„Připravujete pro Palachovo výročí odznáčky s kanystry?“ Post resortu kultury k výročí popravy Horákové pobouřil Twitter

Daný resort na svém účtu sdílel fotografii, k níž napsal:

„Milada Horáková (25. 12. 1901 - 27. 6. 1950).“

Milada Horáková (25. 12. 1901 - 27. 6. 1950) pic.twitter.com/PCPXSf6XyA — Ministerstvo kultury (@MinKultury) 27. června 2019

​Daná symbolika se však rozhodně nelíbila všem. Někteří psali, že se to resortu kultury moc nepovedlo a že to není úplně vkusná fotka. Jiní si stáli za tím, že připomínat si Miladu Horákovou provazem s trikolórou je naprosto příšerné. Dle nich je to tedy nevkusné.

„Já té symbolice pochopitelně rozumím, ale nepovažuji ji za vkusnou. Až budete připomínat oběti holocaustu, dáte tam plechovku Cyklonu B? Mohli jste dát její fotku s trikolorou, fotku jejího hrobu s kytkou, ale provaz? To jako fakt?“ pozastavuje se nad nevhodně zvolenou symbolikou Petr Němec.

Další uživatelé pak ministerstvu vzkázali, že by mělo brzdit. Mohlo by to totiž dopadnout tak, že nakonec se budou na 11. září, kdy došlo k teroristickému útoku v USA, rozdávat letadýlka. Taková symbolika je dle nich tedy nechutná.

„Vy nejste pouliční dobrovolníci se studentským nápadem, ale ministerstvo kultury. Tohle je hrubě přes čáru, vkusnost not found. Připravujete pro Palachovo výročí odznáčky s kanystry?“ táže se jeden z uživatelů.

Podle lidí se jedná o drsný vtípek ze strany resortu. „Mám rád trochu ostřejší humory, ale tady tak nějak nevím no. Zdvihlo mi to trochu obočí a nejsem si jistý, že to měla být ta zamýšlená reakce. Myslím, že si taková dáma zaslouží serióznější a decentnější vzpomínku,“ připouští další komentující.

Uživatel jménem Jie, který se proslavil na Twitteru tím, že vyzval ostatní k tomu, aby udělali z účtu Jiřího Ovčáčka lifestyle blog, ve svém komentáři naráží na jistou spojitost s nově vzniklou stranou Václava Klause mladšího.

​„Jako já nevím, ale spojovat lano s trikolórou není v těchto dnech, kdy vznikla nová politická strana úplně šťastné. Pominu to, že je to dost nevkusný,“ píše na síti Jie.

Lze tedy říci, že zamýšlená kampaň ministerstva vyvolala u lidí spíše negativní reakce.

Kampaň s názvem Jdu s hlavou vztyčenou

Cílem kampaně, která nese název Jdu s hlavou vztyčenou, má v posledních červnových dnech připomenou tragickou smrt Milady Horákové, stejně jako všech obětí komunistického režimu. Název byl odvozen od posledních řádků, které Horáková napsala ve svém dopise před popravou.

​Jak již poznamenalo ministerstvo, symbolem této vzpomínky se stala trikolora a kousek provazu. Provaz má totiž symbolizovat způsob, jakým byla odpůrkyně komunistů popravena.

Dle informací má celá připomínková akce vyvrcholit ve čtvrtek 27. června, a to happeningem Světla pro Miladu Horákovou. V sedm hodin večer tak u Muzea Kampa vzplanou symbolická světla. Do akce se mají zapojit ale i lidé po celém světě, např. ve Washingtonu.

Celá událost je tak naplánována na den, kdy se připomíná Den památky obětí komunistického režimu.

Uvádí se, že stužky mají dobrovolníci rozdávat lidem do konce června, Někteří si ji mohli ve výtvarných dílnách vyrobit i sami. O tuto symboliku je velký zájem, a dokonce měla danou stužku převzít i dcera Milady Horákové Jana Kánská.

Kdo byla Milada Horáková?

Milada Horáková byla právnička, poslankyně a bojovnice za práva žen. Její osud však nebyl přívětivý, jelikož byla popravena za vykonstruované spiknutí a velezradu po politickém procesu, a to i přes mnohé přímluvy osobností z celého světa. Horáková byla jedinou českou ženou, kterou popravili při politických procesech v 50. letech. Byla bojovnicí a díky své neústupnosti se stala symbolem odporu proti totalitě komunismu.