Fischer si nebral servítky: Zeman není státník, ale zatoulaný herec z kabaretu

Předseda ČSSD Jan Hamáček v souvislosti s neochotou prezidenta Miloše Zemana přijmout demisi ministra kultury Antonína Staňka a jmenovat místopředsedu ČSSD Michala Šmardu na jeho místo mluví o ústavní krizi. Proto žádá Babiše, aby byla na prezidenta podána kompetenční žalobanta u Ústavního soudu. A není sám, jelikož zástupci sněmovní opozice také vyzývají k ústavní žalobě na Zemana.

Malá naděje na vyřešení této krizové situace se však objevila, když prezident souhlasil s tím, že si s premiérem o výměně ministra kultury v nejbližší době pohovoří. A jak již bylo uvedeno, na setkání byl také pozván Hamáček. Ne všichni čeští politici jsou však ohledně tohoto nadcházejícího jednání pozitivní.

Babiš si se Zemanem promluví o výměně ministra kultury, na schůzku v Lánech je pozván také Hamáčekhttps://t.co/DsJozccTCs — Sputnik ČR (@sputnik_cz) June 28, 2019

​Nejsme na hraně ústavní krize, ale přímo v ní, panikaří Drahoš

I senátor a bývalý kandidát na prezidenta ČR Jiří Drahoš ve svém příspěvku na Twitteru popsal dnešní „smutnou realitou“.

„Ve fungujícím demokratickém systému není možné, aby prezident ignoroval ústavu, premiér se tvářil, že se ho to netýká a nejstarší politická strana v zemi ukázala svoji naprostou bezradnost,“ zdůraznil Drahoš.

Drahoš si za svůj post vysloužil řadu reakcí a velké množství lajků.

„My nejsme v krizi, pane profesore. My jsme, promiňte mi to, trošku silnější pojmenování, ale jiné mě nenapadá, totálně v pr*eli,“ napsal jeden z komentujících.

„Zeman se dostal do ofsajdu“a další Fischerovy výroky

Senátor Pavel Fischer hned po oznámení termínu schůzky Zemana, Babiše a Hamáčka na svém učtu na Twitteru prohlásil, že „prezidenta nikdo nevydírá, jak tvrdí Miloš Zeman“.

„Pouze mu naznačili, že se dostal do ofsajdu: prezident republiky má na návrh premiéra odvolat ministra a jmenovat nového. Zdržuje-li a vypráví bonmoty, není státmík, ale spíše zatoulaný herec z kabaretu,“ uvedl Fischer.

„Podle fotbalové terminologie v ofsajdu není. To by byl mimo hru. On je, podle mě, ve hře až moc. Spíše jako rozhodčí, který píská, jak se mu zachce a možná ho za to komise potrestá. A možná taky ne...“ reagovali uživatelé na Fischerova slova v komentářích.

Básně od Fialy: Čím déle se to bude řešit, tím víc z toho bude Babiš těžit

Předseda ODS Petr Fiala má na celou situaci jasný názor. S uživateli internetu se o něj podělil na svém blogu: „Problém ČR je trestně stíhaný premiér se střetem zájmů a podezřením na neoprávněně získané veřejné peníze. Prezident Zeman to překrývá kauzou ne/odvolání ministra kultury. Tedy zda se vůbec bude dodržovat Ústava.“

„Ve výsledku: Babiš jako zachránce ČSSD, Zeman jako moudrý usmiřovatel Hamáčka se Staňkem – a vděčný Hamáček, že s ním vůbec premiér a prezident mluví. Čím déle se to bude řešit, tím víc z toho bude Babiš těžit,“ podotkl poslanec.

Zeman a jeho postoj ke Staňkově demisi

Antonín Staněk podal demisi již v půlce dubna. Svůj krok zdůvodnil tím, že odchází na přání předsedy strany Jana Hamáčka, a to po „masivní kampani“ a boji s „elitami“, což vyvolalo jeho rozhodnutí odvolat Jiřího Fajta z postu ředitele pražské Národní galerie a Michala Soukupa z křesla šéfa olomouckého Muzea umění. Na Fajta i Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala pak podal trestní oznámení.

Zeman tak na čtvrteční tiskové konferenci na Vysočině oznámil, že o přijetí rezignace dosavadního ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) bude rozhodovat až po vyšetření trestního oznámení, které dotyčný podal. Prezident tak odmítl přijmout ultimátum, které mu dalo ČSSD. Uvedl, že tento stranický krok považuje za drzost.

ČSSD původně prohlásilo, že pokud k odvolání Antonína Staňka a jmenování nového ministra Michala Šmardy do stanoveného termínu 30. června nedojde, pak premiér Andrej Babiš od šéfa ČSSD Jana Hamáčka obdrží dopis, podle kterého by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Nicméně termín, který Hamáček stanovil, je poměrně dost šibeniční.

Babiš o kompetenční žalobě

Jedinou osobou, která může tento spor u Ústavního soudu kvůli neodvolání či nejmenování ministra vyvolat, je právě předseda vlády. Andrej Babiš však nevidí jediný důvod, proč by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba.

Možné důsledky

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka prohlásil, že pokud žaloba nepřipadá v úvahu, pak by měli sociální demokraté odejít z vlády.

„Premiér je jediný člověk, který může situaci odblokovat. Pokud by podal kompetenční žalobu a chtěl rozehrát kompetenční spor, tak by to znamenalo, že vnímá požadavky ČSSD a že je na straně ČSSD, pokud ne, tak to znamená, že ho ČSSD nezajímá a že nereflektuje na požadavky svého koaličního partnera,“ uvedl.

Následně pak k celé kauze dodal: „Pokud kompetenční žaloba nepřipadá v úvahu, tak nemá cenu v této vládě setrvávat. Pokud má ČSSD ještě nějaké zbytky hrdosti, tak když něco slíbila a kladla si podmínky, které nejsou splněny, a potom pokračovala v této vládě, tak bychom byli spíše k smíchu.“

Pokud by však všichni ministři za ČSSD opravdu složili své funkce, pak by je podle koaliční smlouvy měli následovat i poslanci z hnutí ANO. V takové chvíli by tedy kabinet padl.