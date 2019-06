„Ono je tam těch pitomců víc.“ Miloš Zeman promluvil o snahách ČSSD a jmenování nového ministra

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který byl sociálními demokraty zatím neúspěšně nominován na post ministra kultury, už dříve uvedl, že na funkci nelpí. Šmardu ČSSD navrhuje místo Antonína Staňka, jenž podal demisi. Prezident Miloš Zeman s tím však zatím nesouhlasí.

Na úvodní otázku, jestli někdy Michal Šmarda bude ministrem kultury Miloš Zeman, odpověděl, že o to pochybuje.

„Mám o tom velmi silné pochybnosti,“ uvedl Zeman a svoji pozici následně vysvětlil.

Proč prezident nechce jmenovat Michala Šmardu

Prezident začal, že ty důvody může říct od méně důležitého k důležitějším. Podle něj ten méně důležitý je, že pan Staněk je vysokoškolský docent, zatímco pan Šmarda má maturitu. Dalším důvodem je, že jako primátor Olomouc se pan Staněk samozřejmě zabýval kulturou, protože Olomouc je kulturní město. Zatímco podle Zemana se pan Šmarda s kulturou nikdy neseznámil.

„Nu, teď přijde třetí, možná nejdůležitější důvod. Pan Hamáček pana Staňka podporoval až do doby, než pan Staněk vyhodil pana Fajta (pozn. bývalého šéfa Národní galerie Praha)za to, že si pan Fajt sám se sebou podepsal smlouvu na jeden milion korun. To je taková běžná praxe, kdo by o tom pochyboval? V tomto okamžiku pan Hamáček změnil názor a snažil se pana Staňka zbavit. No, já si je pozvu někdy v létě do Lán, pokusím se je smířit. Jestli se mi to podaří, nebo nepodaří, to je otázka,“ uvedl poslední důvod Miloš Zeman.

Dohoda neexistuje

Dále v rozhovoru prezident uvedl, že mu jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že vyšel průzkum agentury SANEP, podle kterého je nejpopulárnější ministr za ČSSD Antonín Staněk a druhý Mirek Toman.

„Přesně ti, kteří lezou krkem těm… Jak se jmenuje ten pitomeček? No, ono je tam těch pitomců víc. Myslím toho z Prahy… Dolínek (pozn. poslanec ČSSD Petr Dolínek),“ vyjádřil se Zeman k situaci.

Miloš Zeman v rozhovoru také vyvrátil spekulace, že by měl s ministrem Antonínem Staňkem dohodu o tom, že když mu přinese hlavu Jiřího Fajta, udrží ho prezident ve vládě. Tyto pochybnosti Zeman vyvrátil.

„Žádná taková dohoda neexistovala. Tečka,“ řekl Zeman.

Redaktoři se Miloše Zemana také zeptali, jestli z Jana Hamáčka nedělá onuci. Na což prezident uvedl, kdo je tady prezident? Prezident podle Zemana je ten, kdo jmenuje a odvolává ministry. Ústava nestanoví žádnou lhůtu, kdy má prezident reagovat na návrh výměny dvou ministrů.

„A jak říkal Václav Havel: Prezident není automat na podpisy.“

Zeman a jeho postoj ke Staňkově demisi

Antonín Staněk podal demisi již v půlce dubna. Svůj krok zdůvodnil tím, že odchází na přání předsedy strany Jana Hamáčka, a to po „masivní kampani“ a boji s „elitami“, což vyvolalo jeho rozhodnutí odvolat Jiřího Fajta z postu ředitele pražské Národní galerie a Michala Soukupa z křesla šéfa olomouckého Muzea umění. Na Fajta i Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala pak podal trestní oznámení.

Zeman však Staňkovu demisi nepřijal a ve čtvrtek 27. června argumentoval tím, že ústava nestanoví lhůtu, v níž má prezident reagovat na návrh výměny ministrů.

„Tato lhůta dosud běží a já jsem se dosud nevyjádřil,“ řekl Zeman na návštěvě Vysočiny.

Zeman tak na čtvrteční tiskové konferenci na Vysočině oznámil, že o přijetí rezignace dosavadního ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) bude rozhodovat až po vyšetření trestního oznámení, které dotyčný podal. Prezident tak odmítl přijmout ultimátum, které mu dalo ČSSD. Uvedl, že tento stranický krok považuje za drzost.

ČSSD původně prohlásilo, že pokud k odvolání Antonína Staňka a jmenování nového ministra Michala Šmardy do stanoveného termínu 30. června nedojde, pak premiér Andrej Babiš od šéfa ČSSD Jana Hamáčka obdrží dopis, podle kterého by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Nicméně termín, který Hamáček stanovil, je poměrně dost šibeniční.

Babiš o kompetenční žalobě

Jedinou osobou, která může tento spor u Ústavního soudu kvůli neodvolání či nejmenování ministra vyvolat, je právě předseda vlády. Andrej Babiš však nevidí jediný důvod, proč by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba.