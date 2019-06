Babiš o podání kompetenční žaloby na Zemana: „Nevidím důvod podávat žalobu.“

Nedávno se objevily informace o tom, že pokud prezident ČR Miloš Zeman nepřijme do 30. června demisi ministra kultury Antonína Staňka a nejmenuje novým ministrem Michala Šmardu, podá na něj ČSSD kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš však tvrdí, že nevidí důvod, proč by měla být zmiňovaná žaloba podána. informoval o tom portál novinky.cz.

Na portálu se uvádí, že Andrej Babiš, který nevidí žádný důvod k podání kompetenční žaloby na českého prezidenta Zemana, chce v pátek celou věc projednat se šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem. Premiér však chce celou věc řešit pomocí jednání, jelikož dle něj jde o záležitost diskuze a výměny názorů.

„Nevidím důvod podávat žalobu,“ řekl Babiš s tím, že do pátečního setkáni s Hamáčkem se ke kauze nebude dál vyjadřovat.

Podání kompetenční žaloby – ano či ne?

Jedinou osobou, která může takový spor u Ústavního soudu kvůli neodvolání či nejmenování ministra vyvolat, je právě předseda vlády.

První informace o podání kompetenční žaloby se objevily ve středu. O tomto úmysli s novináři hovořil místopředseda ČSSD Ondřej Veselý, který celou věc prezentoval jako hotovou.

Konkrétně uvedl, že pokud k odvolání Staňka a jmenování Šmardy do stanoveného termínu nedojde, pak premiér Andrej Babiš od šéfa ČSSD Jana Hamáčka obdrží dopis, podle kterého by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Nicméně termín, který Hamáček stanovil, je poměrně dost šibeniční, jelikož Zeman nyní čerpá dovolenou na Vysočině.

​Šéf strany Hamáček ale jeho slova mírnil a poukázal na to, že se celou věc nejdříve s prezidentem projednat.

Setkání Zemana a Hamáčka

Český prezident Miloš Zeman ve čtvrtek na tiskové konferenci na Vysočině oznámil, že o přijetí rezignace dosavadního ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) bude rozhodovat až po vyšetření trestního oznámení, které dotyčný podal. Prezident tak odmítl přijmout ultimátum ČSSD a uvedl, že tento stranický krok považuje za drzost.

„Za třicet let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání. Vždy jsem je pokládal za drzost,“ vyjádřil se k ulitmátu sociálních demokratů Zeman.

Uvádí se, že prezidentovi nevadí možné několikaměsíční vyšetřování. Nejvyšší představitel ČR také dodal, že „ústava nestanoví žádnou lhůtu, kdy má prezident reagovat na návrh výměny ministrů“.

Možné důsledky

Hamáček požádal Zemana o setkání. Dotyční se tedy sešli dnes vpodvečer b Novém Veselí na Žďársku, kde spolu jednali zhruba hodinu. Nakonec oba aktéři odjeli, a to bez poskytnutí jakéhokoli vyjádření pro novináře.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka prohlásil, že pokud žaloba nepřipadá v úvahu, pak by měli sociální demokraté odejít z vlády.

„Premiér je jediný člověk, který může situaci odblokovat. Pokud by podal kompetenční žalobu a chtěl rozehrát kompetenční spor, tak by to znamenalo, že vnímá požadavky ČSSD a že je na straně ČSSD, pokud ne, tak to znamená, že ho ČSSD nezajímá a že nereflektuje na požadavky svého koaličního partnera,“ uvedl.

​Následně pak k celé kauze dodal: „Pokud kompetenční žaloba nepřipadá v úvahu, tak nemá cenu v této vládě setrvávat. Pokud má ČSSD ještě nějaké zbytky hrdosti, tak když něco slíbila a kladla si podmínky, které nejsou splněny, a potom pokračovala v této vládě, tak bychom byli spíše k smíchu.“

Pokud by však všichni ministři za ČSSD opravdu složili své funkce, pak by je podle koaliční smlouvy měli následovat i poslanci z hnutí ANO. V takové chvíli by tedy kabinet padl.

Celou věc navíc neulehčila ani úterní schůzka Michala Šmardy se Zemanem. Na tomto setkání totiž česká hlava státu Šmardovi naznačila, že jej ministrem jmenovat nehodlá.

Již dříve se strana usnesla, že když se o výměně ministra nerozhodne do konce června, svolá své mimořádné jednání. Právě na něm by mohlo hlasovat i o odchodu z vlády.

Staňkova rezignace

Staněk už dříve zdůvodnil svou rezignaci tím, že odchází na přání předsedy strany Jana Hamáčka, a to po „masivní kampani“ a boji s „elitami“, což vyvolalo jeho rozhodnutí odvolat Jiřího Fajta z postu ředitele pražské Národní galerie a Michala Soukupa z křesla šéfa olomouckého Muzea umění.

Před měsícem mluvčí hradu Jiří Ovčáček okomentoval Zemanovo rozhodnutí a napsal: „Doc. Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel.“