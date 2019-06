„To nejhorší je před námi.“ Pražská kavárna straší posílením vlivu Ruska, pokud ČSSD odejde z vlády

Výkonný ředitel nevládní instituce Evropské hodnoty Jakub Janda se na svém účtu na Twitteru pokusil polemizovat nad tím, jaký dopad by mělo na Českou republiku, kdyby ČSSD odešlo z vlády. Dle jeho mínění by tento krok pozitivně prospěl jak Rusku, tak Číně. A k jeho prognózam se přidala i další média.

Výkonný ředitel nevládní instituce Evropské hodnoty Jakub Janda se na svém účtu na Twitteru pokusil polemizovat nad tím, jaký dopad by mělo na Českou republiku, kdyby ČSSD odešlo z vlády. Dle jeho mínění by tento krok pozitivně prospěl jak Rusku, tak Číně. A k jeho prognózam se přidala i další média.

Janda o možném odchodu ČSSD

O konci této strany ve vládě se poslední dny hovoří v souvislosti s kauzou ohledně přijetí demise ministra kultury Antonína Staňka a jmenování nového ministra Michala Šmardy. ČSSD totiž dala prezidentovi Zemanovi ultimátum, podle kterého se má do neděle 30. června rozhodnout, zda demisi přijme a jmenuje Šmardu. Jinak je ve hře odchod strany z vlády.

V souvislosti s tím se tak mladý lobbista snažil odhadnout, jaký dopad by měl odchod této strany.

„Pokud ČSSD odejde z vlády... 1) Rusko: Získání strategické dohody na stavbu nových reaktorů v Dukovanech. 2) Čína: Zlomit odpor českých bezpečnostních institucí, normalizovat svou špionážní firmu Huawei. 3) Rusko i Čína: Odvolat ředitele BIS, přirozeně také ředitele NÚKIB,“ píše mladý politik na svém profilu.

​Někteří uživatelé s jeho odhadem souhlasili. Psali například, že „to je bohužel velmi realistická prognóza. Přidal bych ještě ovládnutí veřejnoprávních médií“.

To nejhorší je před námi

K současnému dění se ve svém článku vyjádřil také týdeník Respekt. Ten psal například o Milošovi Zemanovi a o tom, že je nekonzistentní a že odmítl respektovat výsledky demokratických voleb, stejně jako porušuje ústavu. Týdeník tak naráží právě na již zmiňované odvolání a jmenování ministra.

„Musí jednat rychle a poslechnout. Pokud se mu to nelíbí, nemá být prezidentem, protože není diktátorem. Navíc v případě aktuální výměny ministra kultury nejde o nějakou výjimečnou událost, útok na demokracii, kdy by se snad ještě dalo váhání pochopit. Ministr Staněk prostě končí pro svou neschopnost,“ píše se v článku.

Zmínka padla ale také o Babišovi a jeho slabosti v případě výměny člena vlády. „On je předseda vlády a jemu Zeman odmítl vyměnit ministra. Babiš se Zemana bojí. Obětí jsou nicméně sociální demokraté. Znovu. Miloš Zeman je cíleně poškozuje od roku 2002, kdy utekl z politiky s ostudou kvůli dopadům opoziční smlouvy. Jeho nenávist k této straně jde za hrob,“ tvrdí Respekt.

​Vzhledem k tomu se řeč stočila také na samotnou stranu ČSSD. „Spolupráce ANO, Zemana, KSČM a SPD je děsivá varianta. Sice funguje už dnes, ale bylo by neférové nepřiznat ČSSD, že mnohdy tomu nejhoršímu dokáže zabránit,“ uvádí se v textu.

Pokud jde však ale o jmenování ministra, měl by šéf sociálních demokratů Jan Hamáček hrát velmi tvrdě nebo se stáhnout. A pokud se tak nestane a ČSSD celou věc přejde, pak ztratí nejen důvěryhodnost, ale i zbytky vlivu ve vládě.

Pokud by strana z vlády odešla, pak by to poněkud změnilo situaci. A i tento týdeník připoští růst vlivu Ruské federace.

„Kabinet se tak formálně příliš nezmění a hlasy bude dodávat SPD. To zvýší tlak na témata související s Evropskou unií. Ve světě ztratíme zbytky důvěryhodnosti. Stoupne vliv Ruska a útoky na Bezpečnostní informační službu. Ještě silněji se rozjedou politické nominace do mediálních rad. Brzy tak mohou mít pod kontrolou rady veřejnoprávních médií a následně skrz ně ovlivňovat jejich obsah,“ píše médium.

Dodává také, že „jestli si tedy někdo myslel, že doteď to nebylo snadné a hezké, tak to nejhorší je před námi“.

I Forum24 bije na poplach?

Možným vývojem se zabývá také portál Forum24. To v první řadě poukazuje na to, že jednáním českého prezidenta „jsme se opět přiblížili ruské formě řízení společnosti“.

Portál pak představuje možné varianty toho, jak by se věc mohla vyvíjet. Poukazuje na to, že ČSSD může odejít z vlády, ale nejspíš se přitom rozdělí. Proto by tak Zemanovi oblíbenci Staněk a Toman pravděpodobně nemuseli odejít.

„A Hamáčka, Petříčka a Maláčovou může nahradit nějaký „nestranický odborník“. Třeba blízký KSČM nebo Okamurovu hnutí SPD. Vláda bude formálně menšinová a složená pouze z členů hnutí ANO, ale veřejnost si bude dále zvykat na to, že tu vlastně ve skutečnosti vládnou extremisté orientovaní na Rusko, a moc by se jim líbil podobný autoritativní režim,“ píše se na stránkách.

V článku také portál uvádí, že to všechno žene Česko směrem na Východ „do hnusného barbarství síly a lži, kde místo ústavy a zákonů platí jediné skutečné pravidlo o silnějším psovi“. A portál má také jasno v tom, kdo za tím vším stojí:

„Za tímto rozjetým procesem stojí zejména očividný agent Kremlu, který sedí na Hradě, a pak jeho komplic, který miluje přírodu, motýle, řídí stát jako firmu a krade Evropanům jejich peníze.“

Dle Forumu24 tak navíc navykají českou společnost na „ruský styl lhaní, vládnutí a také na ruský styl zametání s nezávislými lidmi“. Domnívají se tak, že ruská síla doslova zaplnila opuštěný prostor.

„Skuteční kapitáni naší lodi sedí v Kremlu a vedou ji pevným kurzem zpátky do ruského přístavu. Prý mají rádi, když se jejich lodě vracejí domů,“ konstatují přesvědčeně závěrem.

Kdo je Jakub Janda?

Bývalý pornoherec Jakub Janda je známý tím, že již dlouhodobě varuje před Ruskou federací a údajnou hrozbou pocházející z této země, kterou má RF pro Česko dle něj představovat. V minulosti například po ukrajinské provokaci v Kerčském průlivu vyzval, aby byly okamžitě poslány zbraně na Ukrajinu a byla „vyčištěna“ ruská ambasáda v Praze. Dříve dokonce na svém Facebooku sdílel inzerát, ve kterém hrál na city českým vlastencům. Janda je tehdy žádal, aby se připojili k boji proti Rusku.