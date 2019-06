Okamuru vytočil finanční bonus generálního ředitele ČT: To dostal za tu nehoráznou proamerickou a prounijní propagandu?

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura se ve svém příspěvku na Facebooku vyjádřil k udělení finanční odměny generálnímu řediteli České televize (ČT) Petru Dvořákovi ve výši 2,42 milionu korun. Považuje to za neuvěřitelnou nehoráznost a aroganci moci.

Včera radní ČT na svém veřejném jednání rozhodli o udělení finančního ročního bonusu generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi v plné výši, což znamená 2,42 milionu korun. Poslanec Tomio Okamura píše, že nerozumí, za co Dvořák ten bonus dostal.

„To dostal za tu nehoráznou sluníčkářskou proamerickou a prounijní propagandu? Za lži a manipulace? To dostal za to, že Česká televize je fakticky ve ztrátě, i když to fixluje účetními triky z úspor z minulých let?“ ptá se Okamura.

Finanční bonus je desetinásobkem Dvořákova měsíčního platu ve výši 242 tisíc korun, který má nejvyšší šéf veřejnoprávní televize stanoven od roku 2017. V této souvislosti si Okamura vzpomenul na citát z projevu bývalého předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, když mluvil o svých výdělcích. Tento citát se rychle stal českým klišé: „Nechci se Vás dotknout, ale kdo z Vás to má?“

Jak bylo uvedeno v médiích, kritériem pro schválení bonusu se staly hospodářské výsledky ČT, včetně dodržení vyrovnaného rozpočtu, kvality a úrovně vysílání i programu zahrnující i výši podílu divácké sledovanosti na televizním trhu a plnění manažerských povinností.

Okamura nemůže brát toto prohlášení vážně a pokračuje: „Česká televize je fakticky v každoroční ztrátě a svou ztrátu maskuje účetním trikem, kdy převádí prostředky, které naspořilo předchozí vedení ČT. <…> Proč ČT třeba neprozradí, kolik berou moderátoři Václav Moravec, Marek Wollner či Nora Fridrichová? Proslýchá se, že v řádu milionů ročně z koncesionářských poplatků. Jsou přece placeni z veřejných prostředků, z peněz nás všech! Zatajují to i sami moderátoři.“

„Hospodaření ČT s téměř sedmi miliardami ročně je naprosto netransparentní a nevíme, komu a kolik přesně peněz jde. Proč ČT nemůže kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)?“ klade další otázku poslanec.

Na konci příspěvku se obrátil na své sledující, co si myslí o objektivitě a vyváženosti České televize. A dostal hodně odpovědí, ve kterých lidé vyjadřují svou nespokojenost a vystupují za zrušenií koncesionářského poplatku.

„Nekompetentní a neobjektivní.“ Hrad vyvrací reportáž ČThttps://t.co/sKamBH8Z2z — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 10, 2019

​„Já si musím každý měsíc utrhnout z důchodu, aby mohl Dvořák dostat odměnu!!! Sprosté, arogantní vůči obyčejným lidem!!!! Nejste státní televize, jste zaujatá televize proti většině občanů??? Neobjektivní!!!“ reagují lidé na Okamurův příspěvek.

„Je to výsměch občanům a ostuda za šíření lží, polopravd a podílení se na kampani proti řádně zvolené politické straně, někdo bere tyto astronomické částky. Je to nemorální a vedení ČT by mělo být vyměněno a nahrazeno nestranickými profesionály, kteří nejsou nijak politicky angažovaní a jejich cílem je šířit objektivní zpravodajství,“ uvádí se v dalších komentářích.

Dříve vyšlo najevo, že ředitel České televize Petr Dvořák si pořídil v Praze byt, který ho stál přes 14 milionů korun. Jde přitom již o pátý byt, který Dvořák v Praze vlastní.