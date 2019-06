Zeman odmítl ultimátum ČSSD ohledně Staňkovy demise. Bude se o tom ještě jednat

Český prezident Miloš Zeman dnes oznámil, že o přijetí rezignace dosavadního ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) bude rozhodovat až po vyšetření trestního oznámení. Prezident tak odmítl přijmout ultimátum ČSSD a uvedl, že tento stranický krok považuje za drzost. Prohlásil to na tiskové konferenci po návštěvě Vysočiny.

Ultimátům sociálních demokratů spočívá v tom, že by měla hlava státu do 30. června vyměnit ministra kultury Antonína Staňka za nového ministra Michala Šmardu (místopředseda ČSSD). Samotný Staněk rezignoval na svou funkci již na konci května.

Prezident své rozhodnutí odložit přijetí Staňkovy rezignace oznámil ve čtvrtek na tiskové konferenci. ČSSD však v této souvislosti pohrozila odchodem z vlády. A pokud by všichni ministři za ČSSD opravdu složili své funkce, pak by je podle koaliční smlouvy měli následovat i poslanci z hnutí ANO. V takové chvíli by tedy kabinet padl.

„Za třicet let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání. Vždy jsem je pokládal za drzost,“ vyjádřil se k ulitmátu sociálních demokratů Zeman.

Uvádí se, že prezidentovi nevadí možné několikaměsíční vyšetřování. Nejvyšší představitel ČR také dodal, že „ústava nestanoví žádnou lhůtu, kdy má prezident reagovat na návrh výměny ministrů“.

„Já jsem mladý a krásný a já dlouho vydržím, takže mě tato doba vůbec nevadí,“ prohlásila hlava státu.

Prezident se kvůli dané věci má ve čtvrtek vpodvečer sejít s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

„Pan Hamáček o toto setkání požádal. Já jsem mu navrhl setkání asi tak v polovině července, až si trochu odpočinu. S panem Staňkem, kde bych se pokusil o roli mírotvůrce, to znamená, že bych oba dva usmířil,“ komentoval věc prezident.

Rezignace Staňka

Staněk už dříve zdůvodnil svou rezignaci tím, že odchází na přání předsedy strany Jana Hamáčka, a to po „masivní kampani“ a boji s „elitami“, což vyvolalo jeho rozhodnutí odvolat Jiřího Fajta z postu ředitele pražské Národní galerie a Michala Soukupa z křesla šéfa olomouckého Muzea umění.

Ještě před měsícem mluvčí hradu Jiří Ovčáček okomentoval Zemanovo rozhodnutí a napsal: „Doc. Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel.“