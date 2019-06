Visegradská čtyřka chce prosadit vlastní kandidaturu na post předsedy Evropské komise. Možná známe jméno

Český premiér Andrej Babiš zopakoval, že by v čele komise neměl být nikdo z tzv. spitzenkandidátů, tj. lídrů kandidátek stran pro nedávné volby do Evropského parlamentu. „Máme nějaké naše personální představy,“ uvedl, avšak nikoho konkrétně nejmenoval.

Podle informačního portálu Politico se ale údajně může jednat o bulharskou ekonomku Kristalinu Georgievovou, která v současnosti zastává post výkonné ředitelky Světové banky. Georgievová byla ostatně v letech 2010 až 2016 byla dvakrát evropskou komisařkou a ve druhém období i místopředsedkyní Evropské komise.

Nicméně podle Politico jejím problémem je, že v Bulharsku nemá silnou politickou oporu a na úrovni EU je jí vyčítáno, že v polovině svého funkčního období komise „utekla“ do Světové banky.

Dříve se v médiích skloňovalo i jméno Maroše Šefčoviče, současného místopředsedy EK pro energetickou unii a neúspěšného prezidentského kandidáta na prezidenta Slovenska. Jeho podporu pro případnou nominaci na post předsedy Evropské komise ale později Babiš vyvrátil.

Nyní se ale podle slovenských médií Šefčovič coby zkušený slovenský diplomat (v komisi působí od roku 2009) může ucházet o post vysokého představitele pro společnou a zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP), který dnes zastává Italka Federica Mogheriniová.

Musí regionu rozumět

Podle Babiše pro země V4 je klíčové, aby kandidát na předsedu komise rozuměl regionu střední a východní Evropy, byť z něho nemusí nutě pocházet.

„Nemusí být z našeho regionu, ale měl by mu rozumět a respektovat naše pozice, třeba v otázce migrace, rozpočtu a vnitřního trhu,“ uvedl.

Nejdůležitější je pro nás obsazení pozice předsedy Evropské komise. Máme konkrétní představy a jména a pokusíme se o nich přesvědčit ostatní země. Nemusí být z našeho regionu, ale měl by mu rozumět a respektovat naše pozice, třeba v otázce migrace, rozpočtu a vnitřního trhu. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 29, 2019

Vedoucí z kandidátů na předsedu komise je Němec Manfred Weber, který stojí v čele Evropské lidové strany (EPP), za socialisty je to Nizozemec Frans Timmermans a za liberály Dánka Margrethe Vestagerová. Babiš dříve tvrdil, že někteří z nich nemají rádi území V4.

Navíc samotný systém výběru spitzenkandidátů podle českého premiéra přispívá k silné politizaci komise, která mluví členským zemím do toho, co mají nebo nemají dělat.

„Fungování komise se mi z podstaty věci nelíbí, protože dělá často politiku, a to by neměla být její role. Role Evropské komise je dohlížet na dodržování smluv a dohlížet na to, aby všem státům bylo měřeno stejným metrem. Tato komise dělá politiku, vychází to i ze způsobu zvolení jejího šéfa, tedy tzv. spitzenkandidat (…),“ uvedl dříve Babiš v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Volba kandidáta vázne

V neděli na mimořádném zasedání Evropské rady se bude jednat o obsazení postu předsedy Evropské komise. V souladu s dříve ustanovenou tradicí by měl být nominován předseda politické skupiny, která po volbách získala nejvíce křesel v Evropském parlamentu. Tím by měl být již zmiňovaný Weber, kterého prosazuje i německá kancléřka Angela Merkelová.

Proti Weberovi ale razantně vystupuje francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož liberálové v evropských volbách předvedli velmi dobrý výsledek a staly se po EPP a socialistech třetí nejsilnější skupinou v Evropském parlamentu. Naopak Weberovy lidovci křesla ztratili.

O obsazení klíčových postů Evropská rada jednala 21. června. Podle Babiše by nebylo dobré, pokud by se na nedělním summitu nepodařilo vyřešit otázku jejich obsazení.

„Víceméně asi většina členů Evropské rady počítá s tím, že můžeme jednat celou noc. Myslím, že všichni počítají s tím, že si blokli i to dopoledne v pondělí. Ale uvidíme, možná se to povede a bude to kratší než (pozn. středeční) jednání o nedůvěře naší vládě, které skončilo v půl páté ráno,“ poznamenal Babiš.

Český premiér zopakoval, že by chtěl, aby současná česká eurokomisařka Věra Jourová, která nyní odpovídá za oblasti spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen, získala v komisi lepší portfolio. Nicméně překážkou může být návrh zprávy Evropské komise o údajném střetu zájmů českého premiéra.