustilo dalších šest delegací. Nemyslíte si, že tento celý příběh otřásl základy Rady Evropy? Může nějak ovlivnit fungování PACE?

Já si nemyslím, že by to otřáslo základy Rady Evropy. I v minulosti docházelo k příběhům a událostem, kdy nesouhlasily všechny státy, ale vyřešilo se to. Ale dlouhodobě to nevidím jako problém. Myslím, že Ukrajina a ty další státy se včas vrátí. Radou Evropy to neotřese.

Návrat hlasovacího práva Rusku může způsobit oslabení sankčního režimu Evropské unie? Co si myslíte?

To si myslím, že ano. Pomalu, ale jistě ano. Je k tomu nejvyšší čas, protože ty sankce jsou nesmyslné a měly by se zrušit už dávno. Je to krok správným směrem k oslabení toho sankčního režimu.

A kdy k tomu dojde? Dokážete si to alespoň zhruba představit?

Tak to neumím odhadnout. Doufám, že to nebude trvat dlouho.

Návrat Ruska do PACE

Ve středu parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo usnesení, v němž potvrdilo pravomoc ruské delegace v plném rozsahu. V přijatém dokumentu se uvádí, že PACE „vyzývá Moskvu, aby realizovala všechna doporučení, která jsou obsažena v usneseních z roku 1990 (2014), 2034 (2015) a 2063 (2015)“.

V usnesení se také uvádí, že „by se ruská delegace měla bez dalšího odkladu vrátit ke spolupráci s Monitorovacím výborem a všemi ostatními výbory shromáždění, a zahájit konstruktivní dialog o plnění svých povinností“.

Shromáždění očekává, že bude tento jasný návrh na dialog vzájemný a povede ke konkrétním výsledkům. Dokument dále vyzývá Monitorovací výbor, aby co nejdříve předložil zprávu o plnění závazků ze strany Ruska, nejpozději však do zasedání v dubnu roku 2020.

V dubnu 2014 byla ruská delegace zbavena hlasovacího práva v Radě Evropy kvůli událostem na Ukrajině a znovusjednocení Krymu s Ruskem. V roce 2015 PACE dvakrát zvažovalo otázku obnovení pravomocí ruské delegace, ale pouze zpřísnilo sankce. V reakci na to delegace Ruské federace prohlásila, že odmítá pracovat za těchto podmínek, a v letech 2016–2018 nezaslala žádost o potvrzení svých pravomocí z důvodu protiruských nálad ve Štrasburku.

