Česká média informovala o možném vzniku koalice, která má rozdrtit Babiše. Je tu ale jeden háček

S vládou Andreje Babiše v poslední době není spokojeno spousta lidí, o čemž svědčí i demonstrace, které v Česku v posledních týdnech probíhají, nebo to, že opozice vyvolala hlasování o nedůvěře. To však vláda ustála. Nakonec tak liberální pravice přemýšlí o tom, že do příštích sněmovních voleb půjde společně. Kdo všechno by se mohl spojit?

Na portálu seznamzpravy.cz se uvádí, že by mohlo dojít k významné změně na české politické straně. Vzhledem k tomu, že jsou mnozí nespokojeni s vládou premiéra Andreje Babiše, vypadá to, že by mohlo dojít ke sjednocení rozdrobeného středopravého politického spektra.

Sjednocení opozičních stran?

Příští sněmovní volby by se měly konat, dle řádného termínu, za dva roky. Ale už nyní tři ze čtyř středopravých sněmovních stran připouští, že by mohly do dalších voleb spojit své síly. Chtějí totiž tímto krokem čelit čelit hnutí ANO.

„V některých věcech se samořejmě rozcházíme, ve formě i obsahu. Ale to nikdy nebrání naší spolupráci a jenom díky spolupráci našich stran se můžeme postavit této polokomunistické vládě,“ prohlásila první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

ODS se nyní nejspíše blýská na lepší časy, jelikož se strana konečně dokázala odrazit ode dna krize po pádu Nečasovy vlády. K jejich cílům tak například patří stát se příštím minimálně opozičním hegemonem na politickém poli. Místopředsedkyně ODS navíc připomněla dobu, kdy Strakově akademii vládla ODS s TOP 09 po boku.

„Jako vy, i my chceme nízké daně, méně byrokracie, svobodného, ale odpovědného občana. Kromě toho nás spojuje jedna velká zkušenost a tou je společné vládnutí v nelehkých chvílích. Díky naší zodpovědné politice dnes vláda může rozhazovat,“ argumentuje svůj názor Udženija.

Je však jasné, že liberální pravicová opozice dokáže čelit hnutí ANO pouze v případě, kdy semkne své síly. A tento názor zastává i nový předseda Starostů Vít Rakušan.

„Situace je natolik vážná, že alfa samci a dominantní jedinci v jednotlivých stranách upozadí svoji ješitnost, nebudou lídrem kandidátky, protože prostě by bylo dobré Andreje Babiše porazit,“ uvedl.

Hoďme staré křivdy za hlavu!

Vypadá to tedy, že strany hodí staré křivdy za hlavu a vydají se společně kupředu kvůli novému cíli, kterým není nic jiného než porážka Babiše.

S tím souhlasí i šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který také vyzývá k tomu, aby byla v zájmu ČR „zakopána válečná sekera“.

„Není to o tom, jestli budeme mít pět nebo šest procent, ale o tom, abychom měli sílu porazit Andreje Babiše v čestných a svobodných volbách do parlamentu. To je výzva, pro kterou bychom měli být schopni překonat partikulární osobní spory a jít v zájmu České republiky, nikoliv TOP 09, dohromady,“ obrátil se na své spolustraníky Pospíšil.

A co KDU-ČSL a Piráti?

K tomuto avizovanému plánu se zatím otevřeně nepřipojila KDU-ČSL. Nicméně, kdyby přece jen k předvolebnímu spojení pravicových stran došlo, pak by neměli lidovci nejspíše na výběr. Pustit se samostatně do voleb by totiž mohlo znamenat neúspěch.

Neznámou je ale také Česká pirátská strana. Piráti totiž nejspíše nemají důvod se díky rostoucím procentům před volbami spojovat. Ale i přes to by pro ně mohlo být spojenectví v určitých ohledech výhodné.

Co by spojenectví znamenalo?

Pokud by to dopadlo tak, že se strany rozhodnou sjednotit , pak se pro koalici zvyšuje potřebný zisk voličských hlasů. Kdyby byla koalice tvořena ze stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů, pak by vstup do Poslanecké sněmovny zajistil výsledek minimálně 20 %.

Výhodnou a dost pravděpodobnou variantou je však tzv. volný volební ad hoc blok. Ten by totiž neměl ambice zůstat i v případě úspěchu hegemonní koalicí.

„Protože jsme rozdílná hnutí a strany, umím si představit, že bychom po volbách měli poslanecké kluby stále složené z našich původních stran. Nemyslím si, že by to muselo být jedno Občanské fórum, které by tady vydrželo na věky věků. To by nám asi neprošlo ani u našich členů,“ podotkl Rakušan.

V dohodě by bylo také předem stanoveno, která partaj by v případě úspěchu získala který vládní resort. Takový návrh se líbí i ODS.