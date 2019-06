Češi a sexuální život: Dívky se sexem začínají dříve než muži, některé i před 15. rokem života

Z průzkumu vyplynulo, že průměrný věk, kdy u obou pohlaví dochází k prvnímu milování, je obecně stanoven na období mezi 17. a 18. rokem. Uvádí se však, že z pohledu národního průzkumu došlo u prvního pohlavního styku k mírnému poklesu.

Zhruba 60 procent respondentů v daném průzkumu prozradilo, že mělo první sex před dovršením osmnáctého roka života. Docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci Laura Janáčková v této souvislosti pak dodává, že celkem šest procent dotazovaných mužů si prožilo svůj první pohlavní styk ještě před 15. rokem. U žen byl tento ukazatel o jedno procento nižší, představoval tedy pět procent. To však nemění nic na tom, že se dotyční oddávali se tak milostným hrátkám ještě v době, kdy byli pod legální věkovou hranicí.

Česká pornoherečka Daisy Lee prozradila, co je její největší láskouhttps://t.co/1MaxN8Pi6m — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 27. června 2019

​

Z průzkumu je také patrné, že dívky na rozdíl od chlapců začínají se sexuálním životem dříve. Například celkem 20 % žen mělo první styk v šetnácti, kdežto u mužů to v tomto věku stihlo jen 11 % z nich. V sedmnácti letech přišlo o panenství celkem 20 % dívek a 18 % chlapců.

Pokud jde o plnoletost, situace je jiná – celkem 16 % žen se poprvé pomilovalo, když jim bylo osmnáct. Kdežto v tomto věku si první sex zažilo až 19 % mužů.

Když se dále zaměříme na muže, asi 36 procent z nich své „poprvé“ mělo až po devatenáctých narozeninách. Co se týče žen, které se sexuálním radovánkám oddávaly po 19. roku života, jedná se celkem o 20 procent.

„Obecně tedy můžeme říci, že přestože se ve společnosti stále mluví o tom, jak významně se snižuje hranice počátku sexuálního života mezi generacemi, není tomu zcela tak,“ dovává k výzkumu Laura Janáčková.

Příklad z praxe. Kdy je brzo a kdy pozdě?

Na portálu se jako příklad uvádí příběh dvou kamarádek, z nichž si každá své „poprvé“ prožila v jiném věku.

První z nich, Kamila, prozradila, že o panenství přišla v šestnácti letech, protože se bála, že by jinak mezi svými vrstevníky byla podivínkou. Měla však strach i z toho, že by o přítele přišla.

„Bylo to s mým přítelem, se kterým jsem tehdy rok chodila a rozhodli jsme se to udělat v den našeho výročí. (…) Zkrátka taková mladická nerozvážnost. Sice toho dodnes nelituji, ale taky už vím, že jsem si mohla pár let počkat,“ vysvětlila první žena.

Jana, druhá z žen, zase přiznává, že si raději počkala na tu správnou chvíli, která přišla až jí bylo dvacet.

„Sice jsem si už říkala, že asi skončím jako stará panna, ale nechtěla jsem příliš experimentovat. Zkrátka jsem čekala na toho pravého. (…) A vůbec toho nelituji. Beru to tak, že kdo si počká, ten se dočká,“ dodala k věci.