Hnutí ANO možná opustí poslanec a přidá se ke Klausovi ml.

Jak upozorňují média, při čtvrtečním hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Mališ místo podpory svého předsedy Andreje Babiše odešel ze sálu.

„Rozhodl jsem se dnešního hlasování nezúčastnit. O svém rozhodnutí jsem informoval předsedu klubu,“ uvedl pro TV Nova poslanec.

To rozvířilo spekulace o tom, že hodlá opustit poslanecký klub ANO a přidat se ke Klausovu hnutí. Ten ostatně ve stejný den avizoval, že se ke Trikolóře nejspíše v nejbližší době přidá další poslanec.

„(…) na 99 % budeme mít od července dalšího poslance,“ napsal Klaus na svůj Facebook.

Mališ prozatím svůj případný odchod do Trikolóry odmítá komentovat.

„Do doby, než si o svém postoji promluvím s našim předsedou klubu, nechci se k této záležitosti nijak vyjadřovat,“ napsal ve čtvrtek Právu Mališ.

Svůj postoj ke čtvrtečnímu hlasování Mališ vysvětlil tím, že menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerují komunisté, čímž se zvyšuje vliv KSČM.

„Dále mě k tomu vede úcta k dědečkovi, který byl minulým režimem utlačován. Pokud by dnes žil, tak by mě jistě za mou toleranci KSČM přetáhl holí,“ řekl Mališ TV Nova.

Sám Klaus se nechce k personálním otázkám svého hnutí až do září vyjadřovat, Trikolóra po prázdninách oficiálně představí garanty jednotlivých programových oblastí.

„Pan Mališ je konzervativní, pravicový poslanec, to je všechno, co k tomu řeknu,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro Právo.

Dále se spekuluje, že by do Trikolóry mohl vstoupit i bývalý poslanec za ČSSD Zdeněk Koudelka, který svou stranu opustil kvůli tomu, že se vyslovila proti nominaci Michala Semína do Rady České tiskové kanceláře. Dále mu vadí, že se předsednictvo usneslo na tom, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nesmí být odvolán. Podle Koudelky, který byl členem sociální demokracie 25 let, strana popřela odkaz listopadu 1989.

Semínovu kandidaturu nominovalo hnutí SPD Tomio Okamura. V prvním kole hlasování dostal 86 hlasů, nejvíce ze všech kandidátů, do zvolení mu však chyběly hlasy dalších šesti poslanců. Novinář a místopředseda konzervativního spolku Akce D.O.S.T. Michal Semín na sebe upozornil svými kontroverzními výroky. Mimo jiné uvedl, že útoky 11. září bylo spiknutím části amerických elit nebo že Česká televize je nástrojem levičácké propagandy a neomarxismu.

O odvolání nejvyššího státního zástupce se dříve spekulovalo kvůli tomu, že se rozhodl vypracovat vlastní analýzu návrhu zprávy Evropské komise, která popisuje nesprávné čerpání evropských dotací a údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše.

Ve čtvrtek vláda Andreje Babiše přežila hlasování o nedůvěře, které iniciovala opozice v čele s ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráty. Poslanci ANO a ČSSD vládu podpořili, svým způsobem ji podpořilo i KSČM, jehož poslanci se zdrželi hlasování. Nakonec 85 poslanců hlasovalo proti vládě a 85 pro vládu, ostatní se hlasování zdrželi, nebo nebyli přítomni. Schůze v Poslanecké sněmovně začala ve středu dopoledne a k hlasování se poslanci dostali až ve čtvrtek okolo čtvrté hodiny ranní.