„Asi jste se málo učil.“ Kalouska pobavilo srovnání profesí politika a horníka, pak se ale musel omluvit

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek si na Twitteru „postěžoval“ na to, jak je někdy jeho práce náročná. Chtěl tak nejspíše poukázat na to, že jsou peníze politiků těžce vydělány a zdůraznit, že jim druzí nemusí nic závidět.

V souvislosti s tím tak na svém profilu sdílel příspěvek, v němž okomentoval svůj náročný pracovní den.

„Svítá. Je pět hodin ráno a po dvaceti hodinách v práci se jedu domů vysprchovat a převléct, abych zvládl další pracovní den. Nestěžuji si, je to moje povolání. Jenom srdečně zdravím všechny, kteří nám závidí ty “obrovské bezpracné příjmy“,“ napsal na sociální síti.

​Pod tímto jeho postem však lidé okamžitě začali publikovat své názory na danou věc. Někteří psali, že z toho Kalousek dělá zbytečně velkou vědu.

„To musí být hrozné – jednou za dva roky máknout – ten návyk asi bude chybět a budete celý den vyřízený. Navíc, když jste nesplnili včera svůj úkol a tlachali jste zbytečně,“ stojí v jedné z reakcí.

Jiní však poukazují na to, že i když se vládě nepodařilo vyslovit nedůvěru, odvedli poslanci dobrou práci, jelikož aspoň upozornili na to, že věci nejsou v pořádku.

Našli se ale i lidé, kteří s Kalouskem vyloženě nesouhlasili a dali to najevo: „Určitě je rozdíl každý den riskovat život při stavění lešení práce na stavbě nebo v dole nebo řidič autobusu, to pak není ani síla se sprchovat za patrně nižší plat.“

Konkrétně na tento komentář Kalousek reagoval následovně: „Rozumím a cítím s Vámi. Asi jste se málo učil. Zkuste si zvýšit kvalifikaci a věřte, že to bude lepší. Držím palce.“

Nicméně se našli lidé, kterých se taková slova dotkla: „Pana Kalouska si docela vážím, ale tohle by neměl říkat, nikdo nemůže za to, že se narodil jakým rodičům, zda jej vedli ke vzdělání, co člověku bylo dáno geneticky – v ČR jde o kontakty a ne o vzdělání – je to smutné a je to fakt, bohužel. Já nesměla studovat, proto mám nízký důchod.“

Další uživatelka pak píše, že ji politik touto odpovědí doslova vytočil doběla. „Někdo toho lešenáře nebo autobusáka prostě dělat musí. A ohrnovat nos nad tím, že ta práce tady lidi stěží uživí, je dost svinstvo. To říkám jako osoba s VŠ vzděláním,“ dodala.

Politik se tak nakonec musel za svůj nevhodný vtípek lidem omluvit. A tak opět na sociální síti reagoval zveřejněním dalšího příspěvku:

„Pod tímto statusem jsem napsal reakci, týkající se kvalifikace a vzdělání. Myslel jsem jí jako žert, ale evidentně se nepovedl. Chci se proto upřímně omluvit všem, kterých se to dotklo. Vážím si každé práce a nikdy by mě nenapadlo nějakou zlehčovat. Děkuji za pochopení.“

Nezbývá tak nic jiného než jen doufat, že bude jeho omluva přijata.

Reakce hnutí Trikolóra

Na Kalouskův status reagovalo i nově vzniklé hnutí Václava Klause mladšího. To na svém pofilu na Facebooku zveřejnilo následující status:

I pod tímto příspěvkem se strhla diskuze, v níž někteří psali, že se už těší na to, až se TOP 09 nedostane do parlamentu.