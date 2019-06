Budete zírat: Modelka Fajksová zapózovala v plavkách a ukázala, jak vypadá její tělo tři měsíce po porodu

Na Instagramu Fajksová vystavila fotografii, na níž pózuje v dvoudílných plavkách. Ke snímku pak napsala:

„Tak abyste věděly, holky. Nenechám Vás v tom!!! Tady máte realitu Instagramu. 😅💁‍♀️

I když jsem už v mínusu 1 kilčo (možná to bude těmi vypadanými vlasy), pupík mi stále zůstává. Ale hlavu si z toho nelámu, protože vím, že to vymakám. Holt, budu muset zabrat, ehm... do plavek. 😅 Btw: Čárka nezmizne ani za nic, a to nemluvím o diastázách. 😂😒 I přesto jsem na to tělo pyšná, protože „vyrobilo“ Lilinku. 😍🙏“

Třicetiletá kráska se letos stala poprvé maminkou. V březnu totiž přivedla na svět holčičku, kterou spolu se svým partnerem pojmenovali Lilien.

Miss Earth 2012 ale byla vždycky štíhlá, a tak se těhotenství na její postavě příliš nepodepsalo. Jak sama píše, těhotenská kila už má dávno dole. A tak jí její postavičku mohou závidět nejen leckteré maminky.

Reakce na sociální síti

O tom, že se hubená postava Fajksové ostatním uživatelům líbí, svědčí i komentáře, které se objevily pod zveřejněnou fotografií. Pod snímkem ji totiž její fanoušci zaplavili milými slovy.

Ženy psaly, že je pro ně modelka inspirací a že je nádherná. Dle jejich mínění se tak rozhodně nemá za co stydět.

​Jiné ženy přiznaly, že je tato kráska svým „nedokonalým“ postem velmi potěšila. Připadají si totiž díky němu „normální“.

„Díky za tenhle příspěvek a hodně zdraví vám i Lilince,“ stojí v jednom z komentářů.

Našlo se dokonce i několik maminek, které se s krásnou modelkou podělily o pár rad.

„Na diastázu jedině speciální cviky. Rehabilitační sestra Vás měla poučit. Já cvičila 4x denně a stáhla se hezky,“ píše jedna z žen.

Další maminky hořekovaly nad tím, že by za takové tělo po porodu daly cokoli. „Taky bych chtěla takové bříško po porodu. Já během těhu nabrala 30 kg a ještě 15 mi chybí dát dolů. No a to břicho... Malý si u mě nechal loďák,“ vzala situaci s humorem jedna z uživatelek.

Tereza Fajksová je česká modelka a vVítězka světového finále Miss Earth 2012. Dne 5. března tohoto roku porodila svou první dceru Lilien. Otcem holčičky se stal dlouholetý přítel modelky, Luboš Gregor. S ním Fajksová žije již celkem dvanáct let.