Česká republika bude muset reagovat na zprávu o střetu zájmů premiéra Babiše do 20. září

Jak informovala mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu, Česká republika má podle nařízení komise na odpověď celkem dva měsíce. Stanovená doby však nezahrnuje srpen, kdy úředníci Evropské komise v Bruselu čerpají svou dovolenou.

„Českou verzi z auditního šetření obdrželo stálé zastoupení ČR 21. června, od této doby běží lhůta na vyjádření. Ta je dle nařízení komise dvouměsíční. Protože se do této lhůty nezapočítává měsíc srpen – z důvodu dovolených Evropské komise v Bruselu, prodlužuje se tato doba o měsíc. Termín na vyjádření ČR tedy končí 20. září 2019,“ sdělila mluvčí fondu.

Babiš, audit a střet zájmů

Na konci května a na začátku června vydala Evropská komise Česku dvě auditní zprávy ohledně možného střetu zájmů Andreje Babiše a zemědělských dotací. Dění kolem zprávy Bruselu o čerpání dotací koncernu Agrofert a střetu zájmů Andreje Babiše vyvolalo v Česku rozruch.

V současné době České republice dokonce hrozí, že by podle zprávy EK musela do rozpočtu Evropské unie vrátit dotace, a to v hodnotě až 450 milionů korun. Právě dotace v takové výši Agrofert čerpal. Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Podle Babiše je zjevné, že se ve zprávě opisovalo od Pirátů a Transparency International. Stejně tak poukázal na to, že dva auditoři pocházeli z Česka.

„Divím se, že Brusel řeší, jestli jsem konal v souladu s českým zákonem. Já jsem vše udělal podle zákona „lex Babiš“ tak jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou,“ obhajuje se Babiš a dodává: „Nejen, že Brusel radí Česku, jak vykládat vlastní právo, ale dělá to špatně.“

Český předseda vlády tak celou situaci srovnal se světoznámým seriálem, jelikož dle něj v Evropě také hrajeme hru o trůny.

Stejně tak se Babiš domnívá, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by on sám nějak vlivňoval rozdělování evropských dotací.

„Policie ani média na mě nemají nic… Je to skutečně nepravdivá a nepovedená zpráva, která má znaky útoku. My ji musíme na základě tvrdých faktů a dat odmítnout,“ komentoval zprávu.

K pracovní verzi auditní zprávy Evropské komise, která se týká neoprávněného čerpání dotací na regionální rozvoj a možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, v červu se také vyjádřil chemicko-potravinářský koncern Agrofert.

„Každopádně oba audity vnímáme jako velmi pochybné a neprofesionální. Auditoři Evropské komise se nebyli podívat ani v jedné z našich firem, o kterých ve svých závěrech hovoří. Nezeptali se nás na jedinou věc,“ prohlásili zástupci Agrofertu.

Dále společnost tvrdí, že v oblasti dotací postupuje přesně podle zákona. Zmiňují i údajný střet zájmů premiéra Babiše, který podle zástupců společnosti učinil vše, co po něm zákon požadoval, tedy vložil akcie svých firem do svěřenských fondů.