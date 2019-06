Zeman odhalil, kdo stojí za Milionem chvilek a prozradil, proč ČSSD nikdy z vlády neodejde

V rozhovoru se Zeman dotkl například demonstrací, které v Česku probíhají již několik týdnů. Řeč přišla i na velkou demonstraci na Letné, které se dle médií zúčastnilo až 250 000 lidí. Prezident, který před pár dny dokončil svou pracovní cestu v Kraji Vysočina, uvedl, že tyto demonstrace však neprobíhají všude.

Demonstrace a spolek Milion chvilek

„Končil jsem v Bystřici nad Pernštejnem svou třídenní anabázi Vysočinou, a když jsem se ptal starosty, který je tady páté funkční období, tak mně říkal, že tady žádná demonstrace nebyla. To znamená, že někde byly desítky, někde stovky lidí a Bystřice se vyznačovala tím, že tady nebyla demonstrace žádná. (…) Je to téměř výlučně pražská záležitost,“ myslí si hlava státu.

​O spolku Milion chvilek pro demokracii, který je organizátorem těchto protestů, si Zeman myslí, že je spjat se stranou TOP 09. Samotný spolek však již od samotného začátku odmítá jakékoli spojení s politikou. Vyšlo však najevo, že jedna z členek úzkého vedení dříve pracovala pro TOP 09 či pro STAN.

Zeman tak má v celé věci jasno: „Doplnil bych i to, že když se vede diskuse o zákonu o státním zastupitelství, tak tito lidé doporučovali, aby byl přijat zákon vypracovaný TOP 09. Já jsem přesvědčen, že tito lidé jsou spjati s TOP 09.“

Poté poněkud ironicky poznamenal, že TOP 09 přeje v nejbližších parlamentních volbách zisk 4,9 procenta.

Vládní krize v ČR

Kromě demonstrací bylo jedním z témam ale také to, co se dnes odehrává na politické scéně, a to konkrétně ve vládě. Nedávno se totiž opozice rozhodla, že vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Nakonec se tak i stalo, nicméně současná vláda ANO a ČSSD toto dlouhé hlasování ustála.

​Zeman prozradil, že přenos ze 17hodinového jednání nesledoval a dodal, že takových jednání bylo již několik, přičemž většina z nich byla naprosto zbytečná.

„Kdyby se poslanci místo toho zabývali projednáváním rozumných zákonů, prospěli by republice. Takto prospěli jenom svému exhibicionismu. Platí ta krásná věta, byť z počátku 90. let: mámo, dívej se, zítra budu v televizi,“ myslí si prezident.

V souvislosti s tím se hovořilo o tom, že postoj ČSSD nebyl od začátku stoprocentně jasný. Dokonce někteří šéfa strany Jana Hamáčka měli nutit k tomu, aby ČSSD vládu nepodpořila. A co si o tom myslí nejvyšší představitel země?

„Myslím si, že sociální demokracie je stále ještě v šoku z evropských voleb a chová se hystericky. Měla by se této hysterie zbavit a chovat se racionálně. Potom jsem ochoten diskutovat. Nejsem ochoten diskutovat s těmi, kdo vyhrožují nějakými žalobami,“ reagoval na dotaz.

Podání kompetenční žaloby

Zeman tak narážel na ultimátum, které mu sociální demokraté před pár dny dali. ČSSD totiž původně prohlásilo, že pokud nedojde k odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování nového ministra Michala Šmardy do termínu 30. června, pak premiér Andrej Babiš od šéfa ČSSD Jana Hamáčka obdrží dopis, podle kterého by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Nicméně termín, který Hamáček stanovil, je poměrně dost šibeniční.

​Zeman se ale na čtvrteční tiskové konferenci na Vysočině nechal slyšet, že o přijetí rezignace dosavadního ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) bude rozhodovat až po vyšetření trestního oznámení, které dotyčný podal. Prezident tak odmítl přijmout ultimátum, které mu dalo ČSSD. Navíc uvedl, že tento stranický krok považuje za drzost.

Na věc reagoval i Andrej Babiš, který je jako premiér jedinou osobou, která může tento spor u Ústavního soudu kvůli neodvolání či nejmenování ministra vyvolat. Tenvšak nevidí jediný důvod, proč by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba.

„Nevidím důvod podávat žalobu,“ řekl Babiš s tím, že do pátečního setkáni s Hamáčkem se ke kauze nebude dál vyjadřovat.

Odchod ČSSD a předčasné volby?

Šéf strany Hamáček uvedl, že chce celou věc nejdříve s prezidentem projednat. Hamáček tak požádal Zemana o setkání. Dotyční se tak sešli ve čtvrtek vpodvečer v Novém Veselí na Žďársku, kde spolu jednali zhruba hodinu. Nakonec oba aktéři odjeli, a to bez poskytnutí jakéhokoli vyjádření pro novináře.

​Ve hře je ale i odchod ČSSD z vlády. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka prohlásil, že pokud žaloba nepřipadá v úvahu, pak by měli sociální demokraté vládu opustit.

„Pokud kompetenční žaloba nepřipadá v úvahu, tak nemá cenu v této vládě setrvávat. Pokud má ČSSD ještě nějaké zbytky hrdosti, tak když něco slíbila a kladla si podmínky, které nejsou splněny, a potom pokračovala v této vládě, tak bychom byli spíše k smíchu,“ řekl.

Pokud by však všichni ministři za ČSSD opravdu složili své funkce, pak by je podle koaliční smlouvy měli následovat i poslanci z hnutí ANO. V takové chvíli by tedy kabinet padl.

Zeman v této souvislosti podotkl, že i pokud by nakonec ČSSD z nějakých důvodů vládu opustila, tak to nemění nic na tom, že je stále proti předčasným volbám.

„Předpokládám, že hnutí Svoboda a přímá demokracie je ochotno vládu podpořit, dokonce se nedomáhá na rozdíl od sociální demokracie žádných ministerských křesel. Sociální demokraté by spáchali politickou sebevraždu, kdyby z vlády odešli, protože by se do vlády už nikdy zpátky nedostali,“ řekl závěrem Zeman.